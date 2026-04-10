Perú

Elecciones 2026: ONPE habilita fila preferencial para adultos mayores, gestantes y personas con niños en locales de votación

Las nuevas disposiciones buscan garantizar que personas vulnerables y trabajadores esenciales accedan al sufragio sin contratiempos, mientras el proceso electoral contempla protocolos para agilizar la atención y evitar demoras en los centros habilitados

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Composición dividida: Izquierda, una mujer anciana con sombrero y chal deposita su voto. Derecha, una mujer con un bebé en un portabebés vota
Adultos mayores y madres con bebés utilizan las filas preferenciales durante la jornada electoral para facilitar su participación y evitar largas esperas. (Composición: Infobae Perú)

El este domingo 12 de abril se celebrarán las Elecciones Generales 2026 en Perú, un proceso en el que más de 27 millones de ciudadanos están habilitados para elegir a sus representantes políticos para los próximos años. La masividad del evento exige medidas precisas de organización en los locales de votación distribuidos en todo el país.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), entidad responsable de la planificación y ejecución del proceso, ha dispuesto un conjunto de protocolos para garantizar el orden y la seguridad durante la jornada. Entre estos, destaca la implementación de horarios estrictos y mecanismos de atención diferenciada para grupos vulnerables.

Para las Elecciones Generales 2026 en Perú, la ONPE habilitará una fila preferencial exclusiva en todos los locales de votación. Esta medida, coordinada por el personal de la entidad, busca agilizar el acceso de estos grupos al sufragio y reducir su tiempo de espera en las mesas. Según explicó Betty Luján, especialista de la ONPE, se organizarán dos filas: una preferencial y otra general, atendidas de manera alternada por los miembros de mesa.

Quiénes pueden usar la fila preferencial durante las elecciones del 12 de abril

La fila preferencial está dirigida a adultos mayores, mujeres gestantes, madres o padres con niños y personas con discapacidad. Esta disposición responde a la necesidad de facilitar la participación de quienes podrían experimentar mayores dificultades para permanecer de pie o esperar en largas filas durante la jornada electoral.

Elecciones - Adulto Mayor -Perú - 24 de abril
Adultos mayores tienen derecho al voto rápido. Foto: Andina.

La implementación de la fila preferencial se sustenta en la normativa electoral peruana, que prioriza la atención a personas en situación vulnerable. Según la ONPE, más de 3 millones de adultos mayores y un número significativo de gestantes y personas con niños integran los grupos beneficiados. El objetivo es promover la inclusión, facilitar el ejercicio del derecho al voto y reducir riesgos asociados a la espera prolongada.

”La formación de la cola preferencial será responsabilidad del personal de la ONPE presente, quienes estarán encargados de orientar y garantizar el cumplimiento de estas medidas durante la jornada electoral", sostuvo en diálogo con la Agencia Andina.

¿Qué es el voto rápido y quiénes pueden acceder?

Además de la fila preferencial, la ONPE implementó el mecanismo del voto rápido, orientado a ciudadanos que, por la naturaleza de sus funciones, deben permanecer en servicio durante la jornada electoral. Este beneficio está dirigido principalmente a personal de salud, bomberos y efectivos policiales que trabajarán el 12 de abril.

Elecciones 2026
La Carta Magna precisa en su artículo 31 que “el voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los 70 años”, y añade que el sufragio “es facultativo después de esa edad” - Andina

Para acceder al voto rápido, la entidad empleadora debe presentar una solicitud formal ante la ONPE antes del cierre del periodo de registro, que culmina el viernes 10 de abril. Una vez admitida la solicitud, los beneficiarios recibirán atención preferente en las mesas de sufragio, permitiéndoles cumplir su deber cívico sin afectar el servicio público.

La ONPE recomienda que las instituciones gestionen este trámite con anticipación y recuerda que la atención bajo esta modalidad es exclusiva para quienes acrediten estar en funciones el día de las elecciones.

Hasta qué hora se puede votar

El horario oficial de votación, establecido por la ONPE, es de 7:00 a 17:00 horas en todo el país. Solo durante ese intervalo los ciudadanos podrán ejercer su derecho y deber de votar. Acudir fuera de este horario impide emitir el sufragio y expone al elector a sanciones administrativas, según lo dispuesto en la Ley 28859. La autoridad electoral recomienda a la población organizar su asistencia conforme al último dígito del DNI, aunque esta sugerencia no altera el margen oficial.

Composición de tres paneles: un joven en PC, un hombre con DNI y móvil en calle, y un anciano con asistente de ONPE en cartel de votación.
Diversos ciudadanos peruanos, de distintas edades y entornos, consultan activamente sus locales de votación a través de plataformas digitales y asistencia presencial de la ONPE, reflejando compromiso cívico en las próximas elecciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cierre puntual de los locales de votación a las 17:00 horas tiene como finalidad evitar aglomeraciones, agilizar el conteo de votos y preservar la seguridad de los participantes. La ONPE insiste en que el cumplimiento del horario es obligatorio para todos los electores, sin excepción.

¿Cuánto es la multa por no votar?

La Ley 28859 establece multas diferenciadas para quienes no acudan a votar el domingo 12 de abril, según la clasificación socioeconómica del distrito de residencia. La sanción es de S/ 27,50 en zonas de pobreza extrema, S/ 55 en distritos pobres y S/ 110 en áreas no pobres. El pago de la multa es obligatorio y su omisión puede generar restricciones en trámites administrativos.

Ciudadanos peruanos residentes en el extranjero se preparan para ejercer su derecho al voto en los consulados habilitados para las Elecciones Generales 2026. Foto: ONPE
Ciudadanos peruanos residentes en el extranjero se preparan para ejercer su derecho al voto en los consulados habilitados para las Elecciones Generales 2026. Foto: ONPE

Quienes hayan sido seleccionados como miembros de mesa y no cumplan con su función deberán abonar una multa de S/ 275, además de perder el derecho a incentivos económicos y un día de descanso laboral no compensable. La ONPE recuerda que existen causales de exoneración, como impedimentos físicos o mentales graves, residencia en el extranjero, embarazo, lactancia o edad superior a 65 años, que deben ser acreditadas ante la autoridad electoral dentro del plazo establecido tras la publicación definitiva del listado de miembros. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) facilita la consulta y solicitud de dispensas a través de su plataforma digital y oficinas consulares.

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