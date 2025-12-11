Perú

Rafael López Aliaga anuncia que se rebelará contra el JNE por impedirle nombrar a Dios en su campaña: “Como los Macabeos”

El líder de Renovación Popular señaló que desconocerá la orden del JEE, que le prohíbe el uso de referencias religiosas en la campaña presidencial. Su bancada y partido denunciaron un ataque a la libertad de expresión y de credo

Guardar
Fuente: Milagros Leiva Entrevista/WillaxTV

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, anunció este miércoles que se rebelará contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tras la orden de uno de sus órganos de evitar referencias religiosas en su campaña presidencial de cara a las elecciones generales de 2026.

“Voy a seguir hablando de Dios. Yo voy a ser como los Macabeos. Lee el Antiguo Testamento. Está Matatías, gran personaje, y Judas Macabeo. Voy a rebelarme”, dijo durante una entrevista en el programa de Milagros Leiva por Willax TV.

“Ellos están violando la Constitución. Yo tengo derecho a prestar mi credo. Y tengo derecho a libertad de expresión. Me persigno y a mucha honra. Tengo temor de Dios”, agregó.

El grupo de los macabeos lo integraron líderes judíos a cargo de una revuelta contra el dominio seléucida en Judea en el siglo II a. C., encabezados originalmente por Matatías y, después, por su hijo Judas Macabeo.

El JNE consideró que López
El JNE consideró que López Aliaga incurrió en propaganda prohibida al asociar abiertamente su partido político con una fe específica y utilizar símbolos religiosos durante un mitin

El Jurado Electoral Especial de Lima Este I detectó que, en un mitin, López Aliaga indicó que Renovación Popular es “un partido de una derecha cristiana” y “del mismo padre celestial”. También señaló, en referencia a Keiko Fujimori, que involucrarse en la política representa “una cruz”, y no “una derecha mercantilista al servicio del poder de gente corrupta”.

Al cierre de la actividad, un militante le entregó un cuadro del Señor de los Milagros, imagen que mostró ante los asistentes. El pleno del JEE estableció que esas expresiones contravienen el Reglamento de Propaganda Electoral y la Ley Orgánica de Elecciones.

La resolución del órgano electoral señaló que la actitud del exalcalde capitalino, quien encabeza las preferencias electorales, constituye “propaganda prohibida”, ya que vincula su organización política a una fe específica y busca influir en el electorado.

Además, señaló que la exaltación del Cristo de Pachacamilla en el mitin tuvo como objetivo influir en el voto de los asistentes, por lo que exhortó a evitar contenidos religiosos en sus actividades de campaña para asegurar una competencia equitativa.

También ordenó el retiro, en un plazo de cinco días, del video correspondiente al acto político de todas sus plataformas y advirtió que, en caso de incumplimiento, podría aplicarse una multa de hasta cinco Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y remitir el caso al Ministerio Público.

Renovación Popular sostiene que la
Renovación Popular sostiene que la medida representa una persecución política y reafirmó su decisión de mantener sus posturas religiosas en la actividad política

Rechazo

La bancada y el partido Renovación Popular emitieron comunicados para criticar la decisión y acusaron al JNE de vulnerar derechos fundamentales relativos a la libertad religiosa y de expresión.

El grupo parlamentario señaló que el fallo “constituye una persecución política a candidatos presidenciales y congresales por expresar sus creencias religiosas en actos públicos”. Añadió que no permitirá “que se use el sistema electoral para silenciar voces ni perseguir candidatos por sus creencias religiosas; por lo que exigimos el respeto pleno a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos”.

Por su parte, el partido mencionó que la medida es una “clara coacción a la libertad de expresión y de credo que la Constitución peruana nos permite”.

“Nos mantenemos firmes en nuestras convicciones y fe religiosa, más allá de las sanciones que injustamente se nos quieran imponer”, concluyó.

Temas Relacionados

Rafael López AliagaJNEperu-politicaElecciones 2026Renovación Popular

Más Noticias

Alianza Lima vs Savino Del Bene EN VIVO HOY: punto a punto del partido clave por Mundial de Clubes de Vóley 2025

Las dirigidas ‘íntimas’ intentarán dar el golpe ante el líder del Grupo A para soñar con la clasificación a semifinales. Sigue todas las incidencias del duelo contra el subcampeón europeo

Alianza Lima vs Savino Del

Luis Ramos dice adiós a América de Cali después de establecerse como su goleador en Liga BetPlay 2025

El delantero peruano cumplió con creces en su primera experiencia en Colombia. No le pesó la responsabilidad de asumir el rol de Rodrigo Holgado y respondió a las exigencias anuales

Luis Ramos dice adiós a

Tren Lima - Chosica inicia marcha en vacío: convoy llegó a Chaclacayo y logró cruzar el puente Los Ángeles sin problemas

Antes de la llegada de los coches y locomotoras Caltrain a Perú, entidades y especialistas cuestionaron que exista la infraestructura adecuada para el paso del tren

Tren Lima - Chosica inicia

José Jerí promulga ley para abrir carretera en un corredor con narcopistas, cultivos ilegales y territorios indígenas vulnerables

La norma, impulsada por la bancada fujimorista, fue aprobada con rapidez en el Pleno, a pesar de la oposición expresada por los pueblos originarios de Perú y Brasil

José Jerí promulga ley para

Tren Lima–Chosica inicia pruebas sin pasajeros: así fue el primer recorrido de los vagones Caltrain desde la Estación Monserrate

Tras estar varios meses almacenados en el Parque de la Muralla, el material donado por la empresa norteamericana partió hacia Chosica, donde pasarán por una revisión técnica

Tren Lima–Chosica inicia pruebas sin
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí promulga ley para

José Jerí promulga ley para abrir carretera en un corredor con narcopistas, cultivos ilegales y territorios indígenas vulnerables

Rafael López Aliaga promociona marcha en vacío del tren Lima–Chosica tras meses de abandono de los vagones: “Ya es realidad”

Fernando Rospigliosi propone librar de culpa a policías y militares que usen armas contra manifestantes que bloqueen carreteras

El gobierno de Dina Boluarte fue el más corrupto de los últimos 10 años, según el 72% de peruanos

Caso ‘Dedo de Dios’: Fiscalía pide 11 años de prisión para exfuncionarios del MTC por presunta colusión en la Interoceánica Sur

ENTRETENIMIENTO

Michelle Alexander sobre el ingreso

Michelle Alexander sobre el ingreso de su hermano Julián a Panamericana TV: “No compito con nadie, solo conmigo misma”

Rodrigo ‘Gato’ Cuba respalda a Melissa Paredes en enfrentamiento con Magaly Medina y pide respeto a la privacidad de su hija

César BK ingresa a reality internacional “Titanes del Olimpo” de Colombia

Rosángela Espinoza responde a los halagos del presidente José Jerí

Precio de entradas para ver a ‘5 Seconds of Summer’: fecha, lugar y detalles del concierto

DEPORTES

Alianza Lima vs Savino Del

Alianza Lima vs Savino Del Bene EN VIVO HOY: punto a punto del partido clave por Mundial de Clubes de Vóley 2025

Luis Ramos dice adiós a América de Cali después de establecerse como su goleador en Liga BetPlay 2025

“Va con todo por Ricardo Gareca”: adelantan el reemplazo de Jorge Fossati en Universitario de cara al 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Savino Del Bene HOY: partido por fecha 3 del Mundial de Clubes de Vóley 2025

Alianza Lima despidió a Hernán Barcos con emotivo video: “Tu nombre ya quedó escrito en blanco y azul”