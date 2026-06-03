Pamela López acusa a Samahara Lobatón de “fijación” con Paul Michael y estalla discusión en La Granja VIP

Pamela López protagonizó un duro cruce con Samahara Lobatón en La Granja VIP y la acusó de tener una “fijación” con Paul Michael. La discusión incluyó señalamientos de “mitomanía”, reproches por insultos previos y un intercambio en el que ambas se acusaron de “revictimizarse”

Pamela López acusó a Samahara Lobatón de tener una “fijación” con Paul Michael durante un enfrentamiento en La Granja VIP, en una semana marcada por cambios en las reglas del reality y una presión creciente por la eliminación. El cruce incluyó reproches por insultos previos, señalamientos de “mitomanía” y una discusión sobre nominaciones y estrategias dentro de la casa.

El conflicto se dio en la recta final del programa, cuando los participantes ya compiten en la etapa de “todos contra todos” y cada decisión pesa más: desde con quién se alinean hasta a quién nominan. En ese contexto, Paul Michael quedó en el centro de un intercambio que se extendió con acusaciones personales y versiones contrapuestas.

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Pamela López afirmó que tenía “un pergamino de cosas por decir”, pero dijo que haría un resumen: acusó a Samahara Lobatón de mentir y de actuar frente a cámaras, y puso sobre la mesa una pregunta directa sobre Paul Michael y el rol que, según ella, la influencer estaría intentando ocupar cerca de su pareja.

La acusación de Pamela López: “¿Tienes una fijación, obsesión con mi pareja?”

El momento más tenso del intercambio llegó cuando Pamela López apuntó a Samahara Lobatón por su comportamiento dentro del reality y por decisiones que, según su lectura, no encajaban con el nivel de rechazo que decía sentir hacia ella.

“Eres la persona con comportamientos más mitómanos que he conocido en mi vida. Te lo juro que eres sorprendente. Si yo tengo talento para la actuación, lo tuyo es de otro planeta. Tú deberías ganar el reality”, lanzó López, antes de pasar al eje que detonó el enfrentamiento.

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Luego, formuló la acusación de manera frontal: “Quiero preguntarte, ¿tienes una fijación, obsesión con mi pareja? ¿Te gusta? Porque yo no entendería cómo una persona que te cae tan mal la puedas nominar, la puedas pedir para que sea tu acompañante de capataz”.

En su descargo, López también afirmó que Samahara Lobatón “se ha revictimizado” y que “usa a los animales solo por conveniencia”, además de asegurar que “miente descaradamente”. En paralelo, recordó un episodio anterior fuera de la casa: “La última vez que estuvimos en la huaca, me insultaste descaradamente”, sostuvo.

Durante el intercambio, se escucharon interrupciones de otras voces: “Ay, no”, dijo una participante, mientras López insistía en que su rival debía asumir lo dicho: “Hazte cargo de tus palabras”, reclamó.

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Pamela López y Samahara Lobatón se enfrentan en La Granja VIP. Panamericana TV

Insultos, “la huaca” y el reclamo por lo dicho frente a Ethel

La discusión escaló al terreno de los antecedentes. Pamela López sostuvo que Samahara Lobatón la había insultado previamente y que incluso lo habría hecho “hace poco, delante de Ethel”, en un episodio que, según su versión, se dio “sin ningún respeto”.

“Sí te puedo mirar a los ojos sin mentir”, afirmó López, y añadió que su rival “nunca aceptas” y que “careces de humildad”, citando a Paul Michael como quien habría usado esa expresión dentro del reality.

En el cruce también hubo un debate sobre quién insultó primero y quién “no se acuerda”. Samahara Lobatón cuestionó la versión de López y respondió con un “¿No?”, cuando se negaron los insultos, hasta que finalmente la influencer admitió parte del conflicto: “Yo te insulté en la huaca y tú también”, aseguró.

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La respuesta de Samahara Lobatón: “A mi madre no la metas”

Samahara Lobatón rechazó el discurso de Pamela López y devolvió acusaciones. En su réplica, cuestionó lo que llamó una “cantaleta” sostenida por años y le pidió que no involucrara a su familia.

“La mujer que más se revictimiza de este país eres tú. Vamos tres años con la misma cantaleta adentro”, dijo Lobatón. Luego subió el tono cuando Pamela mencionó a su madre: “A mi madre no la metas. Ella no está aquí, ella no te ha hecho absolutamente nada dentro de la granja. No la menciones”, reclamó.

En la misma línea, llamó a su contrincante por su nombre completo y la instó a recordar lo ocurrido: “Recuerda tus palabras, señora Pame-Pamela López”, lanzó, con una corrección irónica que marcó el clima del intercambio.

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Aunque la discusión arrancó con el foco en Paul Michael, la respuesta de Lobatón amplió el conflicto hacia la convivencia, el historial de roces y la disputa por la narrativa de quién se victimiza y quién miente dentro del reality.

El contexto del reality: semifinal, placa de nominados y dos eliminados en la semana

La pelea se produjo cuando La Granja VIP atraviesa su tramo más sensible. La producción modificó la dinámica habitual: esta semana habrá dos eliminados, uno elegido el miércoles y otro el sábado, lo que incrementó la presión sobre la convivencia y disparó estrategias de bloque.

En las nominaciones más recientes, cada participante tuvo la opción de nominar a dos compañeros. Tras la votación, quedaron en placa Samahara Lobatón, Shirley Arica, Gabriela Herrera, Paul Michael y Mónica Torres. Shirley Arica, según el formato descrito, contó con inmunidad por su rol de capataz, un elemento que también reordenó los movimientos internos.

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La gran final del reality está programada para el 13 de junio y el premio anunciado es de 100 mil soles. En ese escenario, el conflicto entre Pamela López y Samahara Lobatón no solo expuso un choque personal: también dejó ver cómo, en la recta final, cada vínculo y cada nominación puede convertirse en munición dentro y fuera de cámaras.

Cuatro concursantes son anunciados como los nominados de la semana en el reality show La Granja VIP, sus rostros sonrientes se muestran en un montaje con fondo estelar. (Imagen Ilustrativa Infobae)