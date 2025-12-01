Inteligencia artificial, ¿arma de doble filo en 2026?: desinformación electoral también amenaza estabilidad económica en Perú

El crecimiento de la demanda de análisis de datos y monitoreo digital transforma el mercado laboral y el gasto en procesos electorales en Perú.

La proliferación de desinformación y fake news en campañas electorales representa una amenaza para la integridad no solo del proceso democrático, sino también para el entorno económico nacional.

En el marco de la próxima cumbre EDIRCOM 2025, el politólogo Henry Rafael, vocero del evento, anticipa que este fenómeno será uno de los ejes de debate ante la cercanía de las elecciones generales de 2026 en Perú.

Según el especialista, la escalada en la producción y difusión de noticias falsas, impulsada por los avances tecnológicos, puede provocar incertidumbre en los mercados y afectar la confianza de los inversionistas.

Desinformación electoral también amenaza estabilidad económica en Perú

Al analizar estos riesgos, Henry Rafael sostiene en diálogo con Infobae Perú que “los riesgos del fake news se han elevado a una escala altamente peligrosa por el impacto de la tecnología y la inmediatez”.

Indica que una oleada de desinformación viral puede incidir en la reputación país, influir en el comportamiento de los agentes económicos y modificar expectativas en el mercado financiero.

Frente a este contexto, el experto propone “implantar modelos de monitoreo de hechos y noticias más rápidos y modernos”, que permitan anticipar y contrarrestar eficazmente las campañas de manipulación informativa y proteger la estabilidad tanto política como económica.

El avance tecnológico exige modelos de monitoreo de noticias más rápidos y modernos para anticipar y neutralizar campañas de desinformación.

Inteligencia artificial, ¿arma de doble filo en elecciones 2026?

El papel de la inteligencia artificial (IA) destaca como un factor con doble filo en la coyuntura electoral. “Está demostrado que los contenidos audiovisuales con IA generan un alto impacto de emocionalidad. Pueden hacer que las cosas sean más entretenidas”, explica Rafael.

El uso de algoritmos avanzados permite a los partidos y candidatos mejorar la segmentación del mensaje, afinar recursos, y optimizar la asignación presupuestaria de las campañas mediante un análisis de datos más preciso.

Al mismo tiempo, la IA facilita la difusión de mensajes engañosos o manipulados, lo que puede conducir a decisiones económicas equivocadas si no existe capacidad para filtrar la veracidad de la información que circula.

Henry Rafael advierte que la propagación de noticias falsas puede afectar la reputación internacional y las expectativas de los mercados financieros.

EDIRCOM 2025: empresarios y estrategas buscan blindar economía ante elecciones

Desde la óptica económica, la adopción de inteligencia artificial abre nuevas oportunidades para el sector privado, agencias de comunicación, firmas tecnológicas y consultoras que asisten a los equipos de campaña.

La demanda de servicios de análisis de datos, creación de contenidos automatizados o monitoreo digital genera movimiento en el mercado laboral especializado, modificando la estructura tradicional del gasto en procesos electorales.

A la vez, la presión por implementar controles más estrictos en las plataformas y medios digitales lleva a una rápida innovación en productos y servicios orientados a la gestión reputacional y protección ante crisis comunicacionales.

CIP Lima. La colaboración entre empresarios, estrategas y candidatos es fundamental para garantizar la estabilidad económica y fortalecer la confianza en los negocios.

Estabilidad política y crecimiento económico, ejes del debate electoral

La cumbre EDIRCOM 2025 también resalta el valor de una colaboración efectiva entre empresarios, estrategas y candidatos para la formulación de propuestas integrales que respondan a los retos económicos y sociales del país.

El politólogo insiste en que “los empresarios requieren estabilidad para sostener la economía. Los futuros gobernantes necesitan garantizar esa estabilidad con sus acciones y los estrategas ayudamos a que esas necesidades confluyan”.

De esta manera, explica el experto del evento a organizarse en el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), la articulación resulta fundamental para afianzar la confianza en el ambiente de negocios antes y después de los comicios. ¿Qué nos deparará el 2026?