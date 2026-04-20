Resultados ONPE al 93.585% EN VIVO: conteo oficial de Perú y el extranjero avanza a paso lento

Un presentador de noticias informa sobre el lento avance de los resultados de las Elecciones Generales 2026 de la ONPE, con gráficos mostrando los porcentajes en pantalla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) enfrenta cuestionamientos por la demora en la entrega de los resultados oficiales de las elecciones generales en Perú, en medio de un clima de incertidumbre y reclamos de transparencia. La lentitud en el avance del escrutinio y la falta de definiciones claras sobre los candidatos que pasarán a segunda vuelta han intensificado el debate público y político.

Resultados generales ONPE al 93.585 %

Keiko Fujimori (Fuerza Popular): 17.051%, 2′689,550 votos

Roberto Sánchez (Juntos por el Perú): 12.008%, 1′894,098 votos

Rafael López Aliaga (Renovación Popular): 11.919%, 1′880,048 votos

Jorge Nieto Montesinos (Buen Gobierno): 11.064%, 1′745,083 votos

Ricardo Belmont (Obras): 10.171%, 1′604,252 votos

Carlos Álvarez (País Para Todos): 7.885%, 1′243,725 votos

Alfonso López Chau (Ahora Nación): 7.350%, 1′159,308 votos

Marisol Pérez Tello (Primero la Gente): 3.430%, 541,025 votos

Carlos Espá (SiCreo): 3.375%, 532,373 votos

El origen del escándalo: transparencia bajo presión

Un ciudadano deposita su voto en una urna de la ONPE durante una jornada electoral en Perú, donde el sufragio es obligatorio. (Foto: ONPE)

Durante la última semana, la ONPE habilitó el acceso a los resultados mediante su plataforma web, incluyendo la publicación de actas digitalizadas y el avance del conteo desde los 126 centros de cómputo en el país. La institución aseguró que el sistema permite auditar cada etapa del proceso y que las cifras corresponden exclusivamente al cómputo oficial, no a proyecciones. El sistema priorizó el procesamiento de votos provenientes del extranjero y de áreas con la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE).

La puesta a cero de los servidores bajo supervisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) fue una de las medidas adoptadas para fortalecer la confianza ciudadana. La ONPE recalcó que cada organización política puede descargar y verificar los datos masivamente, lo que no ha impedido, sin embargo, que surjan críticas y sospechas sobre la transparencia y la velocidad del conteo.

La demora y el clima de tensión política

El escrutinio avanza de forma lenta. Según los datos oficiales, la ONPE ha procesado poco más del 93% de las actas a nivel nacional, aunque el avance en las zonas rurales y en el extranjero determina la velocidad del resultado final. La lentitud ha generado un clima de tensión, especialmente por la presencia de actas observadas e impugnadas que aún deben resolverse y que podrían influir en el orden de los candidatos.

La secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, anticipó que el país conocerá “por lo menos los resultados presidenciales” a mediados de mayo, fecha en la que se espera que el conteo haya finalizado y se hayan resuelto todas las incidencias. Faltan definir quién enfrentará a Keiko Fujimori en la segunda vuelta prevista para el 7 de junio.

Los candidatos mejor posicionados y el suspenso por la segunda vuelta

lima 9 de abril del 2026. JEFE DE LA ONPE, PIERO CORVETTO

Con el conteo aún abierto, Keiko Fujimori Higuchi (Fuerza Popular) mantiene el primer lugar con más del 17% de los votos válidos. La disputa por el segundo puesto enfrenta a Roberto Sánchez Palomino (Juntos por el Perú) y Rafael López Aliaga Cazorla (Renovación Popular), separados por una diferencia mínima. También aparecen en la contienda Jorge Nieto Montesinos (Partido del Buen Gobierno), Ricardo Belmont Cassinelli (Partido Cívico Obras), Carlos Álvarez Loayza (Partido País para Todos) y Alfonso López Chau Nava (Ahora Nación).

La diferencia entre Sánchez y López Aliaga oscila en menos de 1.5 puntos porcentuales, lo cual mantiene la expectativa sobre el último tramo del escrutinio. La definición depende del procesamiento de las actas restantes y de la resolución de impugnaciones que persisten en diferentes regiones del país.

Actas observadas e impugnadas: el principal obstáculo para el cierre

La mayor parte de la demora en el anuncio oficial responde a la existencia de actas observadas y actas impugnadas. Estas actas requieren revisión adicional por parte de los jurados electorales especiales, lo que retrasa el avance general del conteo. Algunas de estas actas provienen de zonas alejadas o enfrentan dificultades logísticas, lo que complica su pronta resolución.

La ONPE y el JNE han reiterado que la transparencia y la minuciosidad en la revisión de las actas son prioritarias, frente a los apremios políticos y sociales por conocer el desenlace. La cantidad de votos en disputa podría modificar el resultado de la primera vuelta, en especial en la definición del segundo lugar.

El calendario electoral: fecha estimada para conocer a los finalistas

Un votante deposita su cédula de votación en un ánfora transparente de la ONPE durante las elecciones presidenciales en Perú, un acto fundamental para la democracia del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La expectativa nacional está puesta en la quincena de mayo, plazo estimado por el JNE para conocer quiénes serán los candidatos que pasarán a la segunda vuelta. El balotaje se celebrará el 7 de junio, pero la campaña de la segunda vuelta no podrá iniciar formalmente hasta que se oficialicen los resultados de la primera ronda.

La demora en el cierre del cómputo no solo responde a aspectos técnicos, sino también a la necesidad de procesar los votos del extranjero y de zonas rurales de difícil acceso. El cronograma electoral mantiene en vilo a los partidos políticos, que preparan sus estrategias a la espera de la confirmación oficial.

La definición abierta: tendencias y posibilidades en disputa

Trabajadores de la ONPE monitorean los resultados de las elecciones en las regiones del Perú, proyectados en una gran pantalla con un mapa detallado del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras el escrutinio se acerca a su etapa final, persiste el suspenso sobre quién acompañará a Keiko Fujimori en la segunda vuelta. Las tendencias actuales favorecen a Roberto Sánchez, pero la diferencia con Rafael López Aliaga es tan estrecha que cualquier cambio en las actas pendientes podría revertir el escenario.

La competencia refleja la fragmentación del voto y la importancia del procesamiento de las actas impugnadas, que podrían inclinar la balanza en la recta final. La diferencia es mínima y todo dependerá de los votos del extranjero y de las actas por resolver.

El impacto del proceso en la legitimidad electoral

El escándalo en torno a la ONPE y la demora en los resultados han puesto a prueba la credibilidad de las instituciones electorales peruanas. Las autoridades insisten en que la transparencia y la revisión meticulosa de cada acta son fundamentales para la legitimidad del proceso.

En este contexto, la ciudadanía y los partidos políticos permanecen atentos a cada actualización, mientras el país aguarda la definición de los dos contendientes que disputarán la presidencia en la segunda vuelta el próximo 7 de junio.