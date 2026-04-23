Perú

Rocío Miranda revela que fue despedida de Panamericana TV tras casi 4 años: “Recibí la llamada de mi jefe”

La exvoleibolista se despidió con un mensaje de gratitud, destacando todo lo aprendido en su paso por la TV

Guardar
Rocío Miranda habló de su tarea como madre de un niño autista. | ATV

La noticia llegó de manera inesperada, en un momento cotidiano que terminó marcando un antes y un después en su carrera televisiva. La exvoleibolista y conductora Rocío Miranda decidió compartir con sus seguidores uno de los episodios más sensibles de su vida profesional reciente: su salida de Panamericana Televisión, canal en el que trabajó durante casi cuatro años.

A través de sus redes sociales, la también influencer relató con transparencia cómo recibió la llamada que puso fin a su etapa en la pantalla chica, generando una ola de reacciones cargadas de apoyo, empatía y reconocimiento por su trayectoria.

El momento fue tan simple como contundente. Rocío recordó con detalle la conversación que sostuvo con su jefe, una llamada que, aunque breve, tuvo un impacto profundo en su presente laboral. La exdeportista no dudó en compartir las palabras exactas que escuchó, evidenciando la carga emocional del instante.

Rocío Miranda se despide de Panamericana TV y sorprende con reflexión. Captura: Ig Rocío Miranda.
Rocío Miranda se despide de Panamericana TV y sorprende con reflexión. Captura: Ig Rocío Miranda.

Hoy recibí la llamada de mi jefe… ‘Rocío, me da pena dar esta clase de noticias, pero me han comunicado de arriba que no vas más’”, contó.

Durante su permanencia en Panamericana Televisión, Rocío Miranda formó parte de diversos programas que le permitieron desarrollarse frente a cámaras y ampliar su perfil profesional. Su participación en espacios como ‘Préndete’, ‘Teledeportes’ y ‘BDP Espectáculos’ la posicionó como una figura versátil dentro del canal.

Uno de los momentos más recordados de su paso por la televisión fue su rol en el magazine ‘Préndete’, donde compartió conducción con Christian Domínguez y Karla Tarazona. El programa, que se mantuvo al aire durante tres años, llegó a su fin a inicios de marzo de 2026, marcando ya un primer cambio en la dinámica laboral de la conductora.

Rocío Miranda se despide de Panamericana TV y sorprende con reflexión. Captura: Ig Rocío Miranda.
Rocío Miranda se despide de Panamericana TV y sorprende con reflexión. Captura: Ig Rocío Miranda.

A lo largo de este tiempo, la exvoleibolista no solo ganó experiencia, sino que también logró algo que, según sus propias palabras, no había conseguido anteriormente: estabilidad dentro de un canal.

En su mensaje, Rocío Miranda reflexionó sobre lo que significó este periodo en su vida profesional, destacando que su permanencia en el canal superó ampliamente lo que había vivido en etapas anteriores.

Le digo jefe no se preocupe, antes solo duraba 6 meses en un canal (estuve en varios) y lamentablemente hay proyectos de TV que han durado hasta una semana en televisión y yo nunca pensé que iba llegar a casi cumplir 4 años en un canal (…) aprendí muchísimo para mí ha sido como estar en una universidad estudiando comunicaciones y encima me pagaban por eso”, confesó.

Rocío Miranda se despide de Panamericana TV y sorprende con reflexión. Captura: Ig Rocío Miranda.
Rocío Miranda se despide de Panamericana TV y sorprende con reflexión. Captura: Ig Rocío Miranda.

Gratitud en medio de la despedida

A pesar del impacto de la noticia, Rocío Miranda optó por una postura que llamó la atención de sus seguidores: la gratitud. Lejos de enfocarse en la pérdida, la conductora decidió destacar lo aprendido y el crecimiento personal que obtuvo durante su paso por la televisión.

Jefe dígale a los de arriba que me voy super agradecida y que la televisión me enseñó a que un día puedes estar frente a una cámara y al otro día no, por eso solo le digo.. ¡Gracias y hasta luego! Siempre hay que ser agradecidos, perdí un trabajo pero gané experiencia, y con Dios de mi lado nada me faltará así que seguimos siempre para adelante nunca para atrás”, afirmó.

Rocío Miranda. Instagram.
Rocío Miranda. Instagram.

Reacciones del público y apoyo en redes

Tras hacer pública su salida, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo hacia Rocío Miranda. Seguidores, colegas y usuarios en general destacaron su actitud positiva y su capacidad para enfrentar una situación adversa con madurez.

Muchos coincidieron en que su paso por la televisión dejó una huella, no solo por su desempeño profesional, sino también por su cercanía con el público. Su historia generó identificación, especialmente entre quienes han atravesado situaciones similares en el ámbito laboral.

