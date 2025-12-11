La decisión de Time responde a la magnitud del impacto de la inteligencia artificial en 2025

La revista Time anunció la elección de los “Arquitectos de la IA” como Persona del Año 2025, un reconocimiento que resalta el papel central y disruptivo de la inteligencia artificial en la economía, la política y la vida cotidiana a nivel global. Esta distinción, que no constituye un premio honorífico sino una observación sobre la influencia de un individuo o grupo en los acontecimientos del año, recae en quienes han impulsado, diseñado y moldeado la IA, entre ellos Jensen Huang (Nvidia), Sam Altman (OpenAI), Elon Musk (xAI), Mark Zuckerberg (Meta), Lisa Su (AMD), Demis Hassabis (DeepMind), Dario Amodei (Anthropic) y Fei-Fei Li (Stanford/World Labs), según detalló Time en su cobertura especial.

La decisión de Time responde a la magnitud del impacto de la inteligencia artificial en 2025, un año en el que la tecnología dejó de ser una promesa de futuro para convertirse en una realidad omnipresente. “Cada industria la necesita, cada empresa la utiliza y cada nación debe desarrollarla. Es la tecnología más influyente de nuestro tiempo”, afirmó Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, en declaraciones recogidas por Time. La publicación destaca que la IA ha impulsado la economía, reconfigurado la geopolítica y transformado la manera en que las personas interactúan con el mundo, generando tanto entusiasmo por su potencial como preocupación por sus riesgos.

Sam Altman, responsable de la transformación de OpenAI y del lanzamiento de ChatGPT (Reuters)

La elección de los “Arquitectos de la IA” se inscribe en una tradición de Time de reconocer a figuras o grupos que marcan hitos tecnológicos, como ocurrió con “La Computadora” en 1982 o “Tú” en 2006, cuando la revista puso el foco en la revolución digital y la participación ciudadana en internet.

Quiénes son los Arquitectos de la IA

El grupo reconocido por Time está conformado por líderes y pioneros que han sido protagonistas del avance de la inteligencia artificial. Entre los más destacados figuran Jensen Huang, quien ha llevado a Nvidia a convertirse en la empresa más valiosa del mundo gracias a su dominio en chips avanzados; Sam Altman, responsable de la transformación de OpenAI y del lanzamiento de ChatGPT, que ya supera los 800 millones de usuarios semanales o Elon Musk, impulsor de xAI y de la construcción acelerada de centros de datos.

Por su parte, Mark Zuckerberg ha integrado chatbots en productos de Meta como Instagram y WhatsApp; Lisa Su, al frente de AMD, que compite en el desarrollo de hardware y software para IA; Demis Hassabis, líder de DeepMind; Dario Amodei, CEO de Anthropic, y Fei-Fei Li, referente académico y fundadora de World Labs.

Jensen Huang, quien ha llevado a Nvidia a convertirse en la empresa más valiosa del mundo (REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)

Las portadas de Time para esta edición reflejan la dualidad de la IA, mostrando a estos líderes tanto como constructores de una nueva era tecnológica como responsables de los dilemas que plantea.

Impacto de la inteligencia artificial en la economía y la política global

El auge de la inteligencia artificial ha desencadenado una transformación profunda en la economía y la política internacional. En Estados Unidos, la administración de Donald Trump, reconocida como Persona del Año en 2024, ha impulsado proyectos como Stargate, una iniciativa de USD 500.000 millones para construir centros de datos destinados a entrenar y alojar modelos avanzados de IA. Este proyecto, anunciado en la Casa Blanca junto a figuras como Altman y Larry Ellison, involucra a empresas como SoftBank, OpenAI, Oracle, Nvidia y Microsoft.

Demis Hassabis, director ejecutivo de Google DeepMind y figura central en el desarrollo de la inteligencia artificial a nivel global (REUTERS/File Photo)

La competencia entre Estados Unidos y China por el liderazgo en IA se ha intensificado. Mientras el gobierno estadounidense ha relajado regulaciones y destinado fondos millonarios a la industria, China ha respondido con inversiones masivas, el desarrollo de chips propios y la promoción de startups como DeepSeek, que ha logrado avances significativos en modelos de IA. Robin Li, director ejecutivo de Baidu, señaló a Time que, aunque China aún está rezagada en hardware, la brecha en el desarrollo de modelos se ha reducido considerablemente.

