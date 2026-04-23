Perú

Actual pareja de Tilsa Lozano es amigo de Jackson Mora y rompe su silencio: “Hemos entrenando años”

Andrés Muñoz Álvarez Calderón habló tras el ampay con Tilsa Lozano y aclaró su relación con Jackson. El protagonista de las imágenes negó conflictos con el exboxeador y aseguró que mantienen una amistad de años

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Un reportaje completo sobre Andrés Muñoz, el deportista y empresario que ha conquistado a Tilsa Lozano. Descubre su pasado amoroso, su amistad con Jackson Mora y los negocios que lo rodean. ATV/ Magaly TV La Firme.

La reciente difusión de imágenes que muestran a Tilsa Lozano en actitud cercana con un acompañante durante un viaje volvió a colocar su vida personal en el centro de la conversación pública. La escena, captada y emitida por el programa ‘Magaly TV La Firme’, no solo generó comentarios por el aparente romance, sino que abrió un ángulo inesperado: la identidad del hombre que la acompaña.

Su nombre es, Andrés Muñoz Álvarez Calderón, y su vínculo previo con el exboxeador Jackson Mora, expareja de la exmodelo, llamó aún más la atención, pues ambos eran buenos amigos. En medio de la polémica, el protagonista decidió romper su silencio y ofrecer su versión de los hechos, buscando aclarar los cuestionamientos que surgieron tras la emisión del reportaje.

Las imágenes difundidas mostraron a Tilsa compartiendo diversos momentos con Andrés Muñoz durante un viaje a Colombia, lo que rápidamente fue interpretado como una posible relación sentimental. Las escenas incluían gestos de cercanía, complicidad y situaciones cotidianas que evidenciaban confianza entre ambos, alimentando la narrativa de un nuevo capítulo amoroso en la vida de la exconductora.

Tilsa Lozano comparte mensaje antes del escándalo: hoy lo vinculan con su ‘friendzone’. Captura: Magaly Tv La Firme.
Tilsa Lozano comparte mensaje antes del escándalo: hoy lo vinculan con su ‘friendzone’. Captura: Magaly Tv La Firme.

Tras la exposición mediática, Andrés Muñoz Álvarez Calderón decidió pronunciarse públicamente. Su intervención no solo buscó responder a las especulaciones sobre su relación con Tilsa Lozano, sino también aclarar un punto clave que incrementó el interés del caso: su vínculo con Jackson Mora.

El arquitecto, quien hasta ese momento se había mantenido al margen de la controversia, brindó declaraciones en las que intentó poner en contexto su relación con el exboxeador, descartando cualquier conflicto o traición.

Sí, hemos entrenado años, ya sé donde quieres llegar, pero no va por ahí el tema, yo con Jackson no tengo ningún problema, hemos sido amigos, hemos entrenado años y todo bien, acá el tema es otro”, señaló.

Quién es Andrés Muñoz, el hombre captado con Tilsa y amigo de Jackson Mora. Captura: Magaly TV La Firme.
Quién es Andrés Muñoz, el hombre captado con Tilsa y amigo de Jackson Mora. Captura: Magaly TV La Firme.

Una relación bajo interpretación pública

Más allá del vínculo con Jackson Mora, el foco mediático se mantuvo sobre la naturaleza de la relación entre Tilsa Lozano y Andrés Muñoz. Aunque las imágenes sugieren cercanía, el propio protagonista evitó confirmar directamente un romance, optando por una postura más ambigua.

Según explicó, existe una relación previa con la exmodelo, pero sin entrar en detalles que pudieran alimentar interpretaciones más contundentes. Esta estrategia de comunicación parece orientada a mantener un margen de privacidad frente a la exposición mediática.

El hecho de que las imágenes hayan sido captadas en distintos momentos y locaciones durante el viaje refuerza la percepción de una relación más allá de lo circunstancial, aunque sin una confirmación explícita por parte de los involucrados.

Quién es Andrés Muñoz, el hombre captado con Tilsa y amigo de Jackson Mora. Captura: Magaly TV La Firme.
Quién es Andrés Muñoz, el hombre captado con Tilsa y amigo de Jackson Mora. Captura: Magaly TV La Firme.

Actual pareja de Tilsa Lozano la negó

El giro más inesperado de la historia llegó luego de la difusión del reportaje. El equipo de ‘Magaly TV La Firme’ logró comunicarse con Andrés Muñoz, quien fue consultado directamente sobre su relación con Tilsa Lozano.

Lejos de confirmar lo que las imágenes parecían evidenciar, el arquitecto negó tajantemente cualquier vínculo amoroso. Su respuesta fue directa y reiterativa: “No, no, no, para nada, no, no, no, somos amigos hace muchos años”. Mientras las imágenes sugerían una relación íntima, sus palabras redujeron el vínculo a una amistad de larga data, generando aún más dudas sobre lo ocurrido.

Tilsa Lozano y misterioso acompañante son captados ‘chapando’, pero él marca distancia. Captura: Magaly TV La Firme.
Tilsa Lozano y misterioso acompañante son captados ‘chapando’, pero él marca distancia. Captura: Magaly TV La Firme.

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