Los Chankas vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la punta del Torneo Apertura de Liga 1 2026

Alianza Lima, expectante

Alianza Lima estará atento al duelo entre Los Chankas y Cienciano, un partido clave para la definición del Torneo Apertura. El equipo de La Victoria revalidó su candidatura al título con una goleada histórica por 8-0 sobre Cusco FC, resultado que lo mantiene en la cima con 26 puntos, aunque con un partido más que sus principales perseguidores. Por ahora, los dirigidos por Pablo Guede ocupan el primer lugar, a la espera de lo que suceda en Andahuaylas entre sus rivales directos.