El impacto económico de la IA se refleja en la construcción de gigantescos centros de datos, el aumento del consumo energético y la movilización de inversiones sin precedentes. Según Time, los principales proveedores de servicios en la nube —Amazon, Microsoft, Google y Meta— han destinado USD 370.000 millones en 2025 a infraestructura de IA, mientras que empresas como OpenAI operan con déficits multimillonarios en su apuesta por el crecimiento acelerado.

Mark Zuckerberg ha integrado chatbots en productos de Meta como Instagram y WhatsApp (Reuters)

Avances tecnológicos y aplicaciones concretas

El año 2025 ha sido testigo de avances notables en modelos de lenguaje, herramientas de codificación y aplicaciones prácticas de la IA. OpenAI, con ChatGPT, ha duplicado su base de usuarios, alcanzando al 10% de la población mundial, y ha introducido mejoras que permiten a los modelos razonar en lenguaje natural, acceder a internet y recordar interacciones previas. Empresas como Anthropic han desarrollado sistemas capaces de escribir hasta el 90% de su propio código, y herramientas como Cursor han revolucionado la productividad en ingeniería de software.

La adopción masiva de la IA se extiende a pequeñas empresas, educación y salud. Time recoge testimonios de emprendedores que utilizan chatbots para optimizar procesos, estudiantes que emplean IA para tareas escolares y profesionales que han creado asistentes virtuales sin experiencia previa en programación. El uso de la IA en la vida diaria abarca desde la generación de contenidos creativos hasta el acompañamiento emocional, con plataformas que ofrecen interacción personalizada a millones de usuarios.

lon Musk, impulsor de xAI y de la construcción acelerada de centros de datos (REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)

Controversias, riesgos y debates sociales

El avance vertiginoso de la inteligencia artificial ha generado controversias y preocupaciones en torno a la pérdida de empleos, la concentración de poder, los riesgos para la salud mental y la necesidad de regulación. Dario Amodei, de Anthropic, estima que la IA podría elevar el desempleo hasta un 20% en los próximos años, mientras que empresas como Amazon han anunciado la sustitución de decenas de miles de puestos por robots.

Casos como el de Adam Raine, un adolescente que falleció tras interactuar con un chatbot, han puesto en el centro del debate los efectos de la IA en la salud mental y la responsabilidad de las empresas. Time informa sobre demandas legales contra OpenAI y Character.AI, así como sobre el fenómeno de la “psicosis por chatbot”, que afecta a una minoría de usuarios pero plantea desafíos éticos y de seguridad.

El uso de la IA en la educación también suscita inquietudes sobre el desarrollo del pensamiento crítico y la creatividad, mientras que la proliferación de desinformación y contenidos manipulados alimenta el debate sobre los límites y la supervisión de estas tecnologías.

Perspectivas de futuro y dilemas éticos

Los líderes reconocidos por Time coinciden en señalar el potencial transformador de la inteligencia artificial, pero advierten sobre los riesgos y la incertidumbre que acompañan su desarrollo. “No sabemos lo suficiente para cuantificar el riesgo”, admitió Demis Hassabis, de DeepMind, en entrevista con la revista. Huang, por su parte, sostiene que la IA hará más eficientes las tareas laborales y aumentará la productividad, aunque reconoce que algunos empleos desaparecerán.

El futuro de la IA plantea dilemas éticos sobre la concentración de riqueza, el impacto social y la gobernanza de una tecnología que avanza a un ritmo sin precedentes. Movimientos ciudadanos y políticos han comenzado a exigir salvaguardas y regulaciones, mientras que la industria y los gobiernos debaten el equilibrio entre innovación y protección de los derechos individuales.

En este escenario de automatización acelerada y desafíos inéditos, la influencia de los “Arquitectos de la IA” reconocidos por Time marca el inicio de una nueva era, en la que las decisiones de estos líderes definirán el rumbo de la sociedad y el alcance de la inteligencia artificial en la vida de millones de personas.