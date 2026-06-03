El Tratado de Libre Comercio con Brasil: ¿La razón de la renuncia del ministro de Comercio Exterior?

La sorpresiva renuncia de José Reyes al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo abrió un nuevo frente de debate sobre el futuro de las negociaciones comerciales entre Perú y Brasil. Aunque el exfuncionario no menciona de manera explícita ningún acuerdo en particular, el contenido de su carta de dimisión ha sido interpretado en círculos políticos y empresariales como una señal de discrepancias respecto a la posición que el Gobierno mantiene frente a un tratado pendiente con el país vecino.
En el documento, Reyes señala que su decisión responde a diferencias vinculadas con la conducción de asuntos internacionales y sostiene que determinadas decisiones deben adoptarse respetando criterios de integridad y transparencia. En uno de los pasajes más comentados, afirma que resulta indispensable preservar “la integridad, transparencia y mecanismos anticorrupción” en los procesos vinculados a acuerdos con otros países, una referencia que ha alimentado las especulaciones sobre el trasfondo de su salida.
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Una renuncia que genera interrogantes
La carta presentada por el ahora exministro utiliza un tono diplomático, pero deja entrever desacuerdos con decisiones adoptadas en el ámbito del comercio exterior. Reyes sostiene que su permanencia en el cargo era incompatible con determinadas acciones relacionadas con “acuerdos o entendimientos internacionales”, por lo que optó por apartarse del gabinete.
El documento evita identificar a los actores involucrados o precisar qué negociación motivó la discrepancia. Sin embargo, la mención expresa a principios de transparencia y prevención de la corrupción ha llevado a diversos analistas a vincular la renuncia con el debate sobre la entrada en vigencia de un acuerdo comercial pendiente entre Perú y Brasil, un tema que ha permanecido estancado durante varios años.
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El acuerdo con Brasil en el centro del debate
La controversia gira en torno a la profundización del Acuerdo de Complementación Económica (ACE 58), instrumento que regula el comercio entre Perú y los países del Mercosur. Si bien el intercambio de bienes entre Perú y Brasil ya se encuentra liberalizado, las negociaciones posteriores buscaron incorporar capítulos relacionados con inversiones, servicios y contrataciones públicas.
Ese proceso culminó con la firma de un acuerdo en 2017. No obstante, el Perú decidió detener su perfeccionamiento interno tras el estallido del caso Lava Jato, escándalo de corrupción que involucró a empresas brasileñas y que motivó la exigencia de incorporar salvaguardas adicionales para proteger los intereses del Estado peruano.
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Desde entonces, la posición peruana ha consistido en promover mecanismos más específicos de prevención y lucha contra la corrupción antes de dar luz verde a la entrada en vigencia del acuerdo ampliado. Brasil, por su parte, ha sostenido que el texto ya contiene disposiciones suficientes sobre esa materia y ha insistido en avanzar con la ratificación.
Los intereses económicos en juego
La importancia estratégica de la relación bilateral explica por qué cualquier desacuerdo genera preocupación. Brasil representa uno de los principales socios comerciales del Perú y es visto como un mercado con potencial para productos agrícolas, manufacturas, servicios y turismo.
Además, la creciente integración logística entre ambos países ha cobrado relevancia con proyectos como el corredor bioceánico, la modernización de las conexiones terrestres hacia el Pacífico y el desarrollo de infraestructura portuaria. Estas iniciativas buscan facilitar el acceso de la producción brasileña a los mercados asiáticos y, al mismo tiempo, atraer inversiones hacia territorio peruano.
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Especialistas en comercio exterior han señalado que una mayor integración económica podría impulsar la generación de empleo, descentralizar inversiones y fortalecer el papel del Perú como plataforma exportadora hacia Asia. Sin embargo, también advierten que cualquier avance debe garantizar adecuados mecanismos de control y seguridad jurídica.
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