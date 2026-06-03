Roberto Sánchez exige a la MML que reconsidere la negativa a su mitin en el centro de Lima: “Actuaremos con firmeza”

Roberto Sánchez solicitó a la Municipalidad Metropolitana de Lima reconsiderar la decisión que impide realizar su mitin de cierre de campaña en el centro histórico

El candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, pidió este miércoles a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) reconsiderar la decisión de negar la autorización para su mitin de cierre de campaña en el centro histórico de la capital.

A través de un comunicado difundido en X, antes Twitter, Sánchez calificó la medida como “desproporcionada” y señaló que “afecta el derecho de participación política en plena segunda vuelta presidencial”.

Expresó que no solicita privilegios, sino “igualdad de condiciones democráticas”, ya que en elecciones como esta, “las autoridades deben garantizar que todas las opciones puedan dirigirse libremente a la ciudadanía, respetando el orden, la seguridad y la ley”.

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“No quiero creer que esta decisión haya sido tomada o convalidada por el alcalde de Lima, señor Renzo Reggiardo. Prefiero pensar que se trata de una decisión administrativa adoptada por funcionarios de segundo nivel, sin medir el impacto democrático y político que tiene impedir un cierre de campaña en este momento del proceso electoral”, declaró.

El candidato calificó la negativa como “desproporcionada” y argumentó que vulnera el derecho de participación política durante la segunda vuelta presidencial

El candidato solicitó al alcalde corregir “este abuso institucional en el más breve plazo” y reiteró que su respuesta será “democrática, pacífica y respetuosa de la ley”.

“Actuaremos con firmeza, pero también con serenidad. No caeremos en provocaciones ni llevaremos al país al terreno del desorden. (...) Nos pueden negar una plaza, pero no nos van a quitar la voz”, concluyó.

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Un documento oficial difundido por el Canal N indicó que Juntos por el Perú solicitó el permiso para celebrar su mitin en el Paseo de los Héroes Navales, aunque la comuna replicó que ese espacio se encuentra en una zona declarada intangible para el desarrollo de marchas, manifestaciones y concentraciones públicas.

La MML recordó también que sigue vigente el estado de emergencia por motivos de seguridad en Lima y que las actividades públicas deben respetar las normas relacionadas con el orden público, la seguridad ciudadana y el libre tránsito, además de existir un límite máximo para emisiones sonoras.

“Por las consideraciones expuestas, y teniendo en cuenta que no resulta factible garantizar las condiciones de seguridad y orden público exigidas por la normativa vigente, se concluye que la solicitud no resulta procedente”, concluyó el documento, firmado por el subgerente municipal Juan Miguel Ángel Delgado.

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Sánchez pidió igualdad de condiciones democráticas para todos los postulantes y exhortó al alcalde Renzo Reggiardo a corregir lo que considera un abuso institucional

La administración de Reggiardo, sucesor del excandidato de Renovación Popular Rafael López Aliaga, publicó posteriormente un comunicado donde ratificó su decisión y afirmó que “no autorizará a ninguna agrupación política el desarrollo de marchas, manifestaciones o concentraciones públicas y políticas en el centro histórico de Lima”.

Estos argumentos no impidieron que López Aliaga, excluido del balotaje, recibiera autorización para realizar manifestaciones y concentraciones en el centro histórico, en las que denunció un presunto fraude electoral en su contra tras la primera vuelta celebrada el pasado 12 de abril, sin presentar pruebas contundentes.

El líder de Renovación Popular ha contado con el respaldo de Reggiardo, quien presentó recursos ante juzgados y el Tribunal Constitucional para, según sus palabras, “defender el voto ciudadano”.

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Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Sánchez cerrarán el próximo jueves sus campañas proselitistas para la segunda vuelta presidencial, prevista para el domingo, cuando se elegirá al nuevo jefe de Estado para el período 2026-2031.