Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos: día, hora y canal TV del duelo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El Torneo Apertura 2026 recupera su ritmo habitual tras la disputa de los partidos pendientes de la décima fecha. Con la reanudación del campeonato, la atención se centra en la apertura de la jornada 12, que se jugará este fin de semana en distintos estadios del país.

La situación de Sporting Cristal adquiere especial relevancia ante la reciente caída por 4-1 frente a Atlético Grau en Sullana. Este resultado negativo ha dejado al equipo con la necesidad de recomponer su imagen y sumar puntos en la próxima fecha para no perder terreno en la lucha por el título.

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos: día y hora del partido por el Torneo Apertura 2026

La programación de la jornada 12 del Torneo Apertura 2026 presenta el enfrentamiento entre Sporting Cristal y Comerciantes Unidos como uno de los partidos más esperados del fin de semana. El encuentro se disputará el sábado 25 de abril en el estadio Juan Maldonado.

La hora de inicio ha sido cuidadosamente definida para facilitar la sintonía de seguidores en distintas regiones. El partido arranca a las 15:30 en Perú, Colombia y Ecuador, mientras que los aficionados en Venezuela, Bolivia y Miami podrán seguir las acciones desde las 16:30. Por su parte, quienes residan en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil tendrán el pitazo inicial a las 17:30.

El duelo clave de la Copa Libertadores 2026 por el Grupo F cambia de sede y se jugará en Matute, un recinto con capacidad para 33.000 hinchas, donde Sporting Cristal buscará sumar puntos fundamentales ante el líder brasileño Palmeiras (Facebook / Sporting Cristal)

Canal TV para ver Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos por el Torneo Apertura 2026

El enfrentamiento entre Sporting Cristal y Comerciantes Unidos, que tendrá lugar en Cutervo por la jornada 12 del Torneo Apertura 2026, será transmitido únicamente por el canal L1 Max. Esta señal televisiva se encargará de llevar en directo todos los compromisos de la fecha, disponible en las principales operadoras como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, lo que asegura acceso a nivel nacional para la audiencia.

Aquellos que prefieran una alternativa digital cuentan con la aplicación Liga 1 Play, que permite seguir cada partido desde cualquier dispositivo con acceso a internet, sin depender de la televisión tradicional. Esta opción brinda flexibilidad y comodidad para los aficionados que desean ver el torneo fuera de casa o desde el móvil.

Simultáneamente, Infobae Perú confirmó que realizará una cobertura especial, incluyendo información previa, seguimiento minuto a minuto, goles, jugadas destacadas y declaraciones importantes, para mantener informados a todos los seguidores del campeonato.

Así llegan Sporting Cristal y Comerciantes Unidos al partido

Sporting Cristal prácticamente se despidió del título del Torneo Apertura 2026 tras la caída que sufrió ante Atlético Grau por 4-1 en el estadio de Sullana. Pese al golpe recibido, el equipo dirigido por el cuerpo técnico rimense deberá recomponerse rápidamente, ya que el calendario le exige visitar a Comerciantes Unidos y, poco después, medirse ante Junior por la Copa Libertadores.

El partido en Sullana tuvo como protagonistas a José Ataupillco, quien abrió el marcador a los 34 minutos, seguido por Raúl Ruidíaz a los 52, Nicolás Delgadillo a los 67 y Issac Camargo en el tiempo agregado (90’+5). Por el lado de Sporting Cristal, Felipe Vizeu descontó a los 57 minutos tras ingresar desde el banco de suplentes.

El resultado dejó a los celestes con la urgencia de pasar página y enfocarse en los próximos retos, tanto en el torneo local como en el plano internacional. La seguidilla de partidos obliga al plantel a buscar una rápida recuperación anímica y futbolística, en un momento clave de la temporada.

El cuadro rimense cayó goleado 4-1 ante los piuranos en el intenso calor de Sullana - Crédito: L1MAX.