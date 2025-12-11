Rafael López Aliaga anuncia que se rebelará contra el JNE por impedirle nombrar a Dios en su campaña: “Como los Macabeos”

Fuente: Milagros Leiva Entrevista/WillaxTV

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, anunció este miércoles que se rebelará contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tras la orden de uno de sus órganos de evitar referencias religiosas en su campaña presidencial de cara a las elecciones generales de 2026.

“Voy a seguir hablando de Dios. Yo voy a ser como los Macabeos. Lee el Antiguo Testamento. Está Matatías, gran personaje, y Judas Macabeo. Voy a rebelarme”, dijo durante una entrevista en el programa de Milagros Leiva por Willax TV.

“Ellos están violando la Constitución. Yo tengo derecho a prestar mi credo. Y tengo derecho a libertad de expresión. Me persigno y a mucha honra. Tengo temor de Dios”, agregó.

El grupo de los macabeos lo integraron líderes judíos a cargo de una revuelta contra el dominio seléucida en Judea en el siglo II a. C., encabezados originalmente por Matatías y, después, por su hijo Judas Macabeo.

El JNE consideró que López Aliaga incurrió en propaganda prohibida al asociar abiertamente su partido político con una fe específica y utilizar símbolos religiosos durante un mitin

El Jurado Electoral Especial de Lima Este I detectó que, en un mitin, López Aliaga indicó que Renovación Popular es “un partido de una derecha cristiana” y “del mismo padre celestial”. También señaló, en referencia a Keiko Fujimori, que involucrarse en la política representa “una cruz”, y no “una derecha mercantilista al servicio del poder de gente corrupta”.

Al cierre de la actividad, un militante le entregó un cuadro del Señor de los Milagros, imagen que mostró ante los asistentes. El pleno del JEE estableció que esas expresiones contravienen el Reglamento de Propaganda Electoral y la Ley Orgánica de Elecciones.

La resolución del órgano electoral señaló que la actitud del exalcalde capitalino, quien encabeza las preferencias electorales, constituye “propaganda prohibida”, ya que vincula su organización política a una fe específica y busca influir en el electorado.

Además, señaló que la exaltación del Cristo de Pachacamilla en el mitin tuvo como objetivo influir en el voto de los asistentes, por lo que exhortó a evitar contenidos religiosos en sus actividades de campaña para asegurar una competencia equitativa.

También ordenó el retiro, en un plazo de cinco días, del video correspondiente al acto político de todas sus plataformas y advirtió que, en caso de incumplimiento, podría aplicarse una multa de hasta cinco Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y remitir el caso al Ministerio Público.

Renovación Popular sostiene que la medida representa una persecución política y reafirmó su decisión de mantener sus posturas religiosas en la actividad política

Rechazo

La bancada y el partido Renovación Popular emitieron comunicados para criticar la decisión y acusaron al JNE de vulnerar derechos fundamentales relativos a la libertad religiosa y de expresión.

El grupo parlamentario señaló que el fallo “constituye una persecución política a candidatos presidenciales y congresales por expresar sus creencias religiosas en actos públicos”. Añadió que no permitirá “que se use el sistema electoral para silenciar voces ni perseguir candidatos por sus creencias religiosas; por lo que exigimos el respeto pleno a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos”.

Por su parte, el partido mencionó que la medida es una “clara coacción a la libertad de expresión y de credo que la Constitución peruana nos permite”.

“Nos mantenemos firmes en nuestras convicciones y fe religiosa, más allá de las sanciones que injustamente se nos quieran imponer”, concluyó.