No se deje engañar: el precio del pollo en Lima cae a 5 soles por kilogramo, ¿en dónde?

El suministro de pollo y huevo es suficiente en Lima, con precios mayoristas de S/ 4.80 y S/ 6.15 por kilogramo respectivamente, según MIDAGRI.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) informó que el abastecimiento de alimentos en los principales mercados mayoristas de Lima se mantiene estable, con un ingreso total de 7,835 toneladas registrado esta mañana, según sus reportes oficiales.

Esta cifra garantiza la disponibilidad de productos de primera necesidad para comerciantes y consumidores, en especial de frutas y hortalizas, y contribuye a la estabilidad de precios en la capital.

En el Gran Mercado Mayorista de Lima (GMML), ingresaron 5,659 toneladas de productos, principalmente legumbres, hortalizas y tubérculos. La papa sobresalió con un abastecimiento de 1,834 toneladas, cifra superior en 6,2% al promedio de los últimos cuatro miércoles, lo que refleja altos niveles de stock y una oferta fluida.

El MIDAGRI resaltó que entre los productos más accesibles para el consumidor figuran la zanahoria a S/ 0.88 por kilogramo, papa canchan a S/ 1.43, zapallo macre a S/ 1.45, haba verde serrana a S/ 1.65, papa huayro a S/ 1.83, papa Yungay a S/ 2.00 y limón en bolsa a S/ 2.08.

Otros precios destacados en el GMML incluyen la papa única a S/ 2.03, camote amarillo a S/ 2.08, papa peruanita a S/ 2.10, cebolla cabeza roja a S/ 2.30, tomate Katia a S/ 2.41, papa amarilla a S/ 2.43, olluco largo a S/ 2.50, yuca amarilla a S/ 2.83, frijol verde canario a S/ 2.83, choclo tipo Cusco a S/ 3.27, camote morado a S/ 3.28 y vainita americana a S/ 3.33 por kilogramo, entre otros.

Los precios de hortalizas y tubérculos en el GMML se mantienen bajos, destacando la zanahoria a S/ 0.88 y la papa canchan a S/ 1.43 por kilogramo.

Frutas variadas y precios accesibles

En el Mercado Mayorista de Frutas N.° 2 de La Victoria, el ingreso fue de 2,176 toneladas de diferentes frutas, ofreciendo a los comerciantes y compradores una amplia gama de productos frescos.

Entre las principales ofertas se encuentran la sandía a S/ 0.80 por kilogramo, melón coquito a S/ 1.19, naranja valencia a S/ 1.34, plátano bizcocho a S/ 1.43, mango kent a S/ 1.45, manzana corriente a S/ 1.56, mandarina satsuma a S/ 1.73, naranja tangelo selva a S/ 1.84 y palta criolla a S/ 1.85.

También destacan la tuna morada a S/ 1.95, papaya a S/ 2.29, piña hawaiana a S/ 2.35, manzana Israel a S/ 2.38, piña golden a S/ 2.43, uva Italia a S/ 3.03, granadilla a S/ 3.04 y uva Alfonso Lavallée a S/ 3.53 por kilogramo. Esta variedad y disponibilidad permite atender la demanda de los hogares limeños y garantiza el acceso a productos frescos y de calidad.

Oferta de pollo y huevo en niveles adecuados

El MIDAGRI enfatizó que estos precios corresponden a mercados mayoristas y no minoristas, pero sirven como referencia para los consumidores y para las amas de casa al momento de planificar sus compras.

La papa supera el promedio de abastecimiento con 1.834 toneladas, demostrando mayor disponibilidad en el Gran Mercado Mayorista de Lima.

Contar con información transparente sobre los precios mayoristas ayuda a prevenir la especulación en los mercados minoristas y orienta a la ciudadanía sobre el valor real de los productos de la canasta básica.

Además de frutas y hortalizas, el MIDAGRI informó que hay una adecuada disponibilidad de pollo en los centros de distribución de Lima. El pollo vivo al por mayor se comercializó hasta en S/ 4.80 por kilogramo, mientras que el precio del huevo se ubicó en S/ 6.15 por kilogramo, reflejando un incremento de la oferta en los últimos días y contribuyendo a la estabilidad del abastecimiento de proteínas.

Plataforma digital para monitoreo de precios

Para facilitar el acceso a información confiable, el MIDAGRI pone a disposición la plataforma del Sistema de Información de Abastecimiento y Precios (SIEA), que permite consultar precios actualizados de productos en mercados mayoristas y minoristas de Lima. La ciudadanía puede acceder a estos datos en su portal web.

El monitoreo permanente y la publicación de estos reportes buscan garantizar el abastecimiento regular de alimentos y brindar herramientas de información útil para comerciantes y consumidores.