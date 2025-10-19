Perú

Elecciones 2026: peruanos poco informados e indecisos ante los próximos comicios, según Datum

Un 73% de ciudadanos no sabe cuándo se realizarán las elecciones y más del 80% aún no decide por quién votar. La desconfianza en los organismos electorales y la apatía hacia la política marcan el inicio de la carrera electoral en Perú

Por Olenka Pizarro

Elecciones 2026
Elecciones 2026

A menos de dos años de las elecciones generales de 2026, los peruanos muestran un preocupante nivel de desinformación, apatía y desconfianza hacia el sistema electoral. Así lo revela una reciente encuesta de Datum Internacional, que retrata a un electorado mayoritariamente indeciso y poco involucrado en los preparativos de los próximos comicios.

Según el estudio, el 73% de los encuestados no sabe la fecha exacta de las elecciones presidenciales, que se realizarán el 12 de abril de 2026. Solo un 14% respondió correctamente, mientras que un 6% señaló vagamente “los primeros meses del 2026”. La falta de información también alcanza a otros aspectos del proceso electoral: el 86% de ciudadanos no está enterado del cambio de horario de votación y el 81% desconoce cuántos senadores integrarán la nueva Cámara, pese a que el retorno del sistema bicameral fue aprobado en 2023.

Crece la desconfianza en los organismos electorales

La confianza ciudadana en la transparencia de los organismos encargados de llevar adelante el proceso electoral también ha caído. En agosto de 2024, el 63% decía no confiar; para octubre de 2025, ese porcentaje subió al 77%. Solo el 19% expresó confiar en que las elecciones serán transparentes.

la encuesta señala que crece
la encuesta señala que crece la desconfianza en los organismos electorales.

Esta desconfianza se combina con un alto nivel de desinterés político: el 73% aún no ha decidido por quién votará, y apenas un 23% afirma estar pensando ya en su voto. El panorama sugiere una desconexión profunda entre la ciudadanía y la clase política.

Indecisión y desconocimiento de candidatos

La encuesta también señala que ocho de cada diez peruanos (80%) no ha buscado información sobre ningún candidato presidencial, lo que refleja una participación ciudadana pasiva y desinformada.

En cuanto al conocimiento del proceso electoral, el 43% se considera poco informado y el 28% nada informado, mientras que solo un 4% afirma estar muy informado.

Elecciones 2026 - Encuesta Datum.
Elecciones 2026 - Encuesta Datum.

Expectativas frente al próximo presidente

Al ser consultados sobre lo que esperan del futuro mandatario, el 52% cree que buscará favorecer a todos los peruanos por igual, mientras que el 25% considera que priorizará Lima y el 23% que favorecerá su región o lugar de origen. Respecto a preferencias, el 34% de los votantes se inclina por un candidato de provincia, frente al 12% que prefiere uno de Lima, lo que evidencia una demanda de representación más descentralizada.

Elecciones 2026 - Encuesta DATU.
Elecciones 2026 - Encuesta DATU.

Quiénes votarán en 2026

De acuerdo con proyecciones del Reniec, el padrón electoral para las elecciones de 2026 alcanzará un récord histórico: 27 millones de peruanos estarán habilitados para sufragar. Entre ellos, 6 millones 893 mil jóvenes entre 18 y 21 años votarán por primera vez, representando el grupo de mayor peso en las urnas. Además, más de dos millones y medio de ciudadanos debutarán en el proceso electoral.

La titular del Reniec, Carmen Velarde, detalló que el segundo bloque más numeroso corresponde a personas de 30 a 39 años, con unos cinco millones de votantes, mientras que el tercer grupo lo conforman adultos mayores de 60 años, con alrededor de 5,3 millones.

“La mayor cantidad de votantes se concentra en Lima, seguida por La Libertad, Piura, Cajamarca y Arequipa. Serán 19 millones de peruanos los que votarán por primera vez en un Congreso bicameral”, precisó Velarde.

Aunque el 83% de encuestados asegura que acudiría a votar si fuera elegido miembro de mesa, la encuesta revela una distancia creciente entre los ciudadanos y el proceso político. Los datos confirman que, pese a la magnitud del padrón y el peso de los nuevos votantes, el país enfrenta una elección marcada por la indiferencia, la desinformación y la desconfianza institucional.

