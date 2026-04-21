Perú

Cronograma de pagos de remuneraciones inicia hoy en el Banco de la Nación: ¿Quiénes cobran?

Sector público. Ya se cobraron las pensiones y ahora toca a los trabajadores estatales recibir su sueldo como todos los meses

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persona cobrando dinero en el Banco de la Nación
Consulta el cronograma de pagos de sueldos y pensionistas para el mes de abril. - Crédito Andina

Los pensionista del Estado ya cobraron sus montos mensuales y ahora este martes 21 de abril le toca a los trabajadores públicos cobrar sus sueldos, como cada mes, en el Banco de la Nación.

Como se recuerda, el banco estableció un cronograma de pagos; un calendario con fechas exacta en que cada grupo de trabajadores podrá cobrar sus montos mensuales durante todo el año. Estos están divididos según la entidad a la que pertenezcan y podrán cobrar en cuatro días diferente. Estas son las fechas de abril para que cobren:

  • Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas: martes 21 de abril
  • Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores: miércoles 22 de abril
  • Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil: jueves 23 de abril
  • Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional: viernes 24 de abril
Captura de El Peruano con el cronograma de pago de remuneraciones del 2026 en el Banco de la Nación
Así se detallan las fechas de pagos en todo el año para trabajadores públicos, según la entidad. - Crédito Captura de El Peruano

Recibieron aumento este año

Cabe apuntar que en abril los trabajadores públicos continúan percibiendo los aumentos de S/53 y S/100, pero este pago ya se ha normalizado. Para recibir montos nuevos extras los servidores aún deberán esperar a julio y diciembre para recibir los montos extra por aguinaldo.

Es desde enero que los trabajadores estatales han percibido su aumento por concepto aprobado en el Convenio Colectivo, que puede ser de S/53 o S/100. Estos son los montos considerados que ya se incluyen en el sueldo:

  • Para los CAS (Decreto Legislativo N° 1057) se pagará un aumento de sueldo de S/ 100
  • Para los del INPE (Ley N° 29709, Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria), se pagará un aumento de sueldos de S/ 100
  • Para los del decreto legislativo N° 276 de los gobiernos locales se pagará un aumento de S/ 100
  • Para los del decreto legislativo N° 728 de los gobiernos locales se pagará un aumento de S/ 100
  • Mientras, para los del decreto Legislativo N° 728 del Gobierno Nacional y de los gobiernos regionales, se pagará un aumento de sueldo de S/ 53
  • También los trabajadores del Servicio Civil, Ley N° 30057,se pagará un aumento de S/ 53.
Trabajadores públicos
El sector público recibió un aumento de S/100 y S/53 en enero, el cual se sigue dando en febrero. - Crédito Andina

¿Cómo se aplicó este incremento? Este ingreso mensual total que incluya el concepto del bono no podrá superar el monto de S/15.600, y si lo hace el monto se ajustará a dicho límite. Es decir, si un trabajador resulta ganando S/15.700 con el aumento aplicado, por ejemplo, el monto se quedará en S/ 15.600. Este límite aplicará para todos los regímenes.

Gremios negocian mayor sueldo

Como se sabe, este año ya se ha empezado la negociación colectiva entre los gremios de trabajadores y la representación laboral del Estado, dentro del cual se incluye también la propuesta para un aumento de S/700 a todos los sueldos públicos. Estos son algunos de los pedidos:

  1. Aumento de S/700 mensual al sueldo para todos los trabajadores públicos.
  2. Sueldo mínimo de S/3.500 para todos los trabajadores públicos de todos los regímenes del Estado
  3. Bono extraordinario para enero de 2027 para todos (monto depende de lo que ganen)
  4. Reconomiento de pensión digna mínima para los servidores del Estado: El Poder Ejecutivo se compromete a otorgar a todos los trabajadores del Estado, al momento del cese, una pensión no menor a S/1.500.

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