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PNP captura a adulta mayor que ocultaba más de 1700 explosivos y 15 mil detonadores en su casa

Las investigaciones continúan tras la incautación de material industrial en un operativo que involucró unidades de inteligencia y operaciones encubiertas

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PNP captura a adulta mayor que ocultaba más de 1700 explosivos y 15 mil detonadores en su casa. (Foto: PNP)
PNP captura a adulta mayor que ocultaba más de 1700 explosivos y 15 mil detonadores en su casa. (Foto: PNP)

Una operación de inteligencia en Trujillo terminó en la detención de María Jesús Chilon Tasilla, una mujer de 65 años identificada como presunta custodia de más de 1.700 cartuchos de dinamita y 15.500 detonadores que se encontraban almacenados en su vivienda.

El general PNP Franco Moreno Panta, jefe de la Macro Región Policial La Libertad, indicó a TVPerú Noticias que la carga explosiva estaba localizada en la avenida 5 de abril en la ciudad de Trujillo y tenía el potencial de provocar daños severos: según sus estimaciones, una detonación de esta carga habría podido arrasar con más de dos manzanas residenciales, con presencia de niños y personas embarazadas.

A diferencia de otras incautaciones recientes, esta acción policial involucró a operativos conjuntos entre la División de Investigación Criminal (Divincri), la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú, inteligencia regional y el Grupo Terna, quienes en menos de 48 horas identificaron las viviendas sospechosas y ejecutaron la intervención sin contratiempos, de acuerdo con lo informado por el general Moreno Panta a TVPerú Noticias.

La captura alertó a la Policía Nacional, que ahora investigan posibles conexiones con bandas como Los Pulpos, históricamente vinculadas a la extorsión y la minería ilegal en La Libertad.

PNP captura a adulta mayor que ocultaba más de 1700 explosivos y 15 mil detonadores en su casa. (Foto: PNP)
PNP captura a adulta mayor que ocultaba más de 1700 explosivos y 15 mil detonadores en su casa. (Foto: PNP)

Redes criminales y uso de explosivos en Trujillo

La hipótesis inicial de la Policía Nacional apunta a que este arsenal sería destinado a intimidar víctimas mediante amenazas o atentados, prácticas comunes de las redes de extorsión en la región, que ya se ha visto afectada por este tipo de ataques desde hace un par de años.

Los cartuchos de dinamita y los detonadores, que permanecían almacenados en un entorno urbano poblado, aumentaban el riesgo de un siniestro de consecuencias incalculables. El general Franco Moreno Panta explicó a TVPerú Noticias: “Hace dos días se identificaron viviendas vinculadas al almacenamiento de dinamita, donde se halló a una mujer como presunta custodia del material”.

La intervención refuerza la escalada de operativos para frenar el acceso y circulación de explosivos industriales fuera de control oficial, eje central de las acciones desplegadas por la Policía Nacional del Perú en contextos de incremento de delitos extorsivos. Tras la incautación, tanto la detenida como el material fueron trasladados a la División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo para el desarrollo de diligencias orientadas a establecer el origen y la red de destinatarios de los explosivos.

Capturan a presuntos secuestradores que usaban chalecos policiales para simular operativos

La captura de tres presuntos secuestradores en Trujillo vuelve a colocar en agenda el uso de indumentaria policial falsa como estrategia para ejecutar delitos. La intervención se produjo en un momento previo a la comisión del crimen, lo que permitió a las autoridades incautar armas, explosivos y material de inteligencia sobre la víctima. La acción se atribuye a un seguimiento previo realizado por la Dirección de Inteligencia Criminal de la Policía Nacional del Perú (Dirincri - PNP).

La intervención policial permitió evitar el secuestro de un empresario y evidenció el uso de indumentaria falsa para simular operativos oficiales. Latina Noticias

El caso revela una modalidad de suplantación de identidad policial. En esta ocasión, los implicados portaban chalecos con insignias de la Dirincri, lo que sugiere un intento de simular un operativo oficial. La rápida actuación de los agentes permitió evitar el secuestro de un empresario de la región La Libertad.

La intervención policial permitió detener a tres personas identificadas como Frank Paredes, Juan Carlos Rodríguez y Jonathan Ávila. Según información de la Dirincri, los sujetos integraban la banda denominada ‘Los Malditos de la Esperanza’. Al momento de la captura, se encontraban dentro de un vehículo que contenía chalecos falsos de la Policía, un arma de fuego, municiones y una granada.

Durante la inspección, uno de los intervenidos negó la propiedad de los objetos incautados. En el registro audiovisual del operativo se escucha: “Eso no es mío”. La frase se repite ante distintos elementos hallados dentro del vehículo, incluidos documentos vinculados al empresario que habría sido secuestrado.

Entre los objetos incautados figura un croquis de la vivienda de la víctima, fotografías personales y un esquema familiar. Esta información sugiere un nivel de planificación que incluía reconocimiento previo del entorno y posibles rutas de intervención.

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