Perú

Alcalde Carlos Bruce anuncia que Surco tendrá tres gimnasios municipales, uno de los cuales abrirá este mes

El burgomaestre informó que los nuevos espacios funcionarán en el Estadio Julio Montjoy, el Complejo Deportivo Chacarilla y el Coliseo Raúl Ferrero, este último con piscina semiolímpica temperada

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El 2022, Bruce fue elegido alcalde de Surco. El político postuló junto al partido de Hernando De Soto y era uno de sus rostros más representativos. Foto: Andina
El alcalde de Surco, Carlos Bruce, anunció la apertura de tres gimnasios municipales en el distrito, uno de los cuales abrirá antes de fin de mes

El alcalde de Surco, Carlos Bruce, informó este martes que el distrito contará con tres gimnasios municipales, uno de los cuales abrirá sus puertas antes de fin de mes, según un video difundido en sus plataformas sociales.

El burgomaestre detalló que las sedes estarán en el Estadio Julio Montjoy, con más de 120 metros cuadrados y equipado con máquinas de “última generación”, así como en el Complejo Deportivo Chacarilla y el Coliseo Raúl Ferrero.

“Estas instalaciones permitirán que la gente de Surco pueda hacer ejercicio y llevar una vida saludable”, afirmó. También destacó que el del Coliseo Ferrero incluirá una piscina semiolímpica temperada y que será inaugurado en la segunda quincena de abril. “Es un coliseo con una piscina semiolímpica temperada y con un gimnasio municipal”, dijo.

“Surco no tenía ningún gimnasio municipal, ahora tenemos tres. Por eso es que Surco está mejor y se nota”, concluyó, sin precisar cuánto presupuesto público implican los proyectos.

Carlos Bruce es el actual alcalde de Surco.
Los nuevos gimnasios estarán ubicados en el Estadio Julio Montjoy, el Complejo Deportivo Chacarilla y el Coliseo Raúl Ferrero, este último contará con una piscina semiolímpica temperada

Bruce ya ha sido noticia anteriormente, como en 2024, cuando resaltó que su distrito fue el primero en implementar “una política integral a favor de los animales” con el Albergue Municipal de Mascotas, que acogía hasta entonces a 82 perros y 25 gatos rescatados por la Brigada de Protección Animal.

Indicó que, gracias a las acciones impulsadas desde su gestión, 138 mascotas han sido adoptadas desde el inicio de su mandato.

La iniciativa permitió que la jurisdicción obtuviera la certificación de Buenas Prácticas en Gestión Pública otorgada por el CAD, por la implementación de un modelo integral de protección animal que incluye la Veterinaria Surco Pet, el albergue municipal, la Brigada de Rescate Animal y programas de adopción, esterilización y trato responsable.

La seguridad ciudadana es otro eje central. El número de serenos aumentó a 1,600 y se incorporaron 100 policías diarios al patrullaje. La flota municipal se renovó con 96 patrulleros, 100 motos y 1,000 cámaras de videovigilancia. Además, se lanzó una aplicación móvil de seguridad que permite atender emergencias en tiempo real.

Alcalde de Surco
No existían gimnasios municipales en Surco antes de esta gestión, según el alcalde, quien no precisó el presupuesto destinado a los proyectos

Estos proyectos se complementan con la recuperación de parques, la ampliación de ciclovías y el fortalecimiento de la participación vecinal, consolidando a Surco como un distrito con servicios públicos renovados y mayor bienestar para sus ciudadanos.

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