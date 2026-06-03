Agente de ‘Tunche’ Rivera descarta ruptura con Universitario y deja en suspenso su futuro: “A mí me gustaría que se quede”

La situación de José “El Tunche” Rivera en Universitario de Deportes entró en una etapa de definiciones, pero todavía sin un desenlace escrito. Narciso Almagis, representante al delantero, confirmó que existió una reunión con dirigentes del club para revisar lo ocurrido en los últimos días, ordenar versiones y hablar de “formas” y hechos que, según remarcó, se mezclaron con especulaciones.
Almagis afirmó que, pese a la ola de comentarios instalada en redes sociales y por versiones periodísticas, el lazo entre la institución y el futbolista “no está roto”.
En esa misma línea, subrayó que no existe una determinación tomada sobre si Rivera seguirá o se marchará, y fijó un horizonte temporal: en un plazo aproximado de dos semanas podría haber novedades, en un contexto marcado por el receso y las vacaciones del plantel.
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Reunión con el club, contrato vigente y un plazo de dos semanas
Almagis, en Hablemos de MAX, explicó que la conversación con la dirigencia sirvió para repasar puntos sensibles: “Hubo una reunión, se habló del tema, se habló de cosas, formas, lo que pasó, lo que no pasó”. En esa misma intervención, recordó que Rivera mantiene un vínculo contractual con Universitario y que ese acuerdo rige como marco de referencia para cualquier escenario.
En su exposición, buscó desmontar la idea de una salida decidida o inminente. “No está rota”, insistió sobre la relación entre las partes, y cuestionó la multiplicación de versiones que atribuyen decisiones a actores que, según dijo, no se pronunciaron de manera directa. “¿Quién lo dice? ¿Hay algo en el club oficial que lo dijo? ¿Yo lo dije? ¿Lo dijo él? No sé”, respondió cuando le plantearon que la desvinculación parecía cercana.
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También señaló que, más allá de comunicados emitidos por el club a raíz de una falta cometida por el jugador, no existieron anuncios cara a cara que establecieran una postura definitiva. “No hay nada firme. No hay nadie así cara a cara diga: ‘No, mirá, no quiero estar, sí quiero estar, o quiero que se vaya, o no queremos que se vaya, o estamos negociando’”, afirmó.
Consultado sobre si podía garantizar que Rivera terminará el año en Universitario, el agente descartó cualquier certeza: “Yo no puedo asegurar nada a nadie”. Sin embargo, dejó una preferencia personal: “La verdad, a mí me gustaría que se quede en la U”.
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Reclamos, un problema familiar y el impacto de las amenazas
El agente también rechazó la lectura de que el atacante haya buscado irse por un simple cambio de ánimo. En su relato, el presente del futbolista quedó atravesado por dos ejes: situaciones personales delicadas y reclamos que consideró atendibles en su origen. “No es que hay intención de salir porque se le ocurre salir. Él de repente pasó momentos complicados… hubo reclamos del club en su momento que realmente tenían razón”, declaró, sin detallar el contenido de esos pedidos.
En ese mismo tramo, añadió que un episodio familiar influyó en el estado emocional del jugador y en la forma en que procesa lo sucedido. Para el entorno, ese contexto explica por qué el tema no se resolverá con impulsos ni con una reacción inmediata. De hecho, el propio agente planteó que, si Rivera hubiera querido forzar una salida, podría haberlo hecho antes: “Si se hubiese querido ir, hubiese estado firme en irse, se hubiese ido a principio de año”.
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A la tensión deportiva se sumó un componente que, según sostuvo, elevó el nivel de presión: amenazas dirigidas al teléfono personal del futbolista. Almagis dijo que ese material fue mostrado en la reunión con el club y dio un detalle horario: “Miren lo que le mandaron ayer a las once de la noche a él a su teléfono”. En ese pasaje, describió medidas de cuidado alrededor del jugador en días recientes, como cambios de ruta o decisiones al ingresar al estadio.
Frente a esa situación, el representante remarcó que el eje de cualquier decisión pasará por el entorno íntimo del delantero. “Para José lo más importante del mundo, pero así, del mundo, es su familia. No existe nada más”, expresó. En consecuencia, indicó que lo inmediato para Rivera será conversar puertas adentro: “Ahora lo que tiene en la cabeza y lo que quiere es hablar con la familia, ver a su mujer tranquila”.
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Rumores de mercado, ausencia de ofertas formales y otros nombres en agenda
Uno de los puntos centrales de la entrevista fue el impacto de las versiones sobre un supuesto interés de equipos grandes o rivales directos. Almagis negó que se hayan presentado propuestas firmes o conversaciones formales por parte de clubes de peso de la Liga 1. Ante una pregunta directa sobre si lo contactó “algún club grande”, contestó: “No”.
En esa misma línea, precisó que, cuando le escribieron por el tema, optó por frenar cualquier intercambio: “Me mandaron un mensaje, dije: ‘Yo hoy no hablo nada con nadie’”. También diferenció entre el rol del representante y la decisión final: “La decisión la tiene siempre el jugador… Nosotros trabajamos para los jugadores. Los jugadores no trabajan para nosotros”.
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Aun con la negativa sobre ofertas de primer nivel, Almagis admitió que recibió comentarios desde instituciones de menor ubicación en la tabla, a modo de sondeo. Según su relato, le transmitieron que, si Rivera no encontraba espacio o necesitaba despejarse por algunos meses, podía contemplar esa alternativa. En ese pasaje, lo definió como un futbolista “apetecible” para distintos equipos.
El panel también recordó un dato de rendimiento dentro del plantel y el agente lo reforzó con una mención puntual: “Fue el jugador del año veinticinco con mejor promedio minuto gol del plantel”. Luego relativizó el reconocimiento: “Él también cumplía con su función, porque para eso le pagan”.
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