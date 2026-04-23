Ucayali: Hallan actas, cédulas, padrones y material de la ONPE que fueron abandonados en empresa de transportes

En un operativo conjunto, efectivos de la Policía Nacional del Perú y representantes del Ministerio Público intervienen un local donde se hallaron cajas con abundante material electoral. Las imágenes muestran el conteo de las cédulas de sufragio. | Pucallpa 2.0

La crisis postelectoral de las elecciones generales de 2026 sumó un nuevo episodio que vuelve a golpear la confianza ciudadana en el sistema electoral peruano. El Ministerio Público informó la apertura de una investigación preliminar de 60 días tras el hallazgo de cuatro cajas con material oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en una empresa de transportes del distrito de Alexander Von Humboldt, región Ucayali.

El caso adquiere especial relevancia porque ocurre pocos días después de otro incidente similar registrado en el distrito limeño de Surquillo, donde fueron encontradas cuatro cajas lacradas de la ONPE en un tacho de basura. Aquel material contenía cédulas de votación, sobres firmados y documentación vinculada a mesas electorales de Santiago de Surco, lo que ya había generado cuestionamientos sobre la cadena de custodia y el manejo del material sobrante del proceso electoral.

Qué se encontró en Ucayali

De acuerdo con el comunicado oficial del Ministerio Público, la intervención en Ucayali estuvo a cargo del fiscal adjunto provincial Percy Panduro Rengifo. Durante las diligencias se verificó que las cajas contenían cédulas de sufragio, actas electorales y padrones correspondientes al distrito de Curimaná. Todo ello se encontraba fuera del resguardo legal y en un local privado, situación considerada irregular tratándose de documentación sensible vinculada al voto ciudadano.

Autoridades del Ministerio Público y la Policía Nacional inspeccionan cajas de material electoral de la ONPE halladas abandonadas en la región Ucayali. (Fiscalía)

Según indicó el periodista Roberto Alván, “El hallazgo de 79 cédulas firmadas pero sin marcar dentro de una oficina de la empresa ETFEBASAC no solo constituye una irregularidad; es prueba de que la cadena de custodia se rompió por completo. Lo que debía seguir un circuito oficial de resguardo y destrucción terminó olvidado o desviado hacia un establecimiento de transporte privado en la carretera Federico Basadre”.

Investigación por posibles delitos

La Fiscalía Provincial Mixta de Irazola abrió diligencias preliminares por los presuntos delitos de atentado contra el derecho de sufragio y omisión de actos funcionales. Además, otorgó 40 días a la comisaría local para ejecutar acciones urgentes, tomar declaraciones y recopilar información que permita identificar responsabilidades.

Un agente de la policía inspecciona paquetes de material electoral de la ONPE hallados abandonados en Ucayali. (Fiscalía)

También se solicitó a la ODPE Coronel Portillo que detalle el procedimiento aplicado para el traslado de los llamados “restos electorales”, así como las personas encargadas de su custodia y destino final. La investigación deberá determinar si se trató de una negligencia operativa, incumplimiento de funciones o un hecho de mayor gravedad.

Contexto de crisis electoral

El nuevo caso aparece en un momento especialmente delicado para la ONPE. Las elecciones del 12 de abril estuvieron marcadas por retrasos en la distribución del material electoral, mesas que no pudieron instalarse a tiempo y miles de ciudadanos que denunciaron dificultades para votar, especialmente en Lima Metropolitana.

A ello se sumó la lentitud en el conteo oficial, que mantuvo durante varios días la incertidumbre sobre quién acompañará en segunda vuelta a Keiko Fujimori. La disputa por el segundo lugar entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga elevó la tensión política y alimentó cuestionamientos desde distintos sectores.

En medio de esa presión, Piero Corvetto presentó su renuncia a la jefatura del organismo electoral, siendo reemplazado interinamente por Bernardo Pachas, quien anunció cambios internos y medidas correctivas para organizar la segunda vuelta prevista para junio.

Impacto en la confianza pública

Aunque el material hallado no implica por sí mismo manipulación de votos, la reiteración de episodios vinculados a custodia deficiente de documentación electoral profundiza la desconfianza ciudadana. En un escenario polarizado y con resultados aún bajo revisión, especialistas advierten que la transparencia no solo depende del conteo, sino también de la trazabilidad total de cada acta, cédula y paquete electoral.

Por ahora, las cajas encontradas en Ucayali permanecen bajo custodia fiscal mientras avanzan las diligencias.