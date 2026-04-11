JNE confirma exclusión de Arturo Fernández de las elecciones por tener condena vigente

Ordenan captura de Arturo Fernández por desacato| Andina

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ratificó la exclusión de Arturo Fernández Bazán de la plancha presidencial del partido Un Camino Diferente, la misma que preside su hermana Rosario Fernández.

Como se recuerda, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 dispuso retirar a Fernández Bazán por contar con una sentencia condenatoria vigente de un año y 8 meses de prisión por difamación, sentencia que él mismo entregó para que sea excluido.

No obstante, luego de que el JEE lo expulsó del proceso electoral, el partido Un Camino Diferente apeló la decisión a fin de que el exalcalde de Trujillo regrese a la contienda. Y, a pesar de qué Arturo Fernández pidió expresamente que sea excluido, este suscribe el recurso de apelación.

Sin embargo, en la audiencia del viernes 10 de abril, el Pleno del JNE declaró infundada la impugnación y ratificó que Fernández Bazán no participará en los comicios de este domingo 12.

Así, la plancha presidencial de Un Camino Diferente quedará integrada por Rosario Fernández Bazán y Carlos Pinillos Vinces en la Presidencia y la Segunda Vicepresidente, respectivamente.

Excluido por condena

El JEE de Lima Centro 1 resolvió la exclusión de Arturo Fernández Bazán de la plancha presidencial de Un Camino Diferente. La determinación responde tanto a una sentencia condenatoria vigente de un año y 8 meses de prisión por difamación agravada como a la solicitud formal presentada por el propio exalcalde de Trujillo, quien admitió explícitamente en su misiva tener una sentencia firme en segunda instancia.

En su carta dirigida al JEE, Arturo Fernández Bazán no solo confirmó los motivos legales de su exclusión, sino que lanzó graves acusaciones sin pruebas contra el JNE, afirmando: “si no me excluyen podría pensar que se les iría de las manos los millones de razones que le habrían estado ofreciendo por mi ‘cabeza política’”. Adicionalmente, calificó de cuestionable que el sistema electoral no hubiera procedido a separarlo antes, cuando su inhabilitación era de dominio público.

JEE excluye a Arturo Fernández Bazán.

Maniobra

La lista de Un Camino Diferente estaba diseñada, según palabras de Rosario Fernández Bazán, como un mecanismo de “blindaje” para facilitar que su hermano asumiera el mando de Perú, incluso planteando la posibilidad de una “autovacancia” para ceder el puesto tras su elección. En entrevista con el programa ‘Calateo electoral’, la candidata puntualizó: “Yo solamente estoy esperando llegar al poder para entregárselo a Arturo. Charito a la presidencia, Arturo al poder”.

Rosario Fernández describió que ocuparía inicialmente la presidencia solo para posteriormente provocar su vacancia, renunciar o utilizar otras vías legales que permitieran la sucesión de Arturo Fernández al poder. En su argumentación, aludió al fenómeno reciente del “desfile de presidentes vacados”, justificando así la estrategia de postular ella misma en resguardo del liderazgo familiar dentro del partido.

Candidata presidencial por Un camino diferente, develó que el plan es blindar el cargo para otorgárselo a su hermano, el exalcalde de Moche. | Calateo electoral

Ante las críticas recibidas por su desempeño en el debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, Rosario Fernández insistió en que su rol es transitorio, definiéndose como una “alumna muy aplicada” cuya única misión es custodiar un cargo que reconoce como ajeno.