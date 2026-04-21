Descubren en Perú y Colombia, luego de dos décadas de investigación, un nuevo género de árbol andino clave para la ciencia

El recién descubierto Daturodendron absconditum, un nuevo género de árbol de la familia de las solanáceas, se muestra en un círculo sobre la imagen de un frondoso bosque nublado andino. (Composición: Infobae Perú)

Un equipo internacional de investigadores ha anunciado el descubrimiento de un nuevo género de árbol en los bosques nublados de Perú y Colombia, perteneciente a la familia de las solanáceas, conocida por incluir especies como el tomate y la papa. Este hallazgo, publicado en la revista Taxon de la Asociación Internacional de Taxonomía Vegetal, surge tras más de dos décadas de trabajo de campo y análisis en herbarios de América y Europa.

El árbol, denominado Daturodendron absconditum, fue recolectado por primera vez en 2004 cerca de Bucaramanga, Colombia, por el botánico José Luis Fernández Alonso, del Real Jardín Botánico (RJB-CSIC) de Madrid. La investigación reunió a especialistas de España, Colombia, Perú, Alemania, Bulgaria y Estados Unidos, quienes lograron identificar y describir formalmente un género completamente nuevo para la ciencia.

Daturodendron absconditum representa una contribución única al conocimiento de la biodiversidad andina, ya que hasta ahora la tribu Datureae solo incluía los géneros Datura, Brugmansia y Trompettia. El hallazgo destaca la importancia de los bosques húmedos montanos de los Andes como reservorios de especies desconocidas y refuerza el valor de la investigación colaborativa internacional.

Un género poco conocido: rasgos que caracterizan al Daturodendron

El género Daturodendron se caracteriza por su porte arborescente y por presentar flores erguidas, un cáliz que se desprende completamente desde la base, corolas de textura coriácea y semillas redondeadas, rasgos que lo diferencian de sus parientes más cercanos dentro de las solanáceas. Según el equipo científico, se trata de un árbol de tamaño mediano, con hojas simples y ramificación densa.

Este espécimen de herbario corresponde a Daturodendron absconditum, el nuevo género de árbol de la familia Solanaceae descubierto en los bosques nublados de Colombia y Perú, una contribución única a la biodiversidad andina. (Foto: Real Jardín Botánico de Madrid)

La distribución geográfica de Daturodendron absconditum es restringida a los bosques húmedos montanos de los Andes de Perú y Colombia, en altitudes comprendidas entre 1.300 y 2.100 metros. Hasta el momento se han identificado únicamente poblaciones aisladas, lo que subraya la rareza y posible vulnerabilidad de la especie. El hábitat típico incluye zonas de alta humedad y niebla persistente, ecosistemas que enfrentan presiones por expansión urbana y fragmentación.

Un hallazgo que aporta nuevas claves evolutivas en las solanáceas

La familia Solanaceae es una de las más diversas de las angiospermas, con aproximadamente 106 géneros y casi 2.700 especies, muchas de ellas de importancia económica y ecológica, como el tomate, la papa y el tabaco. El descubrimiento de Daturodendron absconditum amplía la diversidad morfológica conocida dentro de la tribu Datureae.

Según los resultados filogenéticos publicados, obtenidos mediante el análisis combinado de morfología, metabolómica y filotranscriptómica, Daturodendron es el grupo hermano de los demás géneros de la tribu, lo que ofrece nuevas pistas sobre la evolución de características distintivas, como la producción de metabolitos secundarios. La investigación liderada por el laboratorio de Genómica Evolutiva del Metabolismo Especializado (GEME) de la Universidad Nacional de Colombia y el Real Jardín Botánico de Madrid, recalca el valor taxonómico del género para comprender la evolución de las solanáceas en América tropical.

Un árbol con valor medicinal en riesgo de desaparecer

Un aspecto destacado del estudio es la identificación en Daturodendron absconditum de alcaloides tropánicos como la escopolamina y hiosciamina, compuestos frecuentes en la tribu Datureae y de reconocido interés farmacológico. Estos metabolitos actúan como defensa contra herbívoros y han sido utilizados en la medicina tradicional y moderna, lo que abre nuevas posibilidades para la investigación en farmacología vegetal.

Actualmente, la especie enfrenta un alto riesgo de conservación. De acuerdo con los criterios de la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), Daturodendron absconditum podría ser clasificado como “vulnerable” o “en peligro” debido a la proximidad de sus poblaciones a zonas urbanas en expansión, especialmente en Colombia, y a la fragmentación progresiva de su hábitat. Los autores del estudio enfatizan la necesidad de implementar medidas de protección para evitar la extinción de este nuevo género, cuyo potencial científico y farmacológico apenas comienza a explorarse.

Una ilustración científica detalla las características morfológicas de Daturodendron absconditum, el nuevo género de árbol descubierto en los bosques nublados andinos de Perú y Colombia. (Foto: Real Jardín Botánico de Madrid)

La colaboración internacional y el enfoque multidisciplinario han sido claves para revelar la existencia de Daturodendron absconditum, un árbol que permaneció oculto en los Andes durante siglos, y que ahora ofrece nuevas perspectivas sobre la riqueza biológica y el valor de los bosques nublados sudamericanos.