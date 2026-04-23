Perú

Corte de agua para este 24 de abril por más de 10 horas: ¿Qué distritos son los afectados?

Sedapal recomendó a los usuarios tomar precauciones y consultar sus canales oficiales para acceder a información actualizada sobre las zonas impactadas

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Las autoridades instaron a los residentes de Lima a mantenerse alertas y a implementar acciones para reducir el uso de agua en sus viviendas - Créditos: Freepik.
Las autoridades instaron a los residentes de Lima a mantenerse alertas y a implementar acciones para reducir el uso de agua en sus viviendas - Créditos: Freepik.

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado (Sedapal) anunció una suspensión parcial del abastecimiento de agua en distintos sectores de la capital para el viernes 24 de abril.

La restricción, motivada por labores de limpieza de reservorios y empalmes en las redes, alcanzará a numerosas áreas residenciales y agrupaciones vecinales. La empresa precisó los tramos horarios y puntos específicos que quedarán sin acceso al recurso, y recomendó a la población adoptar medidas preventivas durante el lapso de corte.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

San Juan de Lurigancho

  • Sector El Pedregal
  • El Cercado
  • Asoc. Nuevas Viviendas del Cercado

Hora: 9 a. m. - 8 p. m.

  • A. H. Unidad de los Pueblos Parc. 2 (San José)
  • A. H. Virgen de las Mercedes
  • A.F. Las Lomas de Huáscar
  • A. H. El Paraíso
  • A. H. Nuevo Miguel Grau
  • A. H. Santa Clara
  • Agrup. Reubicados de Santa Rosita
  • A. H. PI Confraternidad sector Buenos Aires
  • A. H. Nueva Juventud Miguel Grau
  • A. H. 1 de Marzo
  • A. H. Proyecto Integral Confraternidad
  • Sector Los Ángeles II
  • A. H. Mano de Dios
  • A.F. Santa Rosita II etapa

Hora: 10 a. m. - 6 p. m.

Sedapal programó un corte de agua potable en varios sectores de Lima Metropolitana para este 24 de abril - Créditos: Freepik.
Sedapal programó un corte de agua potable en varios sectores de Lima Metropolitana para este 24 de abril - Créditos: Freepik.

San Miguel

Urb. Pando 2da etapa

Cuadrante:

  • Av. De La Marina
  • Av. Universitaria
  • Jr. Ayacucho
  • Av. Brígida Silva de Ochoa

Hora: 10 a. m. - 10 p. m.

Urb. Maranga 1ra etapa, Urb. Pando 2da y 4ta etapa

Cuadrante:

  • Av. La Marina
  • Av. Universitaria
  • Jr. Ayacucho
  • Av. Brígida Silva de Ochoa y todas las calles interiores a este cuadrante

Hora: 10 a. m. - 10 p. m.

Los vecinos de Lima deben estar atentos para ahorrar agua en sus hogares - Créditos: Freepik.
Los vecinos de Lima deben estar atentos para ahorrar agua en sus hogares - Créditos: Freepik.

Carabayllo

  • A. H. Juan Pablo II Ampliación Cuadrante
  • PV. Las Torres de Copacabana - Tabla La Virgen
  • PV. Las Torres de Copacabana I
  • PV. Las Torres de Copacabana II
  • PV. Las Torres de Copacabana III
  • PV. Las Torres de Copacabana IV
  • PV. Las Torres de Copacabana – El Manisal de Copacabana
  • PV. Las Torres de Copacabana El Trébol I
  • PV. Las Torres de Copacabana San José de Carabayllo
  • PV. Residencial Santa Rosa de Villa
  • PV. Torres de Copacabana
  • Asociación de Propietarios de Vivienda Santa Lucía I
  • Centro Poblado San Lorenzo
  • PV. San Diego de Carabayllo II etapa

Hora: 12 m - 8 p. m.

Ate

  • A. H. Monterrey B
  • Asoc. 8 de enero
  • A.H. Monterrey A
  • Cerro Candela
  • Av. 10 de Abril

Hora: 2 p. m. - 11:50 p. m.

Consejos para leer de forma correcta el recibo de agua de Sedapal

Entender el recibo de agua es fundamental para controlar el consumo, detectar posibles fugas y evitar pagos excesivos (Créditos: Sedapal)
  • Verifica que el recibo corresponda a la dirección y al nombre del titular de tu predio.
  • Identifica el número de suministro, que funciona como un código único para consultas o emergencias, útil al comunicarte con Sedapal al 317-8000.
  • Revisa el saldo del recibo para conocer el monto a pagar y compáralo con tu consumo promedio usando la ayuda gráfica que muestra la evolución mensual.
  • Observa el periodo de consumo, que indica las fechas en que se midió tu uso de agua. Esto te permite detectar incrementos relacionados con eventos en tu hogar, como la llegada de visitantes.
  • El recibo incluye un cobro por servicio de alcantarillado, que corresponde al mantenimiento de las redes, no al volumen de agua descargada.
  • Si notas un aumento en el consumo, revisa posibles fugas o filtraciones internas y, si es necesario, solicita el servicio de Gasfitero en el hogar llamando al 317-8000 para recibir diagnóstico profesional y garantía en las reparaciones.
  • Puedes presentar reclamos por teléfono, en agencias de Sedapal o por la web. El titular del servicio debe llamar, pero el reclamo virtual puede realizarlo cualquier usuario si no existen problemas internos en la instalación.
  • Utiliza el código QR del recibo para acceder a una pasarela de pagos rápida y sencilla.

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