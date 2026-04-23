Perú

No se deje engañar: el precio del pollo en Lima cae a 5 soles por kilogramo, ¿en dónde?

El abastecimiento de alimentos en los principales mercados de Lima alcanza 7.835 toneladas y asegura precios accesibles para la población, según el MIDAGRI

Guardar
pollo - mercados
El suministro de pollo y huevo es suficiente en Lima, con precios mayoristas de S/ 4.80 y S/ 6.15 por kilogramo respectivamente, según MIDAGRI.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) informó que el abastecimiento de alimentos en los principales mercados mayoristas de Lima se mantiene estable, con un ingreso total de 7,835 toneladas registrado esta mañana, según sus reportes oficiales.

Esta cifra garantiza la disponibilidad de productos de primera necesidad para comerciantes y consumidores, en especial de frutas y hortalizas, y contribuye a la estabilidad de precios en la capital.

En el Gran Mercado Mayorista de Lima (GMML), ingresaron 5,659 toneladas de productos, principalmente legumbres, hortalizas y tubérculos. La papa sobresalió con un abastecimiento de 1,834 toneladas, cifra superior en 6,2% al promedio de los últimos cuatro miércoles, lo que refleja altos niveles de stock y una oferta fluida.

El MIDAGRI resaltó que entre los productos más accesibles para el consumidor figuran la zanahoria a S/ 0.88 por kilogramo, papa canchan a S/ 1.43, zapallo macre a S/ 1.45, haba verde serrana a S/ 1.65, papa huayro a S/ 1.83, papa Yungay a S/ 2.00 y limón en bolsa a S/ 2.08.

Otros precios destacados en el GMML incluyen la papa única a S/ 2.03, camote amarillo a S/ 2.08, papa peruanita a S/ 2.10, cebolla cabeza roja a S/ 2.30, tomate Katia a S/ 2.41, papa amarilla a S/ 2.43, olluco largo a S/ 2.50, yuca amarilla a S/ 2.83, frijol verde canario a S/ 2.83, choclo tipo Cusco a S/ 3.27, camote morado a S/ 3.28 y vainita americana a S/ 3.33 por kilogramo, entre otros.

Mercados mayoristas de Lima reciben más de 11 mil toneladas de productos entre alimentos y frutas. (Foto: Agencia Andina)
Los precios de hortalizas y tubérculos en el GMML se mantienen bajos, destacando la zanahoria a S/ 0.88 y la papa canchan a S/ 1.43 por kilogramo.

Frutas variadas y precios accesibles

En el Mercado Mayorista de Frutas N.° 2 de La Victoria, el ingreso fue de 2,176 toneladas de diferentes frutas, ofreciendo a los comerciantes y compradores una amplia gama de productos frescos.

Entre las principales ofertas se encuentran la sandía a S/ 0.80 por kilogramo, melón coquito a S/ 1.19, naranja valencia a S/ 1.34, plátano bizcocho a S/ 1.43, mango kent a S/ 1.45, manzana corriente a S/ 1.56, mandarina satsuma a S/ 1.73, naranja tangelo selva a S/ 1.84 y palta criolla a S/ 1.85.

También destacan la tuna morada a S/ 1.95, papaya a S/ 2.29, piña hawaiana a S/ 2.35, manzana Israel a S/ 2.38, piña golden a S/ 2.43, uva Italia a S/ 3.03, granadilla a S/ 3.04 y uva Alfonso Lavallée a S/ 3.53 por kilogramo. Esta variedad y disponibilidad permite atender la demanda de los hogares limeños y garantiza el acceso a productos frescos y de calidad.

Oferta de pollo y huevo en niveles adecuados

El MIDAGRI enfatizó que estos precios corresponden a mercados mayoristas y no minoristas, pero sirven como referencia para los consumidores y para las amas de casa al momento de planificar sus compras.

Mercado Mayorista de Lima - mercados - agricultura
La papa supera el promedio de abastecimiento con 1.834 toneladas, demostrando mayor disponibilidad en el Gran Mercado Mayorista de Lima.

Contar con información transparente sobre los precios mayoristas ayuda a prevenir la especulación en los mercados minoristas y orienta a la ciudadanía sobre el valor real de los productos de la canasta básica.

Además de frutas y hortalizas, el MIDAGRI informó que hay una adecuada disponibilidad de pollo en los centros de distribución de Lima. El pollo vivo al por mayor se comercializó hasta en S/ 4.80 por kilogramo, mientras que el precio del huevo se ubicó en S/ 6.15 por kilogramo, reflejando un incremento de la oferta en los últimos días y contribuyendo a la estabilidad del abastecimiento de proteínas.

