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Bassco Soyer se hizo de su primer título en Portugal: se coronó campeón de la Liga Revelação con Gil Vicente

El prometedor mediocentro, que actualmente ha respondido al llamado de la selección peruana, fue piedra angular dentro del proyecto de menores del club de Barcelos

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Bassco Soyer ha dejado huella en Gil Vicente al coronarse histórico campeón de la Liga Revelação. - Crédito: Difusión
Bassco Soyer ha dejado huella en Gil Vicente al coronarse histórico campeón de la Liga Revelação. - Crédito: Difusión

Bassco Soyer tan solo necesitó un periodo para dejar huella en las bases formativas del Gil Vicente. El club de la ciudad de Barcelos se ha coronado campeón de la Liga Revelação 2025/26 en una campaña heroica remando como el que más. Una llave de desquite contra el CD Santa Clara devino en el histórico título.

Los ‘gallos’ partieron como favoritos en la revancha tras vencer a los ‘azoreños’ (2-1) en casa. Con esa consigna y sabiéndose superiores por la forma en cómo fueron superando obstáculos en la recta decisiva, viajaron hacia la ciudad de São Miguel, pero problemas climatológicos impidieron el desplazamiento y la realización del choque, el cual se pospuso.

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Gil Vicente levantó el título de la Liga Revelação. - Crédito: @gilvicente.fc.formacao
Gil Vicente levantó el título de la Liga Revelação. - Crédito: @gilvicente.fc.formacao

Fijada una nueva fecha de disputa, Gil Vicente llegó al lugar con casi su estructura completa. Tan solo faltó la presencia de Bassco Soyer, quien por primera vez tuvo que dejar a los suyos en plena competencia para atender el llamado de la selección peruana.

Aunque fue una decisión difícil, el técnico Luís Ricardo comprendió que era una oportunidad irrechazable para Bassco, quien a lo largo del curso se diferenció del resto por su frecuencia goleadora. Aceptado el llamamiento, el club se reestructuró y salió adelante en la final por el título con un doblete de Mohamed Kaba para saldar el global con un 4-2 definitivo.

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Notable desempeño goleador del peruano contra Sporting Lisboa. | VIDEO: Luis Carrillo Pinto

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