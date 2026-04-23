Rocío Miranda revela que fue despedida de Panamericana TV tras casi 4 años: “Recibí la llamada de mi jefe”

Rocío Miranda habló de su tarea como madre de un niño autista. | ATV

La noticia llegó de manera inesperada, en un momento cotidiano que terminó marcando un antes y un después en su carrera televisiva. La exvoleibolista y conductora Rocío Miranda decidió compartir con sus seguidores uno de los episodios más sensibles de su vida profesional reciente: su salida de Panamericana Televisión, canal en el que trabajó durante casi cuatro años.

A través de sus redes sociales, la también influencer relató con transparencia cómo recibió la llamada que puso fin a su etapa en la pantalla chica, generando una ola de reacciones cargadas de apoyo, empatía y reconocimiento por su trayectoria.

El momento fue tan simple como contundente. Rocío recordó con detalle la conversación que sostuvo con su jefe, una llamada que, aunque breve, tuvo un impacto profundo en su presente laboral. La exdeportista no dudó en compartir las palabras exactas que escuchó, evidenciando la carga emocional del instante.

Rocío Miranda se despide de Panamericana TV y sorprende con reflexión. Captura: Ig Rocío Miranda.

“Hoy recibí la llamada de mi jefe… ‘Rocío, me da pena dar esta clase de noticias, pero me han comunicado de arriba que no vas más’”, contó.

Durante su permanencia en Panamericana Televisión, Rocío Miranda formó parte de diversos programas que le permitieron desarrollarse frente a cámaras y ampliar su perfil profesional. Su participación en espacios como ‘Préndete’, ‘Teledeportes’ y ‘BDP Espectáculos’ la posicionó como una figura versátil dentro del canal.

Uno de los momentos más recordados de su paso por la televisión fue su rol en el magazine ‘Préndete’, donde compartió conducción con Christian Domínguez y Karla Tarazona. El programa, que se mantuvo al aire durante tres años, llegó a su fin a inicios de marzo de 2026, marcando ya un primer cambio en la dinámica laboral de la conductora.

Rocío Miranda se despide de Panamericana TV y sorprende con reflexión. Captura: Ig Rocío Miranda.

A lo largo de este tiempo, la exvoleibolista no solo ganó experiencia, sino que también logró algo que, según sus propias palabras, no había conseguido anteriormente: estabilidad dentro de un canal.

En su mensaje, Rocío Miranda reflexionó sobre lo que significó este periodo en su vida profesional, destacando que su permanencia en el canal superó ampliamente lo que había vivido en etapas anteriores.

“Le digo jefe no se preocupe, antes solo duraba 6 meses en un canal (estuve en varios) y lamentablemente hay proyectos de TV que han durado hasta una semana en televisión y yo nunca pensé que iba llegar a casi cumplir 4 años en un canal (…) aprendí muchísimo para mí ha sido como estar en una universidad estudiando comunicaciones y encima me pagaban por eso”, confesó.

Rocío Miranda se despide de Panamericana TV y sorprende con reflexión. Captura: Ig Rocío Miranda.

Gratitud en medio de la despedida

A pesar del impacto de la noticia, Rocío Miranda optó por una postura que llamó la atención de sus seguidores: la gratitud. Lejos de enfocarse en la pérdida, la conductora decidió destacar lo aprendido y el crecimiento personal que obtuvo durante su paso por la televisión.

“Jefe dígale a los de arriba que me voy super agradecida y que la televisión me enseñó a que un día puedes estar frente a una cámara y al otro día no, por eso solo le digo.. ¡Gracias y hasta luego! Siempre hay que ser agradecidos, perdí un trabajo pero gané experiencia, y con Dios de mi lado nada me faltará así que seguimos siempre para adelante nunca para atrás”, afirmó.

Rocío Miranda. Instagram.

Reacciones del público y apoyo en redes

Tras hacer pública su salida, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo hacia Rocío Miranda. Seguidores, colegas y usuarios en general destacaron su actitud positiva y su capacidad para enfrentar una situación adversa con madurez.

Muchos coincidieron en que su paso por la televisión dejó una huella, no solo por su desempeño profesional, sino también por su cercanía con el público. Su historia generó identificación, especialmente entre quienes han atravesado situaciones similares en el ámbito laboral.

Christian Domínguez junto a Karla Tarazona y Rocío Miranda. Captura/Panamericana TV

Nuevas oportunidades en el horizonte

Lejos de cerrar puertas, la salida de Panamericana Televisión parece abrir nuevas posibilidades para la conductora. Entre las sugerencias más recurrentes de sus seguidores se encuentra la creación de contenido digital, especialmente a través de un pódcast.

La idea ha cobrado fuerza no solo por su capacidad comunicativa, sino también por su experiencia personal, particularmente en temas relacionados con la maternidad y el autismo, condición que forma parte de su vida familiar al ser madre de un niño dentro del espectro.

Ante estas propuestas, Rocío Miranda respondió con sinceridad, reconociendo que aún no domina completamente el formato, pero dejando abierta la posibilidad de explorarlo en el futuro.

Rocío Miranda. (Instagram)