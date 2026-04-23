Lorena Góngora destacó las condiciones de Nicole Pérez en medio de la posibilidad que se marche a Alianza Lima: “Va a marcar la diferencia”

La técnica argentina habló de las condiciones de la punta en medio de los rumores de su posible partida a Alianza Lima. Créditos: Saque y Punto / Ovación.

Lorena Góngora conversó en profundidad con Saque y Punto sobre distintos aspectos de su temporada al frente de Atlético Atenea, que finalizó en el sexto puesto de la Liga Peruana de Vóley, y el destacado desempeño de Nicole Pérez.

Góngora fue clave en el crecimiento de Pérez, quien terminó como la máxima anotadora de la campaña 2025/2026. La entrenadora argentina elogió las cualidades de su compatriota y afirmó que marcará la diferencia en cualquier equipo, en medio de los rumores sobre su posible llegada a Alianza Lima.

“Nicole, esté donde esté, va a marcar la diferencia. Es una jugadora que hay que frenar porque entrena al cien, no regula. Lo bueno que hicimos fue cuidarla. Ella terminaba el set con treinta puntos, pero había mucha variante en el juego. Era más efectiva. Terminó muy bien un partido con veinte puntos, y en la liga anterior hacía cuatro o tres puntos por partido”, expresó.

Lorena Góngora destacó las condiciones de Nicole Pérez en medio de la posibilidad que se marche a Alianza Lima.

Góngora también recalcó que el equipo contaba con varias opciones en ataque, aunque reconoció la eficacia de Pérez. “Nicole era muy efectiva y se dio cuenta de que no podía atacar tanto por diagonal. Empezó a buscar por la mano de afuera, metió paralela, cambió los toques. Sabía que todos los clubes le iban a plantear juego, y su madurez le permitió hacer lo que hizo”.

La entrenadora señaló que el rendimiento de Nicole no solo fue resultado de la preparación deportiva, sino también de la fortaleza mental. “También está el tema de cómo le llega el momento a una jugadora. A veces se pone mal porque no llega, y siempre digo: ‘Hay que esperar el momento. Si lo trabajás, lo vas a encontrar, pero si lo apurás, lo vas a perder’. Hay que trabajar. Fue el momento de Nicole y supo aprovecharlo”.

Góngora consideró que Nicole Pérez terminará como la máxima anotadora de la Liga Peruana de Vóley, incluso si Cat Flood, su perseguidora, disputa hasta dos partidos más. “No creo que nadie pueda alcanzarla. Tiene mucha diferencia. Tendrían que hacer treinta y cinco puntos por partido para igualarla”.

Nicole Pérez encabeza la lista de máxima anotadoras con 526 puntos. Créditos: Latina.

Lorena Góngora seguirá como entrenadora de Atlético Atenea, mientras que el futuro de Nicole Pérez aún no está definido. La atacante argentina ya cuenta con una oferta formal de Alianza Lima, club que mostró interés en ficharla desde la temporada pasada.

En este contexto, Pérez publicó un mensaje en redes sociales que suena a despedida: “Sin dudas, lo más lindo fue la gente que conocí. Gracias a todos”, escribió junto a imágenes con sus compañeras.

La punta argentina podría dejar Atlético Atenea la próxima temporada. Créditos: Se Formaron Las Parejas / Movistar TV.

La importancia de no fallarle a la jugadora

Por otro lado, Lorena Góngora explicó su método para incorporar jugadoras extranjeras al vóley peruano. Muchas, como Nicole Pérez, apuestan por su trabajo y confían en su palabra. La entrenadora argentina resaltó la importancia de contribuir a su desarrollo y cumplir con lo prometido a cada jugadora.

“Creo que perder o ganar un partido es algo que puede pasar, pero fallarle a alguien que apuesta o que cree en vos es algo que no se puede remediar. Cada vez que una jugadora me dice: ‘Lore, he rechazado una oferta económica grande porque quiero estar con vos’, representa un gran desafío para mí. Siempre digo que trabajo por dos objetivos. El primero es que la jugadora se vaya mejor de lo que llegó“, cerró.