Plataforma digital para monitoreo de precios

Para facilitar el acceso a información confiable, el MIDAGRI pone a disposición la plataforma del Sistema de Información de Abastecimiento y Precios (SIEA), que permite consultar precios actualizados de productos en mercados mayoristas y minoristas de Lima. La ciudadanía puede acceder a estos datos en su portal web.

El monitoreo permanente y la publicación de estos reportes buscan garantizar el abastecimiento regular de alimentos y brindar herramientas de información útil para comerciantes y consumidores.

Temas Relacionados

MIDAGRIperu-economiaPrecio del pollo

Más Noticias

Lorena Góngora defiende a las voleibolistas peruanas, pero cuestiona a los entrenadores: “Siempre hay algo nuevo que aprender”

La técnica de Atlético Atenea manifestó que sus colegas peruanos no acuden a entrenamientos para conocer nuevas estrategias de juego

Lorena Góngora defiende a las voleibolistas peruanas, pero cuestiona a los entrenadores: “Siempre hay algo nuevo que aprender”

La Granja VIP: Diego Chávarri revela detalles de su pasada relación con Onelia Molina

El popular ‘Diablito’ se confesó con Shirley Arica y contó detalles de su separación con al chica reality

La Granja VIP: Diego Chávarri revela detalles de su pasada relación con Onelia Molina

DNI electrónico gratuito para este 27 de abril: ¿En qué distrito y quiénes son los beneficiarios?

Este documento integra tecnologías de última generación que hacen más difícil su falsificación y brindan mayor seguridad contra fraudes de identidad

DNI electrónico gratuito para este 27 de abril: ¿En qué distrito y quiénes son los beneficiarios?

Metropolitano cambió horarios de taquillas desde el 17 de abril: desde qué hora operan y en qué estaciones

Un grupo de estaciones ubicadas a lo largo del sistema implementará nuevos horarios de atención presencial, mientras crece la alternativa de recarga virtual mediante aplicaciones como Yape y Plin

Metropolitano cambió horarios de taquillas desde el 17 de abril: desde qué hora operan y en qué estaciones

Cusco: Turista de Singapur recupera 4 mil dólares y su celular extraviados en Machu Picchu

La Policía Nacional del Perú realizó las diligencias necesarias para identificar a la ciudadana y, tras ubicarla, le entregaron sus pertenencias

Cusco: Turista de Singapur recupera 4 mil dólares y su celular extraviados en Machu Picchu
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Piero Corvetto en la mira de la Fiscalía: ¿Cuándo se sabrá si el PJ ordena o no su detención preliminar?

Piero Corvetto en la mira de la Fiscalía: ¿Cuándo se sabrá si el PJ ordena o no su detención preliminar?

La amenaza de Rafael López Aliaga a Piero Corvetto: “Va a terminar 20 años en la carcel, voy a perseguirlo hasta que se muera”

Fernando Rospigliosi ante una posible moción de censura contra Balcázar: “Si tiene las firmas hay que darle trámite”

JNE desestima convocar elecciones complementarias en mesas de Lima afectadas por fallas de ONPE

El contrato de los F-16 y la crisis de confianza en el gobierno: ¿qué motivó la renuncia sorpresiva del excanciller, Hugo de Zela?

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP: Diego Chávarri revela detalles de su pasada relación con Onelia Molina

La Granja VIP: Diego Chávarri revela detalles de su pasada relación con Onelia Molina

Periodistas españoles advierten a Stephanie Cayo: “Es una conquista más de Alejandro Sanz”

Diana Sánchez es presentada como la nueva conductora del pódcast de María Pía Copello

Karen Schwarz narra difíciles episodios de ansiedad de Ezio Oliva: “Salía sin zapatos y los bomberos lo ayudaban”

Magaly Medina critica retorno de Gisela Valcárcel: “¿No era la flamante contratación de Panamericana?”

DEPORTES

Lorena Góngora destacó las condiciones de Nicole Pérez en medio de la posibilidad que se marche a Alianza Lima: “Va a marcar la diferencia”

Lorena Góngora destacó las condiciones de Nicole Pérez en medio de la posibilidad que se marche a Alianza Lima: “Va a marcar la diferencia”

Lorena Góngora defiende a las voleibolistas peruanas, pero cuestiona a los entrenadores: “Siempre hay algo nuevo que aprender”

Se confirmó la salida de cinco figuras de Regatas Lima para la próxima Liga Peruana de Vóley

“Sekou Gassama tiene ganas de una revancha en Universitario”, la firme postura del ‘9’ por su futuro en la ‘U’

Jorge Araujo confesó su deseo de quedarse como DT de Universitario y metió presión a Álvaro Barco: “Hay que cristalizarlo”