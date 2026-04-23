Los clubes más exclusivos del Perú: tradición, lujo y altas cuotas para ingresar a sus selectas membresías

Descubre cuáles son los 5 clubes más exclusivos y caros del Perú. Un recorrido por su historia, sus lujosas instalaciones y las impresionantes cuotas de ingreso que se deben pagar para ser miembro.

En Lima y otras ciudades del país existen instituciones privadas que, durante décadas, han concentrado historia, prestigio social y acceso restringido. Se trata de clubes tradicionales donde no solo se practican deportes o se desarrollan actividades recreativas, sino que también se consolidan redes sociales y empresariales entre algunas de las familias más influyentes del Perú.

Muchos de estos espacios mantienen estrictos requisitos de admisión, como cartas de recomendación de socios antiguos, evaluaciones internas y elevadas cuotas de ingreso que pueden superar los cien mil dólares. A continuación, un repaso por cinco de los clubes más exclusivos del país, reconocidos por su trayectoria, infraestructura y selectividad.

5. Club Nacional: símbolo de la aristocracia peruana

La majestuosa fachada de una residencia oficial en Lima, destacada por su elaborada arquitectura clásica, se alza bajo la bandera peruana y un cielo despejado. (Club Nacional)

Fundado el 19 de octubre de 1855, el Club Nacional es una de las instituciones sociales más antiguas y tradicionales del Perú. Durante los siglos XIX y XX fue considerado el principal centro de reunión de la aristocracia peruana, debido a que entre sus socios figuraban miembros de las familias más acaudaladas y distinguidas del país.

Ubicado en el centro histórico de Lima, el club cuenta con restaurante, bar, elegantes salones para reuniones y banquetes, además de una biblioteca con importante valor histórico.

Una vista aérea captura una zona urbana densamente poblada con múltiples canchas deportivas de césped y arcilla, flanqueadas por edificios residenciales y el océano al horizonte. (Lima Cricket & Football Club frontis)

El Lima Cricket & Football Club fue fundado en 1859 por ciudadanos británicos radicados en el Perú. Es reconocido como el club de fútbol más antiguo de América y una institución que ha mantenido un perfil exclusivo y familiar.

Actualmente funciona en el distrito de Magdalena del Mar y combina actividades deportivas con espacios sociales. Según versiones difundidas públicamente, para acceder a una membresía se requiere invitación y una cuota de ingreso cercana a los 18 mil dólares.

3. Club de Regatas Lima: deporte y tradición

Una vista aérea muestra un moderno complejo con piscinas, canchas deportivas y edificios comerciales, donde varias personas disfrutan del sol y las actividades recreativas. (Club de Regatas Lima)

Fundado en 1875, el Club de Regatas Lima nació inicialmente enfocado en el remo, pero con el tiempo se convirtió en una de las instituciones deportivas más emblemáticas del país.

Cuenta con sede principal en Chorrillos y diversas filiales estratégicas. En sus instalaciones se practican disciplinas olímpicas, actividades culturales y recreativas. Para postular como socio, se exige ser presentado por dos miembros antiguos y asumir una cuota que superaría los 130 mil soles.

2. Los Inkas Golf Club: exclusividad en Surco

Vista aérea de un exuberante club de golf con instalaciones recreativas y un estanque, rodeado por edificios de apartamentos y rascacielos en un área suburbana. (Los Inkas Golf Club)

El Los Inkas Golf Club fue fundado en 1945 y destaca por su moderna infraestructura deportiva. Ubicado en Santiago de Surco, posee un campo de golf de 18 hoyos distribuidos en 57 hectáreas.

Además, ofrece canchas de tenis, squash, piscina, gimnasio y spa. Para integrarse como socio, se requeriría el respaldo de tres miembros y una cuota de ingreso estimada en 50 mil dólares.

1. Lima Golf Club: el más exclusivo de San Isidro

El Lima Golf Club presenta una extensa área verde con sus campos de golf, piscinas y canchas de tenis, enmarcada por la vibrante arquitectura urbana de la ciudad y el mar de Lima. (Lima Golf Club)

Encabezando la lista aparece el Lima Golf Club, fundado en 1924 y ubicado en pleno corazón de San Isidro. Considerado uno de los espacios privados más exclusivos del país, su enorme campo verde funciona además como uno de los principales pulmones urbanos de Lima.

El club posee un campo estilo parkland de 18 hoyos, canchas de tenis, squash, gimnasio y piscinas. Para convertirse en socio, se necesitaría el respaldo de dos miembros antiguos y un pago estimado de 100 mil dólares.

Más allá del lujo y la exclusividad, estos clubes representan una parte importante de la historia social peruana, donde tradición, deporte y estatus continúan marcando la diferencia.