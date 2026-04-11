Perú

JNE confirma exclusión de Arturo Fernández de las elecciones por tener condena vigente

Pese a que él mismo pidió su exclusión, firmó la apelación para revocar dicha decisión. La plancha presidencial de Un Camino Diferente continuará sin el exalcalde de Trujillo

Guardar
Ordenan captura de Arturo Fernández por desacato| Andina
Ordenan captura de Arturo Fernández por desacato| Andina

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ratificó la exclusión de Arturo Fernández Bazán de la plancha presidencial del partido Un Camino Diferente, la misma que preside su hermana Rosario Fernández.

Como se recuerda, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 dispuso retirar a Fernández Bazán por contar con una sentencia condenatoria vigente de un año y 8 meses de prisión por difamación, sentencia que él mismo entregó para que sea excluido.

No obstante, luego de que el JEE lo expulsó del proceso electoral, el partido Un Camino Diferente apeló la decisión a fin de que el exalcalde de Trujillo regrese a la contienda. Y, a pesar de qué Arturo Fernández pidió expresamente que sea excluido, este suscribe el recurso de apelación.

Sin embargo, en la audiencia del viernes 10 de abril, el Pleno del JNE declaró infundada la impugnación y ratificó que Fernández Bazán no participará en los comicios de este domingo 12.

Así, la plancha presidencial de Un Camino Diferente quedará integrada por Rosario Fernández Bazán y Carlos Pinillos Vinces en la Presidencia y la Segunda Vicepresidente, respectivamente.

Excluido por condena

El JEE de Lima Centro 1 resolvió la exclusión de Arturo Fernández Bazán de la plancha presidencial de Un Camino Diferente. La determinación responde tanto a una sentencia condenatoria vigente de un año y 8 meses de prisión por difamación agravada como a la solicitud formal presentada por el propio exalcalde de Trujillo, quien admitió explícitamente en su misiva tener una sentencia firme en segunda instancia.

En su carta dirigida al JEE, Arturo Fernández Bazán no solo confirmó los motivos legales de su exclusión, sino que lanzó graves acusaciones sin pruebas contra el JNE, afirmando: “si no me excluyen podría pensar que se les iría de las manos los millones de razones que le habrían estado ofreciendo por mi ‘cabeza política’”. Adicionalmente, calificó de cuestionable que el sistema electoral no hubiera procedido a separarlo antes, cuando su inhabilitación era de dominio público.

JEE excluye a Arturo Fernández Bazán.
JEE excluye a Arturo Fernández Bazán.

Maniobra

La lista de Un Camino Diferente estaba diseñada, según palabras de Rosario Fernández Bazán, como un mecanismo de “blindaje” para facilitar que su hermano asumiera el mando de Perú, incluso planteando la posibilidad de una “autovacancia” para ceder el puesto tras su elección. En entrevista con el programa ‘Calateo electoral’, la candidata puntualizó: “Yo solamente estoy esperando llegar al poder para entregárselo a Arturo. Charito a la presidencia, Arturo al poder”.

Rosario Fernández describió que ocuparía inicialmente la presidencia solo para posteriormente provocar su vacancia, renunciar o utilizar otras vías legales que permitieran la sucesión de Arturo Fernández al poder. En su argumentación, aludió al fenómeno reciente del “desfile de presidentes vacados”, justificando así la estrategia de postular ella misma en resguardo del liderazgo familiar dentro del partido.

Candidata presidencial por Un camino diferente, develó que el plan es blindar el cargo para otorgárselo a su hermano, el exalcalde de Moche. | Calateo electoral

Ante las críticas recibidas por su desempeño en el debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, Rosario Fernández insistió en que su rol es transitorio, definiéndose como una “alumna muy aplicada” cuya única misión es custodiar un cargo que reconoce como ajeno.

