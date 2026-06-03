‘América Hoy’ cuestiona la boda de Christian Domínguez y Karla Tarazona: critican comida, tragos, recuerdos y elección musical

'América Hoy' cuestionó la boda civil de Christian Domínguez y Karla Tarazona en Huaral y criticó la decoración, la comida, los recuerdos y la música.

El programa ‘América Hoy’, conducido por Janet Barboza, Edson Dávila, Rebeca Escribens y Xiomy Kanashiro, dedicó buena parte de su emisión del 3 de junio a desmenuzar cada detalle de la boda civil de Christian Domínguez y Karla Tarazona, celebrada el día anterior en Huaral.

Las conductoras cuestionaron la decoración, la comida, los recuerdos entregados a los invitados y la canción que sonó durante la recepción, en una cobertura que el propio equipo del programa protagonizó sin haber sido invitado al evento.

La conductora Barboza fue la más directa al resumir lo que, según ella, vieron sus enviados infiltrados en la fiesta. “Cuando escuchaba al wedding planner de que este matrimonio costaba 15 mil dólares, yo creo que nos han estafado y engañado. Hemos visto exactamente 30 rosas, no había nada más, solo había ron, gaseosa, caldo de gallina y bocaditos de panadería”, afirmó la presentadora, en alusión al presupuesto que el organizador del evento, Ricardo Parra, había declarado previamente.

PUBLICIDAD

La conductora Janet Barboza no tuvo piedad y criticó duramente la boda de Christian Domínguez y Karla Tarazona, asegurando que la fiesta fue muy austera para el supuesto costo de 15,000 dólares. Mencionó que solo sirvieron caldo de gallina y la decoración era escasa. Video: TikTok @riclatorrez

Uno de los puntos que más debate generó en el set fue el recuerdo entregado a los invitados: un tomatodo, es decir, un vaso reutilizable de plástico. “Eso es tomatodo”, señaló Xiomy Kanashiro, mientras Barboza preguntaba entre risas si ese sería el tipo de recuerdo que daría en su propia boda con Jefferson Farfán.

‘La Incondicional’ en la boda y el debate sobre la elección musical

Otro de los momentos que encendió el set fue la revelación de que durante la recepción una orquesta interpretó ‘La Incondicional’, el clásico de Luis Miguel, ante los recién casados. La canción, cuya letra habla de una mujer que permanece junto a un hombre que no la corresponde plenamente, generó comentarios inmediatos entre las conductoras.

PUBLICIDAD

“¿Cómo vas a dedicar esa canción a tu esposa?”, preguntó Dávila, mientras Escribens coincidió en que el tema “no iba para el matrimonio”. Barboza apuntó hacia Toniel, integrante de la agrupación Río Band, como responsable de la elección musical. “Te pasaste, una vetada. Se pasó de frío Toniel”, sentenció la conductora.

Los conductores de 'América Hoy' debaten la controversial elección de la canción 'La Incondicional' en la boda de Karla Tarazona, especulando si fue un pedido de Christian Domínguez, considerando que fue poco apropiada para la ocasión. Video: TikTok @josepastord

Xiomy Kanashiro, en cambio, planteó la posibilidad de que la canción haya sido pedida por el propio Domínguez, lo que llevó a Barboza a lanzar una nueva pregunta: “¿Tú crees que Christian Domínguez siente que Karla Tarazona es su incondicional?”.

Los vestidos, el costo real y la diseñadora que no reveló todo

La diseñadora Luisa Vargas, responsable de los cuatro atuendos que lució Karla Tarazona durante la celebración, fue entrevistada en el programa y confirmó que la conductora pagó por su trabajo. “Un vestido como el de Karla largo podría costar aproximadamente 2000 dólares”, reveló, lo que llevó a Barboza a hacer el cálculo en vivo: con cuatro vestidos, el gasto en vestuario habría alcanzado cerca de 8.000 dólares. “Ahí se fue la plata, Luisa. El dinero te lo llevaste tú”, bromeó la conductora.

PUBLICIDAD

Vargas se negó a dar más detalles sobre la celebración, argumentando que maneja una carta de confidencialidad con sus clientas. “Yo sé lo que es el respeto. Karla es una clienta mía y yo manejo carta de confidencialidad”, aclaró, aunque sí reconoció que la comida le pareció rica y que disfrutó del evento.

La diseñadora de modas que vistió a Karla Tarazona para su boda revela en un programa de televisión el sorprendente costo de uno de sus vestidos: ¡aproximadamente 2 mil dólares! Además, confirma que la conductora tuvo cuatro cambios de vestuario. Video: TikTok @josepastord

Rebeca Escribens también aprovechó para criticar una fotografía que Domínguez publicó antes de la boda, en la que aparecía comiendo dentro del baño y en ropa interior. “¿A Christian cómo lo vi? Vestido, felizmente, después de esa foto en la que estaba en el baño. ¡Horroroso! Con la comida ahí desparramada, en calzoncillo. Por lo menos se presentó de manera sencilla y bonita”, manifestó la conductora.

PUBLICIDAD

El cobro por la exclusiva y el distanciamiento con el programa

El malestar del equipo de ‘América Hoy’ con Domínguez no se limitó a los detalles de la boda. Janet Barboza reveló que el cantante habría solicitado un pago al programa a cambio de brindar información exclusiva sobre el matrimonio, lo que la conductora interpretó como una señal de distanciamiento.

“Nos deja en claro que no somos sus amigos. Cuando nos hemos contactado con él para que nos dé detalles, nos ha querido cobrar. Pensé que éramos amigos; en este momento Christian se ha alejado de nosotros”, declaró Barboza.

La conductora Rebeca Escribens y sus compañeros de 'América Hoy' critican duramente el recuerdo que Christian Domínguez y Karla Tarazona dieron en su boda: un tomatodo personalizado. ¿Falta de presupuesto o un detalle innovador? Video: TikTok @riclatorrez

A ello se sumó la molestia por la actitud de Domínguez el día anterior, cuando no saludó a la periodista Verónica Rondón pese a conocerla desde hace años. “Nunca saludó a Verónica Rondón, lo cual nos demuestra que él ya no quiere al equipo de América”, señaló Barboza.

PUBLICIDAD

La recepción se celebró en el complejo turístico de Pepe Warmi, amigo de la pareja desde hace 25 años, y contó con música en vivo, salsa, merengue y cumbia.