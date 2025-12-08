Elecciones 2026: Conoce quiénes son los 37 candidatos oficiales a la presidencia de todos los partidos políticos

51 % de peruanos siguen sin tener candidato definido para las Elecciones 2026, según encuesta de IPSOS. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

La definición de las candidaturas presidenciales para las Elecciones generales de 2026 se desarrolló en una jornada marcada por disputas internas, denuncias y polémicas decisiones dentro de los partidos. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó 31 locales en todo el país. Un total de 1.206 delegados, representantes de 32 organizaciones políticas y tres alianzas, eligieron a los postulantes a la presidencia, Congreso y Parlamento Andino.

En 29 partidos políticos, la elección de fórmulas presidenciales se resolvió sin competencia. Sin embargo, agrupaciones como Acción Popular, Primero La Gente y el Partido Morado afrontaron verdaderos procesos internos.

En Acción Popular, Alfredo Barnechea se impuso con 37 votos frente a los 26 de Julio Chávez, en una votación que convocó a 68 de 73 delegados. Aunque militantes alineados con Chávez denunciaron un presunto fraude y exigieron a la ONPE no validar la inscripción de 28 delegados, alegando una designación irregular.

En el Partido Morado, Mesías Guevara fue seleccionado como candidato presidencial, al lograr 18 de los 30 votos de los delegados, por encima de Manuel Quiroz y Richard Arce. Mientras tanto, Primero La Gente eligió a la exministra de Justicia Marisol Pérez Tello, quien recibió 19 de 20 votos, superando a Miguel del Castillo y Carlos Oré Gamboa.

Casos singulares se presentaron en otras agrupaciones. Tras la renuncia de Phillip Butters a su militancia y candidatura presidencial en Avanza País, el congresista José Williams Zapata, general retirado del Ejército y participante de la operación Chavín de Huantar, fue ratificado como candidato presidencial.

En Fuerza Popular, 103 delegados confirmaron la cuarta postulación de Keiko Fujimori a la presidencia, esta vez acompañada por Luis Galarreta y Miguel Torres en las vicepresidencias. La alianza Fuerza y Libertad ratificó a Fiorella Molinelli como candidata presidencial, junto al excongresista Gilbert Violeta y María Pariona Oré. Esta alianza incluyó también la candidatura al Senado de Lima Metropolitana del expresidente Pedro Pablo Kuczynski.

La organización política Sí Creo seleccionó a Carlos Espá como candidato presidencial, con el soporte de 7 delegados y acompañado por Alejandro Santa María Silva y Melitza Yanzich Villagarcía en las vicepresidencias. En Perú Libre, se ratificó la postulación de Vladimir Cerrón, quien permanece prófugo de la justicia bajo orden de prisión preventiva desde 2023.

En Salvemos al Perú, el proceso terminó empatado entre el exministro Mariano González y el empresario Antonio Ortiz Villano, ambos con 8 votos de 24.

La alianza Venceremos eligió como candidato presidencial al abogado Ronald Atencio, defensor legal de Guillermo Bermejo, mientras que Vicente Alanoca, rival en la interna, denunció que fue víctima de actos de discriminación. Nuevo Perú expulsó al excongresista Alberto Quintanilla por integrarse a la plancha de Atencio sin aval partidario.

En PRIN, los 41 delegados respaldaron la candidatura de Walter Chirinos; en Obras, Ricardo Belmont fue nominado; y en Juntos por el Perú, el líder será el actual congresista Roberto Sánchez. Por su parte, el Frepap y Ciudadanos por el Perú solo inscribieron listas al Congreso y no postularon aspirantes presidenciales.

La ONPE informó que en la ODPE Lima Centro (Jesús María) se esperaba atender a 1.134 delegados, con siete centros de votación en Lima y Callao. En Trujillo, la ODPE dispuso dos mesas para dieciséis delegados. En total, se instalaron setenta y siete mesas, operativas entre las ocho y las quince horas.

Lista completa de candidatos presidenciales electos

Alfredo Barnechea (Partido Acción Popular) César Acuña (Partido Alianza Para el Progreso) Fiorella Molinelli (Alianza Fuerza y Libertad) Roberto Chiabra (Alianza Unidad Nacional) Ronald Atencio (Alianza Venceremos) Alfonso López Chau (Partido Ahora Nación) José Williams (Partido Avanza País) Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano) Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras) Yonhy Lescano (Partido Cooperación Popular) Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú) Armando Massé (Partido Democrático Federal) Alex Gonzáles (Partido Demócrata Verde) Francisco Diez-Canseco (Partido Perú Acción) Wolfgang Grozo (Partido Integridad Democrática) Mesías Guevara (Partido Morado) Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) Vladimir Cerrón (Partido Perú Libre) Walter Chirinos Purizaga (Partido PRIN) Napoleón Becerra (Partido de los Trabajadores y Emprendedores) Paul Davis Jaimes Blanco (Partido Progresemos) Marisol Pérez Tello (Partido Primero La Gente) Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú) Mariano González o Antonio Ortiz (Partido Salvemos al Perú, definición pendiente) Carlos Álvarez (Partido País Para Todos) Carlos Espá (Partido Sí Creo) José Luna Gálvez (Partido Podemos Perú) George Forsyth (Partido Somos Perú) Carlos Jaico (Partido Perú Moderno) Keiko Fujimori (Partido Fuerza Popular) Roberto Sánchez (Partido Juntos por el Perú) Rafael Belaunde (Partido Libertad Popular) Mario Vizcarra (Partido Perú Primero) Rosario Fernández (Partido Un Camino Diferente) Rafael López Aliaga (Partido Renovación Popular) Fernando Olivera (Partido Frente de la Esperanza 2021) Álvaro Paz de la Barra (Partido Fe en el Perú)