Mesías Guevara no descarta ser premier de Roberto Sánchez, pero lanza advertencia: “Estamos en contra de cualquier repartija”

Composición: Infobae Perú

En plena recta final de la campaña electoral rumbo a la segunda vuelta de las Elecciones 2026, el excandidato presidencial del Partido Morado, Mesías Guevara, se pronunció sobre la posibilidad de asumir un rol dentro de un eventual gobierno liderado por Roberto Sánchez. Aunque dejó abierta la puerta a evaluar una propuesta para encabezar la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), remarcó que su participación política no está condicionada a la obtención de cargos o ministerios.

Las declaraciones del exgobernador regional de Cajamarca surgen luego de que diversas agrupaciones políticas plantearan públicamente su nombre como una figura que podría formar parte de un futuro gabinete. Sin embargo, Guevara insistió en que cualquier eventual incorporación a una administración gubernamental tendría que responder a criterios vinculados con principios democráticos y no a negociaciones políticas o repartijas de poder.

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Mesías Guevara afirma que evaluaría una propuesta para ser premier

Aunque agradeció el respaldo de Ahora Nación y Primero la Gente para integrar un eventual gabinete, precisó que hasta el momento no existe ninguna negociación ni acercamiento formal sobre ese escenario. // Video: Exitosa Noticias

Durante una entrevista concedida a Exitosa, Mesías Guevara señaló que una eventual invitación para asumir la jefatura del gabinete ministerial sería una situación que tendría que analizar cuidadosamente. No obstante, dejó claro que no forma parte de ningún acuerdo político orientado a la distribución de cargos dentro de una posible administración de Juntos por el Perú (JP).

“Mira, esto es para evaluar, nosotros, como te digo, no estamos acá para pedir cargos, no estamos para pedir ministerios, siempre hemos estado en contra de alguna repartija”, manifestó.

El también exgobernador de Cajamarca sostuvo que su trayectoria política ha estado marcada por la defensa de determinadas convicciones y no por la búsqueda de posiciones dentro del aparato estatal. En ese sentido, aseguró que mantiene una línea de actuación basada en principios y recordó que históricamente ha mantenido una postura crítica frente al fujimorismo.

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Las declaraciones se producen en un contexto donde distintos actores políticos han comenzado a especular sobre la posible conformación de equipos de gobierno y eventuales alianzas en caso de que alguno de los candidatos llegue a Palacio de Gobierno tras la segunda vuelta.

Guevara indicó que, más allá de las conversaciones y propuestas que puedan surgir en el escenario político, considera que el país enfrenta desafíos mucho más importantes que la discusión sobre quién ocupará determinados cargos públicos. Por ello, insistió en que cualquier decisión debe estar enfocada en responder a las necesidades nacionales y no a intereses partidarios.

Asimismo, destacó que las organizaciones políticas deben actuar con responsabilidad frente a la coyuntura actual y evitar convertir los eventuales espacios de poder en mecanismos de negociación entre agrupaciones.

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Descarta conversaciones con Roberto Sánchez y agradece respaldo de otras agrupaciones

FOTO DE ARCHIVO: El candidato presidencial Roberto Sánchez, del partido Juntos por Perú, celebra un mitin de campaña después de que el Jurado Nacional de Elecciones anunciara que pasará a una segunda vuelta electoral el 7 de junio, en la que competirá por la presidencia de Perú contra la candidata Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, en un barrio de Lima, Perú, 17 de mayo de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque/Archivo

Pese a las versiones que circularon en los últimos días sobre una posible incorporación al entorno político de Roberto Sánchez, Mesías Guevara aseguró que hasta el momento no ha sostenido ninguna conversación relacionada con la posibilidad de convertirse en presidente del Consejo de Ministros.

Según explicó, no ha dialogado ni con dirigentes de Juntos por el Perú ni con el propio candidato presidencial sobre una eventual participación en su gobierno. Aunque reconoció mantener comunicación con Sánchez, precisó que esos contactos han estado vinculados a otros asuntos y no a la conformación de un gabinete ministerial.

“Al respecto, ni con ningún líder del partido Juntos por el Perú, ni tampoco con Roberto Sánchez, con quien sí tengo comunicación, pero por otros temas, no necesariamente para hablar de ministerios”, afirmó.

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El excandidato presidencial también se refirió a la propuesta realizada por otras agrupaciones políticas que impulsaron públicamente su nombre para integrar un eventual gabinete. En particular, agradeció el respaldo expresado por Alfonso López Chau, así como por los partidos Ahora Nación y Primero la Gente, que habrían planteado la posibilidad de que forme parte de un futuro equipo de gobierno encabezado por Sánchez.

“Quiero agradecer la deferencia de Alfonso López Chau y del partido Ahora Nación, y también de Primero la Gente, que ambos han hecho la propuesta a Roberto Sánchez, que en un eventual gobierno de su partido y de él, me inviten para poder integrar el gabinete”, señaló.

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No obstante, reiteró que no existe ninguna negociación en marcha ni conversaciones formales sobre ese escenario. Según indicó, cualquier interpretación en ese sentido carece de sustento debido a que no se ha producido ningún acercamiento para discutir cargos ministeriales o responsabilidades dentro de una futura administración.

En esa misma línea, Guevara rechazó que las agrupaciones políticas deban sentarse a negociar puestos como condición para respaldar proyectos políticos. “Nosotros no consideramos que debemos estar sentándonos a la mesa para ser parte de una repartija futura, sino simplemente por principios democráticos”, expresó.

Además, advirtió sobre la necesidad de priorizar los desafíos que enfrenta el país y sostuvo que el debate político debe centrarse en las propuestas para atender los problemas nacionales. “El Perú necesita muchas cosas más (...) estamos a punto de perder nuestra patria, estamos a punto de perder el futuro y presente de nuestros jóvenes”, afirmó durante la entrevista.

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Sus declaraciones llegan en medio de las discusiones sobre eventuales alianzas políticas y posibles conformaciones de gobierno que podrían definirse tras los resultados de la segunda vuelta electoral programada para este 7 de junio.