Cronograma de pagos de remuneraciones inicia hoy en el Banco de la Nación: ¿Quiénes cobran?

Los pensionista del Estado ya cobraron sus montos mensuales y ahora este martes 21 de abril le toca a los trabajadores públicos cobrar sus sueldos, como cada mes, en el Banco de la Nación.
Como se recuerda, el banco estableció un cronograma de pagos; un calendario con fechas exacta en que cada grupo de trabajadores podrá cobrar sus montos mensuales durante todo el año. Estos están divididos según la entidad a la que pertenezcan y podrán cobrar en cuatro días diferente. Estas son las fechas de abril para que cobren:
- Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas: martes 21 de abril
- Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores: miércoles 22 de abril
- Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil: jueves 23 de abril
- Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional: viernes 24 de abril
Recibieron aumento este año
Cabe apuntar que en abril los trabajadores públicos continúan percibiendo los aumentos de S/53 y S/100, pero este pago ya se ha normalizado. Para recibir montos nuevos extras los servidores aún deberán esperar a julio y diciembre para recibir los montos extra por aguinaldo.
Es desde enero que los trabajadores estatales han percibido su aumento por concepto aprobado en el Convenio Colectivo, que puede ser de S/53 o S/100. Estos son los montos considerados que ya se incluyen en el sueldo:
- Para los CAS (Decreto Legislativo N° 1057) se pagará un aumento de sueldo de S/ 100
- Para los del INPE (Ley N° 29709, Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria), se pagará un aumento de sueldos de S/ 100
- Para los del decreto legislativo N° 276 de los gobiernos locales se pagará un aumento de S/ 100
- Para los del decreto legislativo N° 728 de los gobiernos locales se pagará un aumento de S/ 100
- Mientras, para los del decreto Legislativo N° 728 del Gobierno Nacional y de los gobiernos regionales, se pagará un aumento de sueldo de S/ 53
- También los trabajadores del Servicio Civil, Ley N° 30057,se pagará un aumento de S/ 53.
¿Cómo se aplicó este incremento? Este ingreso mensual total que incluya el concepto del bono no podrá superar el monto de S/15.600, y si lo hace el monto se ajustará a dicho límite. Es decir, si un trabajador resulta ganando S/15.700 con el aumento aplicado, por ejemplo, el monto se quedará en S/ 15.600. Este límite aplicará para todos los regímenes.
Gremios negocian mayor sueldo
Como se sabe, este año ya se ha empezado la negociación colectiva entre los gremios de trabajadores y la representación laboral del Estado, dentro del cual se incluye también la propuesta para un aumento de S/700 a todos los sueldos públicos. Estos son algunos de los pedidos:
- Aumento de S/700 mensual al sueldo para todos los trabajadores públicos.
- Sueldo mínimo de S/3.500 para todos los trabajadores públicos de todos los regímenes del Estado
- Bono extraordinario para enero de 2027 para todos (monto depende de lo que ganen)
- Reconomiento de pensión digna mínima para los servidores del Estado: El Poder Ejecutivo se compromete a otorgar a todos los trabajadores del Estado, al momento del cese, una pensión no menor a S/1.500.