Adulto mayor arriesga su vida para rescatar a sus mascotas de feroz incendio que destruyó su casa en San Martín de Porres

Un adulto mayor de 70 años arriesgó su vida al intentar ingresar a su vivienda en llamas para rescatar a sus mascotas en San Martín de Porres. El incendio destruyó por completo la casa, dejó al propietario con quemaduras e inhalación de humo y provocó la muerte de varios de sus animales. Fuente: TV Perú Noticias

Un incendio consumió la vivienda de un adulto mayor en el distrito de San Martín de Porres y dejó al propietario con pérdidas totales. En medio del humo y las llamas, el hombre intentó ingresar a su casa para rescatar a sus mascotas, una escena que quedó registrada en imágenes difundidas por TV Perú Noticias.

El afectado fue identificado como Pedro Alba González, de setenta años. El siniestro ocurrió en el cruce del jirón Luis Pardo con la avenida Perú, donde vecinos y bomberos se movilizaron para controlar el fuego y evitar que el adulto mayor se expusiera a un riesgo mayor.

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El caso generó preocupación en la zona por la situación de vulnerabilidad del hombre, quien, según testimonios difundidos por TV Perú Noticias, vivía solo y no contaba con una red familiar cercana que pudiera asistirlo de inmediato.

Pedro Alba González, un adulto mayor, sufrió graves quemaduras e inhaló humo al intentar rescatar a sus mascotas de un voraz incendio que consumió su vivienda en San Martín de Porres. (Composición: Infobae Perú)

Voraz incendio redujo a cenizas una vivienda en San Martín de Porres

El incendio se desató en una vivienda ubicada en el cruce del jirón Luis Pardo con la avenida Perú, en San Martín de Porres. Las imágenes de la emergencia mostraron la rapidez con la que el fuego se expandió y cómo las llamas terminaron por consumir el inmueble, mientras una densa columna de humo cubría parte de la vía.

De acuerdo con el reporte difundido por TV Perú Noticias, para atender la emergencia acudieron cuatro unidades de bomberos, que trabajaron para controlar el siniestro y evitar que alcanzara otras viviendas cercanas. Vecinos también se aproximaron desde la calle, observaron el avance del fuego y alertaron sobre la presencia del propietario.

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Las autoridades continuaron con las diligencias para establecer las causas del incendio. Una de las primeras hipótesis señaladas en el reporte fue que el fuego se habría originado por un cortocircuito, aunque la investigación seguía en curso.

Un voraz incendio consumió completamente la vivienda de Pedro Alba en San Martín de Porres, dejándolo sin pertenencias tras su heroico intento de rescatar a sus mascotas. (Composición: Infobae Perú)

Adulto mayor intentó ingresar a vivienda en llamas para rescatar a sus animales

En el momento más crítico, Pedro Alba González intentó acercarse a su vivienda mientras el fuego seguía activo. Entre el humo y las llamas, buscó ingresar al predio con el objetivo de salvar a sus animales, una reacción, según describió el informe televisivo.

El intento fue interrumpido para evitar que sufriera daños mayores. Dos efectivos del Cuerpo General de Bomberos lo contuvieron cuando trató de ingresar a la casa en llamas, debido al riesgo de que quedara atrapado o de que las estructuras cedieran.

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Tras la emergencia, el adulto mayor presentó lesiones que obligaron a su traslado. Según la información difundida por TV Perú Noticias, fue llevado al hospital más cercano por la gravedad de sus heridas y por la cantidad de humo que inhaló durante el incidente.

Pedro Alba González, un adulto mayor, sufrió quemaduras e inhaló humo al intentar rescatar a sus mascotas de un voraz incendio que consumió su vivienda en San Martín de Porres. (Composición: Infobae Perú)

Vecinos piden ayuda para hombre que perdió todo tras el incendio

Los vecinos señalaron que el incendio lo dejó sin pertenencias. Una mujer consultada por TV Perú Noticias dijo: “Se ha quedado sin nada ahorita. Todas sus pertenencias se le han quemado”, dijo al describir el estado en el que quedó la vivienda tras el siniestro.

La misma vecina indicó que Pedro Alba González sufrió “quemadura de segundo grado” y agregó que no tenían certeza de a qué hospital fue llevado. También sostuvo: “Esperemos que también se apiaden de él, porque él no tiene seguro del SIS”, en referencia a la necesidad de atención médica y apoyo inmediato.

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Sobre su situación personal, la mujer afirmó que el hombre vivía solo: “Él vive solito. No tiene familia. Su único hermano vive en otro lado”, y añadió que, según lo que se comentaba en la zona, el origen del fuego habría sido un problema eléctrico: “Dice que se originó por, este, un cortocircuito”.

El incendio también dejó víctimas entre los animales que Pedro Alba González intentó rescatar. El reporte indicó que varias de sus mascotas murieron, entre ellas su perrito y algunas gallinas.