Diana Sánchez es presentada como la nueva conductora del pódcast de María Pía Copello

Diana Sánchez, la reconocida figura de la televisión, posa en una sesión fotográfica y luego ríe entusiasta, asumiendo su rol como la nueva conductora del pódcast de María Pía Copello.

Diana Sánchez fue oficialmente presentada como la nueva conductora del pódcast “Sin Más que Decir”, el espacio digital conducido por María Pía Copello. El anuncio se realizó a través de un video en redes sociales, donde Sánchez expresó: “Yo soy la nueva conductora de Sin Más que Decir”. El ingreso de la exchica reality marca una nueva etapa para el programa, que inició con seis conductores y, tras varios cambios, ahora suma una cuarta integrante al equipo.

El proyecto de María Pía Copello arrancó con un elenco conformado por Israel Dreyfus, Flavia López, Dafonseca, Diego Rivera y Daniela Darcourt, quienes acompañaron a la conductora en las primeras emisiones. A medida que avanzaron los episodios, algunos de los presentadores originales se alejaron, quedando solo María Pía, Israel y la reciente incorporación de Flor Ortola.

La dinámica del pódcast se renovó, y la llegada de Diana Sánchez, que ya había participado como invitada en más de una ocasión, motivó una respuesta entusiasta de la audiencia.

La presentadora de ‘Yo Soy’ se suma al streaming en el proyecto Sin+ que decir, que inició con seis conductores y ahora serán cuatro | TikTok

La producción de “Sin Más que Decir” tomó en cuenta la reacción del público antes de anunciar la integración de Sánchez como conductora fija. Los seguidores del pódcast celebraron la noticia en redes sociales, anticipando que su presencia sería motivo para volver a conectarse con el programa. Los comentarios positivos no se hicieron esperar, y muchos usuarios destacaron la cercanía y espontaneidad de la nueva presentadora.

El debut de Sánchez como parte del equipo se produce hoy, jueves 23 de abril, ampliando el panel a cuatro conductores y consolidando la apuesta del formato por el entretenimiento y la variedad de voces. La estrategia de sumar figuras reconocidas responde a la intención de refrescar los contenidos y mantener una conexión directa con el público digital. La presencia de Diana Sánchez promete aportar nuevas perspectivas y fortalecer la propuesta del pódcast.

Diana Sánchez, la reconocida figura de la televisión, es oficialmente presentada como la nueva conductora del popular pódcast de María Pía Copello, marcando un nuevo capítulo en su carrera.

Diana Sánchez y el sueño de ser madre

Paralelamente, Diana Sánchez atraviesa un momento personal cargado de ilusión y esperanza. Tras acompañar a su esposo, Dan Guido, en un largo tratamiento contra la leucemia en Estados Unidos, la presentadora confirmó que han recibido el visto bueno de los médicos para intentar formar una familia. Sánchez relató que el proceso de maternidad tuvo que esperar debido a las condiciones de salud de su pareja y los tratamientos médicos intensivos.

“Sí está en mis planes la maternidad, mi esposo sigue con una quimioterapia de dos veces por semana, hace ya más de un año, casi dos, nos han dado como una luz verde para poder intentarlo”, expresó Sánchez. Explicó que, por recomendación médica, el embarazo natural no era viable durante los ciclos de quimioterapia, por lo que la pareja considera alternativas bajo supervisión profesional.

Diana Sánchez anuncia que podrá intentar ser madre tras la aprobación médica, luego de que su esposo superara parte de la lucha contra la leucemia. (Instagram Diana Sánchez)

La experiencia de enfrentar la enfermedad y vivir lejos del país marcó un cambio profundo en la vida de Sánchez, quien se reinventó para acompañar a Guido en el exterior y, al mismo tiempo, retomar su carrera en la televisión peruana. El regreso de la presentadora a la conducción y la posibilidad de buscar la maternidad han sido recibidos con muestras de apoyo por parte de seguidores y colegas.

Diana Sánchez tiene previsto viajar a Nueva York para reencontrarse con su esposo y continuar el proceso, siempre bajo control médico. El respaldo de la audiencia y el entorno profesional acompaña este nuevo capítulo, tanto en lo personal como en su consolidación como figura del entretenimiento digital peruano.