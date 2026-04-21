Caída de Yape y App BCP: Usuarios reportan no poder acceder, justo luego del mantenimiento

¿Se cayó Yape? La aplicación solo informó sobre problemas de intermitencias, mientras usuarios señalan que no pueden 'yapear'. - Crédito Composición Infobae/Captura de Instagram/Yape

Si bien no es, por el momento, una caída masiva, sí varios usuarios llevan horas reportando que el aplicativo de la billetera digital Yape y el app de banca móvil del BCP no se encuentra disponible.

Como se puede comprobar en redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram, e inclusive en la página de reportes Down Detector, decenas de usuarios están teniendo problemas para acceder a su dinero y realizar transferencias en estas horas de la mañana, justo en el momento en que varios trabajadores pagan por su desayuno o personas en casa van al mercado a hacer las compras del día.

Los reportes son numerosos y empiezan a crecer, pero no todos los usuarios están bloqueados. Hay algunos que reportan llevar horas, desde ayer, sin acceso, y otros sí pueden ingresar y hacer transferencias. Aún se desconoce el motivo y la marca aún no se pronuncia. Como se recuerda, esta caída viene tras el mantenimiento realizado el fin de semana y la semana de Cyber Yape con ofertas (empezó el lunes 20 de abril).

Yape y BCP habían pasado por mantenimiento el pasado domingo 19 de abril. - Crédito BCP

Caída de Yape tras el mantenimiento

Como se recuerda, el BCP planificó un mantenimiento al sistema del banco que impedió hacer algunas operaciones con normalidad. “Como aliados de nuestros clientes, buscamos mantenerte siempre informado. Queremos que sepas que el 19 de abril, entre la 0:00am y las 6:00am varios de nuestros productos y/o canales (entre ellos Banca Móvil, Yape) podrían presentar indisponibilidad y/o intermitencias”, aclaró el BCP en su comunicado.

Así, revelaron que si bien algunas operaciones no estarían disponibles, “durante ese horario, podrás realizar operaciones a través de nuestros cajeros automáticos y tarjetas de débito”. Esto también aplicaba para la billetera digital Yape.

El aviso fue recibido bien por los usuarios, quienes resaltaron que se advirtiera preventivamente de este evento; sin embargo, justo un día tras este mantenimiento, sin previo aviso, el aplicativo Yape y el app del BCP vuelve a presentar una caída.

Yape se cae justo a horas de la mañana. - Crédito Composición Infobae/Difusión/Andina/Jhonel Rodríguez Robles

No es una caída masiva

Se debe resltar que, a pesar de que varios usuarios estén reportando la caída, esta no está siendo masiva. Es decir, no todos los usuarios del aplicativo están siendo afectados. Infobae Perú pudo comprobar que algunos usuarios sí pueden usar el aplicativo.

También algunos reportes señala que esta caída afectaría solo a algunos dispositivos móviles, según el sistema operativo y el operador de la línea móvil. Sin embargo, hasta el momento no hay nada confirmado sobre estos detalles.

Como se sabe, el contexto de esta caída viene no solo tras el mantenimiento del pasado domingo 19 de abril, sino durante la semana de Cyber Yape, de promociones con descuentos en la tienda de la billetera digital.

Se ha reportado una caída a nivel nacional de las operaciones en las oficinas del BCP, Yape y cajeros. - Crédito Composición Infobae/Infobae/Edwin Montesinos/Yape

Asimismo, como se recuerda, la billetera digital Yape acababa de implementar una nueva funcionalidad en su última actualización. Se trata de una minisección que muestra los “yaperos frecuentes” del usuario. ¿Qué quiere decir esto? “Yaperos frecuentes” hace referencia a aquellas cuentas a las que el usuario yapea más seguido; es decir, a quienes uno más le envía dinero, ya sea una pareja, un amigo u otra persona.