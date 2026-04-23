Fernando Rospigliosi ante una posible moción de censura contra Balcázar: “Si tiene las firmas hay que darle trámite”

¿Con las horas contadas? La crisis originada por la compra de aviones F-16 podría desencadenar un nuevo cambio de presidente a menos de tres meses del 28 de julio. Tras el fallido intento de José María Balcázar de suspender la firma del contrato y bloquear el desembolso del dinero, argumentando que será el próximo gobierno el que debe evaluarlo, el Congreso puso en marcha una censura.

Ilich López, tercer vicepresidente de la Mesa Directiva, fue uno de los parlamentarios que impulsa esta medida, al igual que la bancada de Renovación Popular. Y aunque sus ministros y el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, desconocieron las disposiciones de Balcázar y la compra ya se realizó, no se descarta que, de recolectarse las firmas, se presente y admita la moción.

En declaraciones a los medios de comunicación, Rospigliosi señaló que, de acuerdo con lo establecido por el reglamento del Congreso, si se presenta la moción de censura, debe dársele trámite.

Rospigliosi recordó que,cuando se presentó la censura contra José Jerí el Congreso estaba en receso, pero ahora solo se encuentra en semana de representación, por lo que el próximo lunes retomará sus actividades habituales.

Fernando Rospigliosi en la actividad por el 29° aniversario de la operación Chavín de Huántar

“Ahora el Parlamento está en funcionamiento, así es que si hay las firmas necesarias para una moción, se le dará trámite como corresponde y se llevará al voto como corresponde. En esta semana estamos en semana de representación, pero la próxima semana, funcionan las comisiones y habrá pleno como es usual”, destacó.

Rospigliosi desautoriza a Balcázar

En las mismas declaraciones, el congresista fujimorista confirmó que el Ministerio de Economía ya había desembolsado el dinero para la compra.

Aunque evitó responder de dónde o quién le había confirmado esta información y se limitó a decir: “fuentes fidedignas”.

El parlamentario también reiteró sus críticas hacia Balcázar, a quien ya había acusado de ocasionar una crisis política. Sin embargo, una vez superado el impasse, lamentó la salida de los ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores.

Ilustración en acuarela a todo color y trazo manual del presidente José María Balcázar vestido con traje formal y banda presidencial, con las banderas de Perú ondeando suavemente en un fondo suelto tipo pintura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El presidente ha dado varias versiones, como sabemos, ha estado sometido a muchas presiones, pero finalmente el Estado peruano está honrando su compromiso, y eso es lo más importante en mi opinión. Así es que la situación política, eh, se ha complicado con la renuncia de los ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores, lo cual es una lástima”.

¿Cuál fue el problema con los aviones F-16?

La crisis en torno a la compra de los aviones F-16 expone una fractura evidente dentro del Poder Ejecutivo. El detonante fue el anuncio del presidente José María Balcázar, quien comunicó públicamente la suspensión del proceso de firma del contrato, pese a que este ya se encontraba en una fase avanzada de negociación.

De acuerdo con versiones de exfuncionarios, el acuerdo estaba listo para concretarse el viernes 17 de abril. Sin embargo, el mandatario optó por postergar la decisión y trasladar la responsabilidad al siguiente gobierno, lo que implicaba frenar una operación considerada estratégica para la defensa nacional. Esta postura no solo sorprendió dentro del gabinete, sino que también generó dudas sobre la coherencia en la conducción del Ejecutivo.

El jefe del Gabinete defendió la adquisición de las aeronaves y advirtió que frenar el contrato pondría en riesgo la modernización de la Fuerza Aérea y la credibilidad del país. Fuente: Canal N

La situación se agravó cuando trascendió que, tras el anuncio presidencial, se habrían bloqueado los recursos destinados al primer desembolso del contrato. Esta medida evidenciaba un intento de detener formalmente la operación. No obstante, días después surgió una versión completamente distinta desde el propio entorno gubernamental.

El exministro de Defensa Carlos Díaz afirmó que el contrato ya había sido firmado el lunes 20 de abril, y que dicha decisión fue comunicada directamente al presidente y al titular de la Presidencia del Consejo de Ministros. Esta revelación dejó al descubierto un escenario de descoordinación interna, donde decisiones clave se habrían tomado sin un alineamiento claro con la máxima autoridad del país.