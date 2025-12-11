Elecciones 2026 en Perú: JNE detecta ola de noticias falsas en redes sociales y anuncia monitoreo con IA

Noticias falsas en redes sociales e internet. (foto: Shutterstock)

Desde que se convocó oficialmente el proceso rumbo a las Elecciones 2026, el ecosistema digital ha comenzado a mostrar un incremento sostenido de contenido engañoso. En redes sociales circulan publicaciones que buscan confundir al electorado en torno a normas, funciones y decisiones de los organismos electorales. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó que solo en los primeros meses de este periodo se han identificado 250 alertas de desinformación, un número que podría crecer de manera significativa a medida que avance la campaña.

El organismo advirtió que las plataformas digitales se han convertido en el principal canal donde se difunden noticias falsas, ya no solo a través de textos, sino mediante audios, videos y transmisiones en vivo. Esta dinámica obliga a reforzar los mecanismos de vigilancia ante la velocidad con la que se produce y replica la desinformación. De acuerdo con especialistas del JNE, el monitoreo diario revela un promedio de 500 menciones relacionadas a la entidad, lo que refleja un volumen de conversaciones sin precedentes para un proceso electoral en etapa preliminar.

JNE intensifica monitoreo y uso de IA ante aumento de desinformación

Expertos recomiendan verificar información obtenida de redes como TikTok Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Para hacer frente a este escenario, el JNE ha puesto en marcha un sistema ampliado de Fact Checking, apoyado en herramientas tecnológicas e Inteligencia Artificial capaces de rastrear contenido en TikTok, X, Facebook y plataformas de streaming. Estas soluciones permiten analizar videos largos, detectar logos, identificar tendencias y obtener resúmenes automáticos de conversaciones que pueden contener afirmaciones falsas relacionadas al proceso electoral.

Según explicó a la agencia Andina Jeanmarco Vila Solano, especialista en verificación, se ha adquirido una plataforma que capta en tiempo real lo que se publica sobre el JNE, la ONPE y el Reniec, consideradas las únicas fuentes oficiales durante la campaña. La herramienta ayuda a ubicar publicaciones manipuladas y activar alertas para evitar que se propaguen entre los usuarios.

El funcionario señaló que el aumento del número de partidos y postulantes, que se han triplicado en comparación con el proceso anterior, podría detonar un incremento drástico en casos de desinformación conforme se acerque la jornada electoral. Por ese motivo, se prevé reforzar el monitoreo con apoyo de la cooperación internacional y fortalecer la coordinación con las plataformas digitales, que colaboran en la detección y bloqueo de cuentas usadas para suplantación, extorsión o difusión sistemática de contenido engañoso.

Además del rastreo tecnológico, el JNE viene realizando capacitaciones dirigidas a periodistas regionales, electores jóvenes y público en general para orientar sobre la identificación de fake news y el uso de canales confiables. El organismo recordó que los ciudadanos pueden enviar consultas y reportes directamente al correo factchecking@jne.gob.pe, así como acceder a la plataforma oficial dedicada a la verificación de información electoral.

Jóvenes y desinformación: el 2026 llega con un electorado expuesto y poco preparado

Datum: “Hay un porcentaje de jóvenes que no puede diferenciar fake news y noticias reales” | Video: RPP Noticias

Según un análisis de Datum Internacional, los jóvenes representan un cuarto del padrón electoral peruano y cerca de 2,5 millones acudirán por primera vez a las urnas en las Elecciones 2026. Este grupo depende casi por completo de redes sociales para informarse y, aun así, la mayoría reconoce que no sabe diferenciar noticias reales de contenidos manipulados. La consultora advierte que la combinación de alta presencia digital y baja verificación incrementa la vulnerabilidad frente a la desinformación política.

Urpi Torrado, gerente general de Datum Internacional, explicó que solo una fracción menor de los jóvenes contrasta lo que ve en TikTok, Instagram o X con medios tradicionales cuando sospecha que algo podría ser falso. El resto consume contenido sin filtros, en un ecosistema donde circulan cada vez más fake news. Además, la conversación política digital no refleja al país: cerca del 72% de los comentarios sobre candidatos proviene de Lima, lo que limita la percepción real de la intención de voto nacional.

Durante su exposición en el CADE, la ejecutiva señaló que al menos la mitad de los votantes llega a este proceso con escasa información sobre reglas y actores electorales. A ello se suma un mapa ideológico fragmentado: el 28,6% no se ubica en ningún espectro, el 27,2% se identifica con la derecha, el 20,7% con el centro y el 15,1% con la izquierda, con un crecimiento en los extremos. Un escenario que se complejiza por la masiva circulación de contenido engañoso rumbo al 2026.