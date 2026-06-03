Roberto Sánchez exige a la MML que reconsidere la negativa a su mitin en el centro de Lima: “Actuaremos con firmeza”

El candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, pidió este miércoles a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) reconsiderar la decisión de negar la autorización para su mitin de cierre de campaña en el centro histórico de la capital.
A través de un comunicado difundido en X, antes Twitter, Sánchez calificó la medida como “desproporcionada” y señaló que “afecta el derecho de participación política en plena segunda vuelta presidencial”.
Expresó que no solicita privilegios, sino “igualdad de condiciones democráticas”, ya que en elecciones como esta, “las autoridades deben garantizar que todas las opciones puedan dirigirse libremente a la ciudadanía, respetando el orden, la seguridad y la ley”.
PUBLICIDAD
“No quiero creer que esta decisión haya sido tomada o convalidada por el alcalde de Lima, señor Renzo Reggiardo. Prefiero pensar que se trata de una decisión administrativa adoptada por funcionarios de segundo nivel, sin medir el impacto democrático y político que tiene impedir un cierre de campaña en este momento del proceso electoral”, declaró.
El candidato solicitó al alcalde corregir “este abuso institucional en el más breve plazo” y reiteró que su respuesta será “democrática, pacífica y respetuosa de la ley”.
“Actuaremos con firmeza, pero también con serenidad. No caeremos en provocaciones ni llevaremos al país al terreno del desorden. (...) Nos pueden negar una plaza, pero no nos van a quitar la voz”, concluyó.
PUBLICIDAD
Un documento oficial difundido por el Canal N indicó que Juntos por el Perú solicitó el permiso para celebrar su mitin en el Paseo de los Héroes Navales, aunque la comuna replicó que ese espacio se encuentra en una zona declarada intangible para el desarrollo de marchas, manifestaciones y concentraciones públicas.
La MML recordó también que sigue vigente el estado de emergencia por motivos de seguridad en Lima y que las actividades públicas deben respetar las normas relacionadas con el orden público, la seguridad ciudadana y el libre tránsito, además de existir un límite máximo para emisiones sonoras.
“Por las consideraciones expuestas, y teniendo en cuenta que no resulta factible garantizar las condiciones de seguridad y orden público exigidas por la normativa vigente, se concluye que la solicitud no resulta procedente”, concluyó el documento, firmado por el subgerente municipal Juan Miguel Ángel Delgado.
PUBLICIDAD
La administración de Reggiardo, sucesor del excandidato de Renovación Popular Rafael López Aliaga, publicó posteriormente un comunicado donde ratificó su decisión y afirmó que “no autorizará a ninguna agrupación política el desarrollo de marchas, manifestaciones o concentraciones públicas y políticas en el centro histórico de Lima”.
Estos argumentos no impidieron que López Aliaga, excluido del balotaje, recibiera autorización para realizar manifestaciones y concentraciones en el centro histórico, en las que denunció un presunto fraude electoral en su contra tras la primera vuelta celebrada el pasado 12 de abril, sin presentar pruebas contundentes.
El líder de Renovación Popular ha contado con el respaldo de Reggiardo, quien presentó recursos ante juzgados y el Tribunal Constitucional para, según sus palabras, “defender el voto ciudadano”.
PUBLICIDAD
Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Sánchez cerrarán el próximo jueves sus campañas proselitistas para la segunda vuelta presidencial, prevista para el domingo, cuando se elegirá al nuevo jefe de Estado para el período 2026-2031.
Más Noticias
Bassco Soyer se hizo de su primer título en Portugal: se coronó campeón de la Liga Revelação con Gil Vicente
El prometedor mediocentro, que actualmente ha respondido al llamado de la selección peruana, fue piedra angular dentro del proyecto de menores del club de Barcelos
‘América Hoy’ cuestiona la boda de Christian Domínguez y Karla Tarazona: critican comida, tragos, recuerdos y elección musical
El programa revisó la decoración, el banquete y los detalles para los invitados en la celebración de Huaral, mientras Janet Barboza cuestionó que el costo anunciado de 15 mil dólares coincidiera con lo visto
Adulto mayor arriesga su vida para rescatar a sus mascotas de feroz incendio que destruyó su casa en San Martín de Porres
El anciano de 70 años sufrió quemaduras e inhaló humo durante la emergencia en San Martín de Porres, donde cuatro unidades atendieron el siniestro que arrasó sus pertenencias y dejó muertos a sus animales
Clima en Perú: el pronóstico del tiempo para este miércoles 3 de junio en Chiclayo
La ciudad experimenta un clima desértico con escasas precipitaciones, aunque la cercanía al mar le da cierta humedad
Clima en Tarapoto: el estado del tiempo de mañana
Esta ciudad se caracteriza por tener un clima tropical de la selva alta amazónica, con temperaturas cálidas y lluvias frecuentes gran parte del año
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD