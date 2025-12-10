Elecciones 2026: Este domingo 14 de dicembre vence plazo para elegir local de votación y millones podrían quedar con asignación automática

Elección de local de votación a través de plataforma de la ONPE| Andina

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que el plazo para escoger el lugar donde se ejercerá el voto en las Elecciones Generales 2026 termina este domingo 14 de diciembre.

Por ello, se espera que millones de ciudadanos realicen el registro a través de la plataforma Elige tu local de votación (ETLV) antes de este fin de semana.

De acuerdo con la entidad, quienes no utilicen esta herramienta digital serán asignados automáticamente a un local según la disponibilidad. La medida aplica en todo el país.

La plataforma digital permite seleccionar hasta tres lugares habilitados dentro del distrito de residencia que figura en el Documento Nacional de Identidad (DNI).

Se encuentran disponibles 8.455 locales de votación en el territorio nacional. La elección puede ser realizada por toda persona habilitada para votar en el Perú, incluidas aquellas que cumplan la mayoría de edad el mismo día del proceso electoral.

Según los datos difundidos por la ONPE, más de dos millones de peruanos han completado el procedimiento de selección. Esto marca un récord respecto a procesos anteriores.

El proceso de inscripción estará habilitado las 24 horas del día hasta la fecha límite. Se puede realizar tanto desde computadoras de escritorio como desde dispositivos móviles.

En la versión para computadoras, el usuario debe responder tres preguntas personales para confirmar su identidad. Desde celulares, existen dos mecanismos: respuestas de seguridad y captura fotográfica del DNI o reconocimiento facial.

Además, la plataforma estará disponible en tres idiomas: español, quechua y aymara, con el propósito de ampliar el acceso a diversas comunidades. Si la persona presenta una discapacidad, puede indicarlo durante el registro para recibir atención preferente en el local que se le asigne.

La asignación final de locales será anunciada el próximo año por la ONPE, tomando en cuenta las opciones registradas

Cómo es el registro y qué datos pide la ONPE

Para iniciar el trámite, es preciso ingresar al aplicativo, colocar un correo electrónico y un número de celular, junto con la información completa del ubigeo —departamento, provincia y distrito— registrado en el DNI hasta la fecha de cierre del padrón electoral, el 14 de octubre de 2025. Se requerirá también la selección de una opción especial si la persona tiene alguna discapacidad.

La ONPE enviará un correo electrónico para confirmar la dirección proporcionada. Esta verificación resulta esencial para avanzar en el procedimiento.

Tras la confirmación, se habilita la opción para indicar hasta tres locales de preferencia. Una vez realizada la elección, el sistema pregunta al usuario si ya finalizó la selección, permitiendo guardar, regresar y modificar opciones. Finalmente, un nuevo correo informa sobre los lugares escogidos como opciones de voto.

En caso de error, cada ciudadano tiene derecho a modificar la elección hasta tres veces más dentro del mismo periodo de registro.

A inicios de marzo de 2026, todos los electores podrán conocer cuál de sus opciones ha sido asignada finalmente para los comicios. Este mecanismo busca facilitar la logística y acceso al voto.

Para cada proceso electoral, es necesario realizar una nueva selección, ya que los locales pueden cambiar respecto a elecciones anteriores.

La institución destacó que el registro se mantiene bajo estrictas normas de seguridad y privacidad, respaldadas por la Ley N.º 29733 – Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento. Esto asegura la confidencialidad de la información y evita casos de suplantación de identidad, según anotó El Peruano.