“Sekou Gassama tiene ganas de una revancha en Universitario”, la firme postura del ‘9’ por su futuro en la ‘U’

El periodista Gustavo Peralta reveló la decisión del delantero hispano-senegalés sobre su continuidad en la 'U'. (Video: L1 MAX)

Universitario de Deportes logró un contundente triunfo por 4-1 ante Deportivo Garcilaso como local, un resultado que marcó una pausa en la incertidumbre institucional que rodea al club. La victoria se concretó bajo la dirección interina de Jorge Araujo, quien reemplazó a Javier Rabanal tras su salida en medio de un panorama complicado para el equipo.

En ese contexto, la situación de Sekou Gassama volvió a quedar en el centro de las conversaciones, especialmente después de que no fuera incluido ni en la lista de convocados para este encuentro. Y es que el delantero, que llegó a la ‘U’ como una apuesta personal de Rabanal, enfrenta un escenario incierto sobre su futuro inmediato en la institución.

Bajo esa premisa, el periodista deportivo, Gustavo Peralta, recogió la versión del entorno del futbolista y dijo lo siguiente en L1 Radio: “Conversamos un poco con el entorno que lo maneja y básicamente lo que señalan es que no ha recibido ninguna comunicación por parte de la administración para resolver el contrato o anticipar la resolución del contrato, no ha sido así. Y que incluso él tiene ganas de tener alguna posibilidad de mostrarse, una revancha”.

De la misma manera, el comunicador apuntó que la exclusión de la ‘Pantera’ del choque con el ‘rico garci’ fue decisión exclusiva del ‘Coco’ Araujo. “Es una decisión del ‘Coco’ no haber convocado a Sekou Gassama al partido de hoy (ayer). Gassama estuvo en el estadio, no vio el partido con los demás compañeros que no estaban en lista o estaban lesionados en la tribuna baja de occidente, sino que estuvo al lado de la puerta del vestuario, viendo el partido desde ahí”, indicó.

Sekou Gassama no la pasa bien en Universitario y podría salir al final del Torneo Apertura. - créditos: Movistar Deportes

La situación del artillero de 30 años se vuelve más compleja tras el alejamiento de Javier Rabanal, su principal respaldo en la dirección técnica. Una posible consecuencia de la salida de Rabanal es que la dirigencia evalúe prescindir de Gassama, abriendo espacio para otras alternativas ofensivas dentro del plantel como José Rivera, quien ingresó durante el triunfo y marcó uno de los goles de la jornada.

Cabe mencionar, que Jean Ferrari, exadministrador de la entidad ‘merengue’ y actual director general de fútbol de la FPF, se mostró sorprendido por la decisión de la dirigencia de apostar por el fichaje de Gassama con todos sus antecedentes.

ExDT de Sekou Gassama sobre su actualidad en Universitario

La llegada de Sekou Gassama a Universitario generó debate desde su anuncio, y uno de los que salió a defenderlo ante su complicado presente es su extécnico, José Luis Oltra, quien lo tuvo en CF Fuenlabrada y CD Eldense. “Es un delantero que tiene un buen remate de cabeza, y también con el pie. Juega bien de espaldas, protege bien el balón, va a la zona de ataque. Yo creo que antes atacaba más el espacio; últimamente lo ataca menos. Es un jugador que entiende el juego, es un buen rematador, un buen delantero centro referencia para jugar de espaldas y para prolongaciones y demás”, dijo en primera instancia para Fútbol Satélite.

Eso sí, el DT español pidió paciencia para que la ‘Pantera’ muestre su mejor versión. “Sekou es un buen profesional, buen futbolista, tiene buenas condiciones y con continuidad seguramente terminará dando el rendimiento esperado. Hay que tener paciencia; yo se la daría porque sé que al final responderá”, añadió.

José Luis Oltra, ex DT de Sekou Gassama habla sobre el delantero de Universitario. YouTube

El presente deportivo del cuadro ‘estudiantil’ exige resultados inmediatos y tiene varios partidos en los que podrá buscar mejorar en cuanto a resultados. El domingo 26 de abril recibirá a Alianza Atlético, mientras que el miércoles 29 hará lo mismo con Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores.