Mañana 2 de junio ya no habrá paro de transportistas: gremio de Lima y Callao llega a un acuerdo con el Ejecutivo

Un grupo de ciudadanos pugna por subir a uno de los buses conocidos como 'El Chino', en la Panamericana Norte, en un día de paro de transportistas. (Andina)

El paro de transportistas urbanos que había sido anunciado para mañana, martes 2 de junio, en Lima y Callao quedó sin efecto tras la suscripción de un acuerdo entre los gremios del sector y el Ejecutivo, que contempla la entrega de un subsidio económico para mitigar el impacto del alza de combustibles y otras dificultades que enfrenta el servicio.

El anuncio fue realizado esta tarde del lunes por Aldo Prieto, titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), quien detalló que el Gobierno se comprometió a publicar un decreto de urgencia que establece medidas extraordinarias en materia económica y financiera. Este dispositivo legal busca garantizar la continuidad operativa del servicio público de transporte urbano regular bajo un régimen excepcional dirigido a la capital.

Según informó el propio Prieto, la norma “establece el subsidio por kilómetros recorridos, como ha sido el pedido de los gremios, y condiciones operativas que permitan una mayor facilidad para el reconocimiento de este subsidio”.

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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones anuncia la entrega de un subsidio económico para mitigar el impacto del alza de combustibles en el transporte público. (Andina)

El titular del MTC precisó que, tras la reunión con los representantes del sector, se acordaron dos puntos clave: la suspensión de la medida de fuerza prevista para el 2 de junio y el compromiso del Ejecutivo para avanzar en el proyecto de rescate económico-financiero de las empresas de transporte.

Detalles del subsidio

La crisis en el sector transporte motivó intensas negociaciones durante las últimas semanas. El presidente ejecutivo de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), David Hernández, destacó que el trabajo realizado junto al MTC permitió alcanzar una solución temporal para enfrentar el aumento de precios en los combustibles y otros factores que afectan a los transportistas.

Durante el encuentro, Prieto remarcó que el decreto de urgencia en preparación “recoge ya una amplitud de beneficiarios, la mayor amplitud de beneficiarios posibles”, y que el subsidio por kilómetro recorrido responde al pedido principal de los gremios. También se definieron condiciones operativas para que dicho subsidio pueda ser acogido de manera ágil por las empresas formales del sector.

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Las autoridades acuerdan la publicación de un decreto de urgencia que establece medidas económicas y financieras de carácter extraordinario para el sector transporte urbano regular. (Andina)

La mesa de trabajo instalada el 1 de junio, que contó con la presencia de Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, y otros representantes gremiales, culminó con la firma de un acta que oficializa los compromisos asumidos.

El documento establece que el Ejecutivo deberá emitir el decreto de urgencia a más tardar al final del 2 de junio, lo que permitirá iniciar la entrega del subsidio de manera inmediata.

Crisis económica

Vargas calificó la situación de las empresas de transporte urbano como crítica y recordó que el pedido de apoyo estatal se remonta a varios meses atrás, cuando la crisis ya había provocado el cierre de algunas empresas.

“Algunas empresas ya han quebrado, otras están en camino”, afirmó Vargas. Explicó que el subsidio solicitado es de carácter temporal y focalizado, con el objetivo de ofrecer un alivio ante la crisis financiera derivada del alza de los combustibles, la disminución de conductores, la extorsión y el sicariato que afectan al sector.

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Los gremios insistieron en que, además del subsidio, se requiere avanzar en medidas de reactivación económica y rescate financiero para el sector. En este sentido, el acuerdo contempla la instalación de una segunda mesa de trabajo dedicada a la elaboración de un plan de rescate financiero y una tercera orientada a los beneficios tributarios.

La crisis financiera del sector transporte en Lima y Callao obliga a una solución temporal que busca evitar el quiebre de más empresas y garantizar la continuidad del servicio. (Andina)

Compromiso conjunto

Durante la reunión, representantes de las empresas de transporte reiteraron su disposición a colaborar con el Estado para mejorar el servicio y garantizar la movilidad ciudadana. Manuel Astorga, portavoz gremial, expuso que “mientras haya voluntad política y decisión firme, las cosas se pueden dar”, al tiempo que subrayó el compromiso de los transportistas por lograr un transporte digno y eficiente para los usuarios de Lima y Callao.

Los gremios destacaron que el subsidio acordado busca paliar la situación económica del sector, pero recalcaron que la solución definitiva requiere un enfoque integral y una política de apoyo sostenido por parte del Ejecutivo.

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La sesión celebrada en la sede de la ATU finalizó con la suscripción del acta por parte de las autoridades y los representantes de los transportistas.

Según consta en el documento firmado, “los representantes gremiales de transporte urbano regular de Lima y Callao levantan la medida social anunciada para el 2 de junio en curso.

Asimismo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y los representantes gremiales reafirman su compromiso de trabajar en forma conjunta y permanente para solucionar la problemática del transporte urbano en el menor tiempo posible”.