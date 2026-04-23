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Los Chankas vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la punta del Torneo Apertura de Liga 1 2026

Duelo clave en Andahuaylas. Los ’guerreros’ se miden ante el ‘papá’ en un compromiso que va a definir el liderato del primer certamen del año

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05:43 hsHoy

¡Día de partido! Los Chankas reciben a Cienciano hoy, jueves 23 de abril, en un duelo pendiente correspondiente a la jornada 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El estadio Los Chankas será el escenario de una contienda decisiva para ambas escuadras, protagonistas en la parte alta de la tabla.

05:43 hsHoy

¿Cómo llegan Los Chankas?

Los Chankas llegan a este encuentro como el único equipo invicto del torneo. El conjunto de Andahuaylas, bajo la conducción de Walter Paolella, suma siete victorias y dos empates en sus nueve presentaciones, una muestra de solidez tanto defensiva como ofensiva. Su última actuación dejó una imagen contundente: vencieron por 2-0 a Atlético Grau con goles de sus defensores Rizzo y Pimienta, ratificando su fortaleza en las dos áreas.

La campaña de Los Chankas ilusiona a su hinchada, ya que no solo han sumado puntos con regularidad, sino que también han mantenido el arco en cero en partidos clave. Su rendimiento los posiciona como serios aspirantes, con la motivación de prolongar su racha invicta y dar un golpe de autoridad ante otro candidato al título.

Los Chankas, líder indiscutibles del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Crédito: Instagram Los Chankas.
Los Chankas, líder indiscutibles del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Crédito: Instagram Los Chankas.
05:43 hsHoy

¿Cómo llega Cienciano?

Cienciano atraviesa un gran momento bajo la dirección técnica de Horacio Melgarejo. El equipo cusqueño acumula diez partidos invicto entre todas las competiciones, consolidando una estructura competitiva y equilibrada. En la Copa Sudamericana, marcha primero en su grupo tras igualar ante Juventud y superar a Puerto Cabello, lo que le otorga confianza en el plano internacional.

En la Liga 1, Cienciano ha reafirmado su ambición por el título al remontar en casa frente a CD Moquegua, demostrando capacidad de reacción y eficacia en ataque. Este presente sólido le permite llegar con envión anímico para medirse ante Los Chankas en un duelo clave para la definición del Apertura.

El volante puso el segundo de los cusqueños por la fecha 2 de certamen internacional - Crédito: ESPN.
05:43 hsHoy

Alianza Lima, expectante

Alianza Lima estará atento al duelo entre Los Chankas y Cienciano, un partido clave para la definición del Torneo Apertura. El equipo de La Victoria revalidó su candidatura al título con una goleada histórica por 8-0 sobre Cusco FC, resultado que lo mantiene en la cima con 26 puntos, aunque con un partido más que sus principales perseguidores. Por ahora, los dirigidos por Pablo Guede ocupan el primer lugar, a la espera de lo que suceda en Andahuaylas entre sus rivales directos.

La expectativa crece en Matute, ya que un resultado favorable podría consolidar la ventaja de Alianza, mientras que una victoria de Los Chankas modificaría el liderazgo del torneo. El desarrollo de este enfrentamiento se presenta como un momento bisagra en la carrera por el título.

El cuadro 'blanquiazules' aplastó 8-0 a los cusqueños en uno de los resultados más abultados del fútbol peruano - Crédito: L1MAX.
05:43 hsHoy

Antecedente histórico

Más allá de la importancia deportiva, el partido adquiere un matiz especial por la rivalidad histórica que representa. El nombre de Los Chankas rinde homenaje a la confederación que dominó Apurímac en el siglo XV y que protagonizó una guerra decisiva contra el naciente Imperio Inca, conflicto que culminó con la expansión de los cusqueños. Así, el choque reedita un enfrentamiento con profundas raíces culturales en el fútbol peruano, sumando al atractivo de un duelo determinante para el futuro del campeonato.

05:42 hsHoy

Posibles alineaciones

  • Los Chankas: Hairo Camacho; Ayrthon Quintana, David Gonzáles, Carlos Pimienta, Gonzalo Rizzo, Oshiro Takeuchi; Kelvin Sánchez, Jorge Palomino, Adrian Quiroz; Jarlin Quintero y Franco Torres. 
  • Cienciano: Ítalo Espinoza; Marcos Martinica, Kevin Becerra, Maximiliano Amondarain, Claudio Núñez; Además Robles, Henry Caparó; Neri Bandiera, Alejandro Hohberg, Cristian Souza; y Carlos Garcés. 
05:42 hsHoy

Dónde ver Los Chankas vs Cienciano

La transmisión del encuentro entre Los Chankas vs Cienciano, previsto para el jueves 23 de abril, estará disponible a través de L1 MAX, señal vinculada a la Federación Peruana de Fútbol y habilitada en Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Win y MiFibra. Los usuarios también podrán acceder a la cobertura digital mediante Liga 1 Play, plataforma que requiere una suscripción mensual de S/. 22,99.

Asimismo, Infobae Perú brindará cobertura en directo a través de su sitio web, con información desde la previa, el desarrollo del partido, testimonios de los protagonistas y datos adicionales.

Cienciano se alista para acabar con el invicto de Los Chankas en el torneo local. Crédito: Instagram Cienciano.
Cienciano se alista para acabar con el invicto de Los Chankas en el torneo local. Crédito: Instagram Cienciano.
05:42 hsHoy

A qué hora juegan Los Chankas vs Cienciano

El duelo entre Los Chankas vs Cienciano por la jornada 10, pendiente, del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 se disputará en el Estadio Los Chankas a las 15:00 horas de Perú, misma franja horaria de Ecuador y Colombia. En Chile, Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) arrancará a las 16:00 horas.

En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay se dará a las 17:00 horas, mientras que en México comenzará a las 14:00 horas. En España el pitazo inicial se dará a las 22:00 horas.

Los Chankas apuntan a seguir en lo más alto del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Crédito: Instagram Los Chankas.
Los Chankas apuntan a seguir en lo más alto del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Crédito: Instagram Los Chankas.

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