Cultura Profética en Lima 2026: fecha, lugar y preventa para su concierto en Costa 21

Las entradas para Cultura Profética en Costa 21 están disponibles en Teleticket, con preventa con Interbank el 4 y 5 de junio.

Cultura Profética volverá a Perú con un concierto en Lima: la banda puertorriqueña se presentará este 8 de octubre en Costa 21, con un show que incluirá canciones de su nuevo disco y un repaso por los temas más conocidos de su trayectoria. La fecha forma parte de su tour 2026, según el anuncio del espectáculo.

El grupo adelantó que el repertorio también incluirá clásicos que se mantienen entre los más pedidos por el público, como “La Complicidad”, “Ilegal”, “Saca, Prende y Sorprende” y “Para Estar”, además de otros títulos que han consolidado su identidad musical en el circuito latinoamericano.

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Un show en Lima con nuevo disco y clásicos del repertorio

El concierto del 8 de octubre en Costa 21 se plantea como una presentación de doble foco: por un lado, el grupo llevará a Lima material de su “anticipado séptimo álbum de estudio”; por otro, sostendrá el reencuentro con el público con un recorrido por sus mayores éxitos.

En esa mezcla suele asentarse el formato de sus giras: canciones recientes que marcan etapa y una base de temas que funcionan como columna vertebral del show en vivo. En este caso, el anuncio ya incluye algunos puntos fijos del setlist, con títulos que suelen activar el canto colectivo y la participación del público.

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La propuesta, además, se apoya en el rasgo más reconocido de Cultura Profética: una puesta en escena centrada en ejecución musical, arreglos y groove, con espacio para pasajes extendidos, vientos y cambios de dinámica que llevan las canciones a un registro distinto al de estudio.

La preventa de entradas y dónde comprarlas

Las entradas están disponibles en Teleticket. De acuerdo con la información del evento, habrá una preventa exclusiva con “hasta 15% de descuento” para pagos con tarjetas Interbank, válida el 4 y 5 de junio.

El anuncio no precisó en este texto los precios por sectores ni el aforo por zonas, pero sí confirmó el canal oficial de venta y el beneficio de preventa, un dato clave para los seguidores que suelen agotar localidades en sus visitas a Lima.

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Cultura Profética en Lima 2026: fecha, lugar y preventa para su concierto en Costa 21

Quiénes integran Cultura Profética y qué etapa atraviesa la banda

Cultura Profética es una banda puertorriqueña integrada por Willy, Eliut González (guitarra), Juan Carlos Sulsona (teclados) y Omar Silva (guitarra y bajo). Con casi tres décadas de trayectoria, el grupo sostuvo un perfil propio dentro de la música latinoamericana, al articular una mezcla de reggae roots, jazz, soul y ritmos caribeños.

En esta etapa, la agrupación se unió oficialmente a Rimas Entertainment, discográfica con presencia central en la industria musical actual. El movimiento coincide con un momento de ampliación de alcance para proyectos de raíz caribeña que también dialogan con circuitos globales sin cambiar su base sonora.

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En términos de reconocimientos, el grupo ganó el Latin Grammy 2020 en la categoría Mejor Álbum de Música Alternativa por el disco Sobrevolando. Ese premio consolidó un ciclo en el que la banda ya tenía una base de seguidores fuerte, pero sumó una validación institucional a su trabajo discográfico y a su impacto regional.

Por qué Cultura Profética se mantiene vigente en el circuito latino

La vigencia de Cultura Profética se sostiene en una combinación de elementos: un sonido identificable, letras que conectan con públicos diversos y un formato en vivo que suele privilegiar el detalle musical. Su propuesta se reconoce por un equilibrio entre raíces del reggae y una paleta armónica que permite moverse con naturalidad hacia el soul, el jazz y la cadencia caribeña.

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En la práctica, ese cruce se traduce en conciertos que no se limitan a reproducir versiones de estudio: la banda acostumbra expandir estructuras, variar dinámicas y construir climas, lo que genera la sensación de show “único” incluso cuando la gira repite ciudades.

Esa característica también explica por qué el anuncio del tour 2026 llega con expectativa: el público asocia el regreso del grupo a una experiencia de concierto que se apoya tanto en repertorio como en interpretación.

La banda puertorriqueña presentará en Perú adelantos de su próximo álbum y clásicos como “Ilegal” y “La Complicidad”.

El antecedente más reciente en Lima: noviembre de 2024

La última visita registrada en el material proporcionado ocurrió en 2024, cuando Cultura Profética confirmó un reencuentro con su público peruano el sábado 9 de noviembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, como parte de la gira Por Más Tour 2024.

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En ese momento, el grupo anunció un show renovado con canciones como “Solo un Eco”, “Para Mi” y un repertorio de clásicos que incluyó “Ilegal”, “La Complicidad” y “Un Deseo”, entre otros. Ese antecedente ayuda a entender el interés que genera el nuevo anuncio: la banda vuelve a Lima con otro formato, ahora con fecha en Costa 21 y con el foco puesto en el tour 2026 y su próximo álbum.

Cultura Profética se presentará el 8 de octubre en Costa 21. Las entradas se venden por Teleticket y la preventa con tarjetas Interbank se realizará el 4 y 5 de junio, con “hasta 15% de descuento”, de acuerdo con la información del evento.

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