Perú

Magaly Medina critica retorno de Gisela Valcárcel: “¿No era la flamante contratación de Panamericana?”

La conductora criticó los proyectos vinculados a la “Señito”, señalando que no lograron consolidarse. El retorno de Gisela fue anunciado en diciembre, pero hasta ahora no hay avances visibles

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Magaly Medina analiza en su programa el tan anunciado regreso de Gisela Valcárcel a Panamericana Televisión, el cual, tras varios meses, sigue sin concretarse, dejando en el aire el futuro de la conductora. ATV/ Magaly TV La Firme.

La expectativa por el regreso de Gisela Valcárcel a la televisión peruana ha vuelto a convertirse en tema de debate para Magaly Medina cuestionara abiertamente la ausencia de anuncios concretos sobre su retorno a Panamericana Televisión.

Lo que en diciembre pasado fue presentado como uno de los fichajes más importantes del canal hoy permanece envuelto en incertidumbre, sin promociones, fechas ni avances visibles, situación que ha generado críticas desde el programa ‘Magaly TV La Firme’ y reavivado la discusión sobre el presente televisivo de la popular “Señito”.

A finales del año pasado, el nombre de Gisela fue uno de los más destacados durante la preventa de Panamericana. Su regreso era presentado como un hito: la vuelta de una figura histórica a la casa televisiva donde inició su carrera. La narrativa estaba cargada de simbolismo, apelando a la nostalgia y a la conexión con el público que la acompañó durante décadas.

“No hay nada”: Magaly Medina arremete por ausencia de Gisela en TV. Captura: Magaly TV La Firme.
“No hay nada”: Magaly Medina arremete por ausencia de Gisela en TV. Captura: Magaly TV La Firme.

En ese contexto, la propia conductora expresó su entusiasmo por este nuevo comienzo, dejando en claro que su retorno no era solo un regreso más, sino el inicio de una etapa significativa en su trayectoria.

Vuelvo a Panamericana. Pero esto no es solo una vuelta, esto es el inicio de algo mucho más grande. Quizá es el inicio que tanto he esperado. He estado fuera de la televisión casi tres años. Me he reinventado, he abrazado otros sueños, pero aún sé que este es mi sueño principal. Gracias a Susana Werner”, se le escuchó decir en su presentación.

El mensaje apuntaba a un relanzamiento con fuerza, respaldado por su experiencia y su capacidad de reinventarse. Sin embargo, con el paso de los meses, esa promesa no ha logrado materializarse en pantalla.

“No hay nada”: Magaly Medina arremete por ausencia de Gisela en TV. Captura: Magaly TV La Firme.
“No hay nada”: Magaly Medina arremete por ausencia de Gisela en TV. Captura: Magaly TV La Firme.

La crítica directa de Magaly Medina

Fue en este contexto que Magaly Medina decidió abordar el tema en su programa, cuestionando no solo la ausencia de anuncios, sino también la falta de resultados concretos en los proyectos vinculados a Gisela Valcárcel.

Nunca ha tenido sentido ni para mí ni para el que lo escucha. Entonces, gran oradora no es. Pero, bueno, de alguna forma conectó con el público. No hay que negarle eso. Eran otras épocas también. Pero ahora, ¿qué está pasando? Que anunció desde diciembre del año pasado en la preventa de Panamericana que ella era uno de los flamantes retornos, que retornaba a su casa de siempre, a la casa donde ella empezó, que eso era un detalle que había que celebrar, que promocionar. Pero vamos, ya casi mitad del año y, y nada, no hay anuncios”, expresó.

“No hay nada”: Magaly Medina arremete por ausencia de Gisela en TV. Captura: Magaly TV La Firme.
“No hay nada”: Magaly Medina arremete por ausencia de Gisela en TV. Captura: Magaly TV La Firme.

Proyectos anunciados que no despegan

Otro de los puntos que Magaly Medina puso sobre la mesa fue el destino de los proyectos asociados a la productora de Gisela Valcárcel. Según señaló, algunas de las propuestas que fueron presentadas con entusiasmo no lograron consolidarse en la programación.

Uno de los ejemplos mencionados fue el programa de formato médico que sí llegó a emitirse, pero que tuvo una permanencia breve en pantalla.

Lanzó un programa con su productora de los doctores que, dicen, muere de un ataque fulminante este, este viernes, ¿no? Porque no levantó, nunca levantó, nunca pegó. Y bueno, o sea, ahí debemos decir chao, bye-bye, Gisela, bye. ¿No que, no que era la flamante contratación de Panamericana? ¿En qué quedó?”, cuestionó.

“No hay nada”: Magaly Medina arremete por ausencia de Gisela en TV. Captura: Magaly TV La Firme.
“No hay nada”: Magaly Medina arremete por ausencia de Gisela en TV. Captura: Magaly TV La Firme.

El programa que nunca llegó

Además del espacio médico, también se mencionó otro proyecto que había sido anunciado con anticipación: un magazine familiar que reuniría a Ethel Pozo y Maju Mantilla. Este programa fue presentado incluso ante medios de comunicación, generando expectativa por el regreso de ambas figuras a la televisión.

Ethel Pozo y Maju Mantilla juntas con nuevo magazine en Panamericana”, se anunció en su momento.

Sin embargo, hasta la fecha, no existen avances concretos ni confirmaciones sobre su estreno. La ausencia de información ha alimentado las especulaciones sobre su futuro, especialmente considerando que se esperaba su lanzamiento a fines de marzo.

“No hay nada”: Magaly Medina arremete por ausencia de Gisela en TV. Captura: Magaly TV La Firme.
“No hay nada”: Magaly Medina arremete por ausencia de Gisela en TV. Captura: Magaly TV La Firme.

Ironía y cuestionamientos

Fiel a su estilo, Magaly Medina también utilizó la ironía para referirse a la situación, cuestionando la falta de respuestas sobre el regreso de la “Señito”.

Aló, Gisela, ¡aló! Pucha, creo que cambió de número, porque desde que la anunciaron como flamante jale de Panamericana a inicios de diciembre, no contesta por el comienzo de su programa. Hasta ahora ni las luces de cuándo regresa a la tele luego de tres años de ausencia”, se escucha al inicio de su informe.

“No hay nada”: Magaly Medina arremete por ausencia de Gisela en TV. Captura: Magaly TV La Firme.
“No hay nada”: Magaly Medina arremete por ausencia de Gisela en TV. Captura: Magaly TV La Firme.

Un conflicto que viene de antes

Durante el informe, también se recordó un episodio previo que habría marcado el rumbo de este cambio televisivo: su salida de América Televisión y el cruce indirecto con su entonces CEO.

En ese contexto, se revivieron declaraciones en las que la conductora defendía su trayectoria y cuestionaba la idea de ser reemplazable.

Mira para allá, Fernando. Allá está Panamericana Televisión, la esquina de la televisión, el lugar donde yo empecé cuando tú empezabas como conductor en México. Es que Fernando, a ti te enseñaron de que era fácil reemplazar, pero ¿sabes, Fernando? Tú también eras reemplazable”, se le escuchó decir.

“No hay nada”: Magaly Medina arremete por ausencia de Gisela en TV. Captura: Magaly TV La Firme.
“No hay nada”: Magaly Medina arremete por ausencia de Gisela en TV. Captura: Magaly TV La Firme.

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