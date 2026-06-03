Fuerza Popular tiene “los brazos abiertos” para recibir a José Jerí, afirma congresista fujimorista

Fuerza Popular manifestó apertura para recibir a José Jerí tras su renuncia irrevocable a Somos Perú, según declaró el congresista Víctor Flores

El congresista de Fuerza Popular, Víctor Flores, señaló este miércoles que su agrupación tiene “los brazos abiertos” para recibir al expresidente interino José Jerí, quien renunció a su militancia en Somos Perú y ha expresado su respaldo a la candidatura de Keiko Fujimori en el balotaje.

En declaraciones difundidas por el portal de investigaciónEpicentro TV, el legislador afirmó no disponer de información sobre su posible incorporación, aunque remarcó que existe disposición de apertura para “todos los peruanos”.

“No tengo información sobre eso, por lo tanto, no puedo dar ninguna opinión. Pero mi opinión más importante es que tenemos los brazos abiertos para todos los peruanos. Nosotros somos los que hablamos”, señaló.

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Seguidamente, mencionó que en la segunda vuelta que disputará Fujimori y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) el 7 de junio “el corazón peruano tiene que estar adelante de la opción, y la opción es una sola”, al respaldar a su candidata.

José Jerí oficializó su salida de Somos Perú luego de trece años de militancia, mediante una carta difundida en redes sociales, agradeciendo a sus excompañeros y evitando precisar los motivos de su decisión

La salida de Jerí de Somos Perú se formalizó mediante una carta difundida en sus redes sociales, donde comunicó su decisión irrevocable de abandonar esa formación luego de más de una década de militancia.

“Quiero dirigirme a los militantes, amigos y a la opinión pública que he presentado mi renuncia irrevocable al Partido Democrático Somos Perú, organización política en la que milité durante trece años y donde inicié mi formación y trayectoria política”, mencionó.

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Añadió que esta fue “una decisión profundamente reflexionada y, sin duda, una de las más difíciles de mi vida”, puesto que “Somos Perú fue mucho más que un partido; fue mi segundo hogar, el espacio donde conocí a personas extraordinarias, construí amistades sinceras y compartí sueños, luchas y objetivos comunes”.

José Jerí confirmó que votará por Keiko Fujirmori y Fuerza Popular en la segunda vuelta electoral el próximo 7 de junio. (Video: Jose Jerí)

El exjefe de Estado evitó precisar los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión, aunque dedicó un mensaje a quienes integran la agrupación.

“A todos los somistas, mi gratitud eterna. Gracias por la confianza, el respaldo, las enseñanzas y el cariño brindado durante todos estos años. Me llevo los mejores recuerdos de cada campaña, de cada reunión, de cada conversación y de cada momento compartido”, avanzó.

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Previamente, en declaraciones a Perú21, Jerí sostuvo que optó por votar por Fujimori porque, a su juicio, “el planteamiento de Fuerza Popular fue mejor” durante el debate televisado realizado el último domingo.

“Voy a votar por Fuerza Popular porque el plan de gobierno sigue siendo el mismo y va de la mano con lo que considero necesario para el país. No soy una persona de derecha ni de izquierda”, anunció.