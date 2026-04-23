Perú

JNE desestima convocar elecciones complementarias en mesas de Lima afectadas por fallas de ONPE

Magistrados no llegaron a un acuerdo. Expertos advirtieron que una eventual convocatoria complementaria no tenía sustento legal

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Pleno del JNE atendió pedido de la Defensoría. Foto: JNE
Pleno del JNE descarta elecciones complementarias en Lima, mientras que el conteo de la ONPE acabó. Foto: JNE

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) desestimó de momento convocar elecciones complementarias en Lima en las mesas de sufragio que se vieron afectadas por las fallas logísticas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) el día de las elecciones, tal como exigía el candidato presidencial Rafael López Aliaga.

El último miércoles 22 de abril, el Pleno del JNE sesionó y entre los puntos de agenda estuvo la posibilidad de realizar comicios complementarios en las mesas que se instalaron tardíamente por falta de material electoral, demora atribuida a la ONPE.

Sin embargo, no hubo acuerdo entre los magistrados, según fuentes de Infobae. Al cierre de esta nota, se desconocía si la decisión de descartar unas elecciones complementarias sería plasmada en una resolución o acuerdo del tribunal.

Pedido ilegal

El planteamiento realizado por Rafael López Aliaga es abiertamente ilegal. Unas elecciones complementarias no está prevista para elecciones generales. Solo la contemplan las elecciones municipales.

El Jurado Nacional de Elecciones, de oficio o a pedido de parte, puede declarar la nulidad de las elecciones realizadas en uno o más distritos electorales cuando se comprueben graves irregularidades, por infracción de la ley, que hubiesen modificado los resultados de la votación. Es causal de nulidad de las elecciones la inasistencia de más del 50% de los votantes al acto electoral o cuando los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superen los 2/3 del número de votos emitidos. En estos casos proceden Elecciones Municipales Complementarias”, establece el artículo 36 de la Ley de Elecciones Municipales (Ley 26864).

Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Foto: JNE
Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Foto: JNE

En tanto, el artículo 365 de la Ley Orgánica de Elecciones (Ley26859), norma bajo la cual se rigen los comicios presidenciales y congresales, establece que el JNE puede declarar la nulidad total de elecciones cuando los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superan los dos tercios del número de votos válidos; o si se anulan los procesos electorales de una o más circunscripciones que en conjunto representen el tercio de la votación nacional válida.

ONPE culmina conteo y queda en manos del JNE

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) completó el procesamiento del 100% de las 92.766 actas presidenciales correspondientes a las Elecciones 2026 en Perú, según la actualización publicada el miércoles 22 de abril. El proceso entra ahora en una etapa clave, con la resolución pendiente de 5.171 actas observadas, que está a cargo de los Jurados Electorales Especiales.

El cierre oficial del conteo y la proclamación del ganador dependerán de la rapidez con que las actas observadas, tras su resolución de validez o nulidad, sean remitidas y sumadas al cómputo total. Hasta el último reporte, con el 94,4% de actas ya contabilizadas, la competencia por el segundo lugar entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga continúa ajustada. El resultado definirá quién enfrentará a Keiko Fujimori en la segunda vuelta.

La ONPE coordina con el JNE para evitar retrasos, al tiempo que se implementan medidas correctivas en la gestión administrativa y descentralizada, tras los errores reconocidos públicamente por Bernardo Pachas y actualmente investigados por el Ministerio Público.

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