Temas Relacionados

Arturo FernándezUn Camino DiferenteElecciones Perú 2026Elecciones 2026peru-politica

Más Noticias

Elecciones 2026: si llevas estos documentos no te dejarán votar en tu mesa de sufragio

La exigencia de presentar el DNI responde a la necesidad de garantizar transparencia, autenticidad y la integridad del proceso electoral

Elecciones 2026: si llevas estos documentos no te dejarán votar en tu mesa de sufragio

‘Barbie’ Frangella se va de Regatas Lima: 3 jugadoras extranjeras no seguirán en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

La armadora argentina forma parte de la pequeña ‘purga’ que habrá en Chorrillos tras quedar en el quinto lugar esta temporada

‘Barbie’ Frangella se va de Regatas Lima: 3 jugadoras extranjeras no seguirán en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Pablo Heredia y Shirley Arica se olvidan de las cámaras y protagonizan atrevido gesto y apasionados besos en ‘La Granja VIP’

Un reto durante una fiesta en ‘La Granja VIP’ cambió la dinámica del reality cuando Pablo Heredia y Shirley Arica protagonizaron un gesto atrevido que culminó en un beso apasionado, generando reacciones dentro y fuera del programa.

Pablo Heredia y Shirley Arica se olvidan de las cámaras y protagonizan atrevido gesto y apasionados besos en ‘La Granja VIP’

Elecciones 2026: Qué es el recuento de votos y por qué no se aplica en todos los casos

El recuento no es una decisión arbitraria ni generalizada, sino una herramienta que busca asegurar que los resultados reflejen correctamente la voluntad de los votantes

Elecciones 2026: Qué es el recuento de votos y por qué no se aplica en todos los casos

Guía rápida: ¿Cómo ubicar tu número de mesa y aula dentro del centro de votación?

Se desplegará un operativo especial de seguridad y la ONPE mantendrá vigilancia permanente para asegurar orden, legalidad y confianza en el proceso electoral

Guía rápida: ¿Cómo ubicar tu número de mesa y aula dentro del centro de votación?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: Qué es el recuento de votos y por qué no se aplica en todos los casos

Elecciones 2026: Qué es el recuento de votos y por qué no se aplica en todos los casos

Elecciones 2026: ¿Quiénes son los candidatos al senado y cámara de diputados en Lima Metropolitana?

Multa por no votar este domingo 12 de abril en las Elecciones 2026: esto es lo que deberás pagar

Senado 2026: Conoce la lista de candidatos por Loreto y sus agrupaciones políticas

Elecciones 2026: ¿Quiénes son los candidatos al Senado por La Libertad? Lista completa

ENTRETENIMIENTO

Pablo Heredia y Shirley Arica se olvidan de las cámaras y protagonizan atrevido gesto y apasionados besos en ‘La Granja VIP’

Pablo Heredia y Shirley Arica se olvidan de las cámaras y protagonizan atrevido gesto y apasionados besos en ‘La Granja VIP’

Magaly Medina exhorta a los peruanos a informarse antes de votar: “No podemos darle nuestro voto a alguien solo porque nos hace reír”

Paco Bazán estalla contra usuaria por tildar a Susana Alvarado como su ‘nieta’: “¡A ti nunca te daría ni la hora!"

Estudiantes de Universidad Mayor de San Marcos proponen reconocimiento al grupo BTS: “Por su impacto cultural”

Rebeca Escribens sorprendió al expresar su desagrado hacia Christian Domínguez: “No te quiero ver en ‘América Hoy’”

DEPORTES

‘Barbie’ Frangella se va de Regatas Lima: 3 jugadoras extranjeras no seguirán en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

‘Barbie’ Frangella se va de Regatas Lima: 3 jugadoras extranjeras no seguirán en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Partidos de hoy, sábado 11 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Perú firma una vergonzosa actuación en el Sudamericano Sub 17: eliminado sin puntos y marcado por un pisotón descalificador

Kimberly García y Evelyn Inga lideran la delegación peruana en el Mundial de Marcha Atlética 2026: día, horarios y dónde ver

Jean Ferrari reafirma su postura de que Perú juegue en altura tras triunfo de la selección femenina: “Es un laboratorio”