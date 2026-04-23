Karen Schwarz narra difíciles episodios de ansiedad de Ezio Oliva: “Salía sin zapatos y los bomberos lo ayudaban”

Karen Schwarz narra difíciles episodios de ansiedad de Ezio Oliva y revela apoyo familiar

La exconductora de televisión Karen Schwarz expuso en una reciente entrevista los momentos más difíciles que ha atravesado junto a su esposo, el cantante Ezio Oliva, a raíz de los episodios de ansiedad que él ha experimentado.

Durante su participación en el programa ‘La verdad a prueba’, conducido por Andrea Llosa, la exfigura de Latina compartió detalles inéditos sobre cómo la pareja ha enfrentado estas crisis, revelando la profundidad y la complejidad de la situación familiar.

Según relató la propia Schwarz, las crisis de ansiedad de Ezio Oliva han requerido en ocasiones la intervención de servicios de emergencia.

Fuertes episodios de ansiedad

La conversación se desarrolló en un contexto de franqueza inusual para este tipo de figuras públicas. la exconductora relató que nunca antes había convivido con una persona que sufriera ataques de ansiedad. “Yo nunca he tenido a alguien con ataques de ansiedad... él lo que cree y piensa, tratado con psicólogos, también tiene terapia con psiquiatra, su papi se va cuando era muy joven, él siente que hay algo muy profundo que no ha logrado resolver entonces...”, detalló Schwarz en el programa.

Uno de los episodios más impactantes ocurrió en diciembre pasado, tras un concierto de Ezio Oliva. La exmodelo recordó que esa noche, luego de finalizar la presentación, el cantante fue sobrepasado por una crisis y abandonó el lugar apresuradamente. Schwarz relató: “El penúltimo que le dio fue en diciembre... terminó el concierto y le dio un ataque de ansiedad, salió corriendo y yo salí corriendo tras de él”.

“La incomodidad te enseña”: Ezio Oliva y Karen Schwarz cuentan su nueva vida en Madrid. Captura: IG karenschwarzespinoza.

En otra ocasión, la pareja se encontraba en Perú cuando Oliva salió de la casa sin calzado, desorientado, y tuvo que ser asistido por personal de bomberos. “Una vez estaba en Perú, salía de mi casa sin zapatos y los bomberos le tuvieron que ayudar”, afirmó Schwarz.

Compromiso mutuo

La conductora de televisión señaló que la situación ha exigido de ella una gran fortaleza y compromiso. Decidió acompañar a Oliva en cada momento complicado y se mantuvo firme pese a las dificultades. “Yo me he casado para yo estar tranquila... le dije ‘el día que nos dejemos de amar dímelo, voy a llorar, voy a sufrir, pero quiero que me lo digas’, tenemos conversaciones incómodas”, manifestó Schwarz durante la entrevista. La confianza y la sinceridad han sido, según su testimonio, pilares fundamentales para mantener la relación estable en medio de la adversidad.

Karen Schwarz acompaña a Ezio durante en buenos y duros momentos.

Ezio Oliva ha encontrado alivio en determinadas circunstancias, especialmente cuando logra ubicarse en espacios donde puede recibir atención o sentirse seguro durante los episodios de ansiedad. Schwarz precisó que el apoyo profesional ha sido constante. El cantante ha acudido tanto a psicólogos como a psiquiatras para abordar las causas profundas de su malestar emocional. El fallecimiento prematuro de su padre fue señalado como uno de los factores no resueltos que podrían incidir en la salud mental del artista.

Durante la entrevista en ‘La verdad a prueba’, Karen también compartió que la familia ha debido aprender a identificar señales de alerta y a actuar con rapidez. La intervención de los bomberos, mencionada en varias ocasiones, refleja la gravedad de algunos episodios. En esos momentos críticos, la prioridad ha sido garantizar la seguridad de Oliva, buscar ayuda profesional y asegurar que el entorno sea lo más protector posible.

La presentadora describió además cómo el proceso de acompañamiento ha fortalecido el vínculo con su esposo. Aunque las crisis han generado temor e incertidumbre, Schwarz recalcó que su decisión de permanecer junto a Oliva se sostiene en el compromiso mutuo. “Tenemos conversaciones incómodas, pero necesarias”, afirmó. La pareja ha optado por no ocultar la realidad, apostando por el diálogo y la búsqueda de soluciones en conjunto.

Karen Schwarz indicó que su relación se basa en la confianza y sabiendo que si uno le falta el respeto al otro, pierde una familia.