Christian Domínguez junto a Karla Tarazona y Rocío Miranda. Captura/Panamericana TV
Christian Domínguez junto a Karla Tarazona y Rocío Miranda. Captura/Panamericana TV

Nuevas oportunidades en el horizonte

Lejos de cerrar puertas, la salida de Panamericana Televisión parece abrir nuevas posibilidades para la conductora. Entre las sugerencias más recurrentes de sus seguidores se encuentra la creación de contenido digital, especialmente a través de un pódcast.

La idea ha cobrado fuerza no solo por su capacidad comunicativa, sino también por su experiencia personal, particularmente en temas relacionados con la maternidad y el autismo, condición que forma parte de su vida familiar al ser madre de un niño dentro del espectro.

Ante estas propuestas, Rocío Miranda respondió con sinceridad, reconociendo que aún no domina completamente el formato, pero dejando abierta la posibilidad de explorarlo en el futuro.

Rocío Miranda. (Instagram)
Rocío Miranda. (Instagram)

Temas Relacionados

Rocío MirandaPanamericana Televisiónperu-entretenimiento

Más Noticias

Connie Chaparro contó entre lágrimas cómo le detectaron cáncer a la piel tras una consulta rutinaria: “Se me cayó el mundo”

La actriz reveló que el diagnóstico fue un melanoma in situ, detectado a tiempo gracias a una revisión preventiva

Connie Chaparro contó entre lágrimas cómo le detectaron cáncer a la piel tras una consulta rutinaria: “Se me cayó el mundo”

Sancionan a hospedaje de mascotas por extraviar a perro bajo su cuidado: deberá pagar multa y compensación al dueño

El caso evidenció deficiencias en las medidas de seguridad durante un paseo grupal, pese a que el establecimiento conocía el comportamiento del animal

Sancionan a hospedaje de mascotas por extraviar a perro bajo su cuidado: deberá pagar multa y compensación al dueño

La Tinka 22 de abril: revisa aquí los números ganadores del último sorteo

Como cada miércoles, se publican los resultados ganadores del sorteo millonario de la Tinka. Estos son los resultados del último sorteo

La Tinka 22 de abril: revisa aquí los números ganadores del último sorteo

Actual pareja de Tilsa Lozano es amigo de Jackson Mora y rompe su silencio: “Hemos entrenando años”

Andrés Muñoz Álvarez Calderón habló tras el ampay con Tilsa Lozano y aclaró su relación con Jackson. El protagonista de las imágenes negó conflictos con el exboxeador y aseguró que mantienen una amistad de años

Actual pareja de Tilsa Lozano es amigo de Jackson Mora y rompe su silencio: “Hemos entrenando años”

Exabogado de Magaly Medina amenaza con revelar chats privados: “Puedo levantar el secreto profesional”

La defensa de Yahaira Plasencia afirmó que tiene chats que involucrarían a la conductora y a personas de su entorno cercano

Exabogado de Magaly Medina amenaza con revelar chats privados: “Puedo levantar el secreto profesional”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Resultados ONPE al 94,561 % EN VIVO: el conteo oficial avanza y solo quedan actas pendientes por resolver en el JNE

Resultados ONPE al 94,561 % EN VIVO: el conteo oficial avanza y solo quedan actas pendientes por resolver en el JNE

Alcalde Carlos Bruce anuncia que Surco tendrá tres gimnasios municipales, uno de los cuales abrirá este mes

ONPE culmina procesamiento de actas: Roberto Sánchez mantiene ventaja sobre López Aliaga en la lucha por el segundo lugar

EEUU desmiente a José Balcázar y confirma que la compra de aviones se firmó este lunes con su “pleno conocimiento”

Embajador de EEUU anuncia que la llegada a Perú del primer lote de aviones F-16 será “entre 2029 y 2030″

ENTRETENIMIENTO

Actual pareja de Tilsa Lozano es amigo de Jackson Mora y rompe su silencio: “Hemos entrenando años”

Actual pareja de Tilsa Lozano es amigo de Jackson Mora y rompe su silencio: “Hemos entrenando años”

Exabogado de Magaly Medina amenaza con revelar chats privados: “Puedo levantar el secreto profesional”

Yahaira Plasencia estalla en vivo tras ver documento que vincula a su pareja con extorsión

Jefferson Farfán sorprende a ‘Cuto’ Guadalupe con una lujosa camioneta por su cumpleaños número 50: “Es un pedido especial”

Tula Rodríguez se suma a la conducción de ‘Mande quien Mande’ con Laura Huarcayo y Carlos Vílchez

DEPORTES

Partidos de hoy, miércoles 22 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, miércoles 22 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Alfonso Barco mantiene la titularidad en dura caída del Rijeka: su equipo se aleja de la Conference League

Lucciana Pérez se consagra en EE. UU. con el galardón a Jugadora del Año en el tenis universitario

Universitario vs Alianza Atlético: día, hora y canal TV del partido por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Universitario vs Deportivo Garcilaso 4-1: goles y resumen del triunfo ‘crema’ por Torneo Apertura de la Liga 1 2026