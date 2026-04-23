El contrato de los F-16 y la crisis de confianza en el gobierno: ¿qué motivó la renuncia sorpresiva del excanciller, Hugo de Zela?

El presidente José María Balcázar Zelada niega haber emitido información falsa a la nación. Sin embargo, esta crisis provocó la salida del canciller Hugo de Zela.

La sorpresiva salida del diplomático de carrera Hugo de Zela Martínez del Ministerio de Relaciones Exteriores ha expuesto una fractura en la confianza institucional del Ejecutivo tras la decisión de postergar la compra de aviones de combate F-16 a Estados Unidos por USD 3.500 millones. La dimisión irrevocable del canciller se produjo en medio de intensas discrepancias con el presidente José María Balcázar sobre la transparencia y el manejo de la negociación, abriendo interrogantes sobre la credibilidad internacional del país y la gobernabilidad en la antesala de un cambio de mandato.

¿Qué pasó para que el excanciller Hugo de Zela renunciara?

Hugo De Zela, experimentado diplomático, comunicó que la postergación del acuerdo con Estados Unidos representa un golpe al prestigio y la previsibilidad del Estado peruano ante la comunidad internacional. Según sus declaraciones recogidas por RPP, el excanciller advirtió que “la suspensión de este acuerdo compromete la imagen y dificulta cualquier negociación futura”. El funcionario resaltó que la credibilidad del país depende de la coherencia entre los compromisos asumidos y los actos del Ejecutivo.

La controversia se intensificó cuando, de acuerdo con la última comunicación oficial sobre el proceso de adquisición, este miércoles estaba programado el primer pago correspondiente a la compra de los F-16. De Zela relató que, pese a la incertidumbre generada por el discurso presidencial, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) debía ejecutar la transferencia inicial por la adquisición de las aeronaves, contradiciendo la postura pública del mandatario. El presidente Balcázar había asegurado, en un mensaje a la nación, que la compra no contaba con su visto bueno ni había sido aprobada formalmente, lo que generó confusión sobre el estado real del acuerdo.

FOTO DE ARCHIVO-El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo de Zela, habla con medios internacionales sobre minerales críticos, en Lima, Perú.10 de diciembre de 2025. REUTERS/Sebastian Castaneda

Ministerio de Defensa confirmó el respeto al contrato para la adquisición de los F-16

El 20 de este mes, el Ministerio de Defensa firmó los contratos para la adquisición de los F-16, un dato que, según De Zela, fue comunicado oficialmente al mandatario. Sin embargo, el jefe de Estado manifestó en diversos medios que el proceso seguía en suspenso y que los acuerdos no se habían formalizado, lo que fue calificado por el excanciller como “una mentira flagrante”. “Creo que es grave que un jefe de Estado mienta, porque entonces el país pierde credibilidad y hace imposible que el canciller pueda desarrollar sus tareas”, enfatizó el excanciller.

La postura del ahora exministro se fundamenta en la preocupación de que las contradicciones públicas desde Palacio de Gobierno debilitan la posición negociadora del Perú frente a sus socios internacionales. El episodio ha reavivado el debate sobre la transparencia en la conducción de la política exterior peruana y la necesidad de que las decisiones estratégicas cuenten con respaldo político y técnico sostenido.

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, preside una sesión del Comando de Crisis del Medio Oriente para abordar la asistencia y protección de peruanos en la zona de conflicto, definiendo rutas de evacuación. (Foto: X / Cancillería Perú @CancilleriaPeru)

La renuncia de De Zela se formalizó tras comunicar su desacuerdo con la gestión presidencial y alertar sobre los riesgos de delegar la definición final de la compra al próximo gobierno, que será elegido en las próximas elecciones generales del 7 de junio. El excanciller remarcó que trasladar la responsabilidad a una administración futura solo incrementa la incertidumbre y la percepción de inestabilidad, lo que puede traducirse en condiciones menos favorables para el país en futuras negociaciones bilaterales o multilaterales.

Silencio del jefe de Estado

El presidente José María Balcázar ha optado por guardar silencio ante las acusaciones directas del excanciller, limitándose a juramentar al nuevo ministro de Defensa y dejando en suspenso quién será el sucesor del canciller Hugo de Zela. La Agencia Andina reportó que fuentes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) admitieron que existieron desacuerdos internos sobre la pertinencia y las implicancias del contrato, aunque subrayaron que la prioridad sigue siendo proteger los intereses del Estado.

Hasta el momento, la Presidencia del Consejo de Ministros no ha anunciado quién asumirá el despacho de Relaciones Exteriores. El futuro de la compra de los F-16 permanece incierto, mientras la comunidad internacional observa de cerca la evolución de la crisis institucional en Perú.