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Elecciones en Perú: así será la jornada electoral y qué pasará el 12 de abril, día de votación

La ONPE estima que hacia la medianoche del lunes 13 de abril se podría contar con al menos el 60 % de los resultados de la elección presidencial

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Elecciones Generales 2026: así será el proceso de votación en tu mesa
Elecciones Generales 2026: así será el proceso de votación en tu mesa| Andina

Este domingo 12 de abril se realizarán las Elecciones Generales 2026 en todo el país. La jornada electoral iniciará con la instalación de mesas y llegará a su fin con la publicación de los primeros resultados oficiales.

La jornada empieza antes de que lleguen los electores. Según lo explicado por el jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) en Cerro Colorado, Armando Juan Echevarría, los miembros de mesa deben acudir a sus locales desde las 6:00 a.m.

En ese momento se realiza la instalación de las mesas de sufragio. Esto incluye revisar el material electoral, organizar el espacio y dejar todo listo para recibir a los votantes.

A las 7:00 a.m. se inicia oficialmente la votación. Desde esa hora, los ciudadanos pueden ingresar a sus locales para emitir su voto.

Si falta algún miembro de mesa, se puede completar con personas que estén en la fila. Ellas serán capacitadas en el momento por personal de la ONPE, con el fin de evitar retrasos y asegurar que todas las mesas funcionen.

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Votación, desayuno electoral y observación ciudadana

A lo largo del día, los ciudadanos acudirán a votar en sus respectivos locales. En paralelo, el personal de la ONPE, como coordinadores y orientadores, estará presente para atender cualquier incidencia.

En este contexto también se desarrolla el llamado “desayuno electoral”, una práctica tradicional en la que algunos candidatos aparecen públicamente durante la mañana del día de votación. Sin embargo, no todos participan. El candidato Carlos Álvarez, por ejemplo, cuestionó esta costumbre y adelantó que no formará parte de esta actividad.

Empresas deben conceder día libre a miembros de mesa tras jornada electoral. (Foto: Agencia Andina)
Empresas deben conceder día libre a miembros de mesa tras jornada electoral. (Foto: Agencia Andina)

Además, durante la jornada habrá observación electoral. La Asociación Civil Transparencia desplegará 5.000 observadores en todo el país. Esta organización presentará reportes a lo largo del día, incluyendo un primer informe al mediodía sobre la instalación de mesas y las condiciones del proceso.

Cierre de mesas y primeros resultados

La votación se desarrolla durante todo el día hasta el cierre de mesas a las 5:00 pm. Tras ello, comienza el conteo de votos.

En paralelo, los medios de comunicación difunden el llamado “flash electoral”, que corresponde a los resultados de los sondeos a boca de urna. Es importante tener en cuenta que estos datos no son oficiales y no son elaborados por la ONPE.

Por su parte, la organización Transparencia presentará un segundo informe a las 6:30 p.m., enfocado en el desarrollo de la jornada, y un tercer reporte desde las 9:00 p.m. con resultados de su conteo rápido.

Resultados oficiales: cómo y cuándo se conocerán

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) es la encargada de publicar los resultados oficiales. Según explicó su jefe, Piero Corvetto, a las 5:00 p.m. del domingo se habilitará la página web donde se empezarán a difundir los resultados desde las primeras actas procesadas.

Estos resultados se irán actualizando de forma progresiva, conforme lleguen y se procesen las actas. No se trata de proyecciones ni estimaciones, sino de cifras oficiales.

Las primeras actas de Lima y Callao comenzarán a ingresar desde las 7:30 p.m., mientras que las del resto del país lo harán desde las 8:30 p.m. Esto puede hacer que las tendencias cambien a lo largo de la noche.

Piero Corvetto, head of the National Office of Electoral Processes (ONPE) speaks at a press conference, ahead of the April 12 general election, in Lima, Peru, April 10, 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo
Piero Corvetto, head of the National Office of Electoral Processes (ONPE) speaks at a press conference, ahead of the April 12 general election, in Lima, Peru, April 10, 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo

La ONPE estima que hacia la medianoche del lunes 13 de abril se podría contar con al menos el 60 % de los resultados de la elección presidencial. Sin embargo, el avance dependerá de la velocidad del conteo y del envío de actas, especialmente desde zonas alejadas y del extranjero.

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