Quién es Bernardo Pachas Serrano, el sucesor de Piero Corvetto: perfil y hoja de vida

De acuerdo con la normativa vigente, el reemplazo del jefe de la ONPE no pasa por una elección inmediata, sino por una sucesión automática. // Video: Exitosa Noticias

La renuncia de Piero Corvetto a la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha abierto un nuevo capítulo en el proceso electoral peruano, marcado por cuestionamientos tras las fallas logísticas registradas en la primera vuelta del 12 de abril. En su carta dirigida a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el funcionario señaló que su permanencia no contribuiría a generar confianza ciudadana, en medio de investigaciones y críticas al sistema electoral.

En este escenario, la atención se traslada hacia quién asumirá la conducción del organismo encargado de organizar los comicios. De acuerdo con la normativa vigente, el reemplazo no pasa por una elección inmediata, sino por una sucesión automática. Así, el nombre que cobra protagonismo es el de Bernardo Juan Pachas Serrano, actual gerente general de la ONPE, quien asumiría de forma interina la jefatura mientras se define al titular definitivo.

La salida de Corvetto ocurre en medio de las graves fallas logísticas registradas durante la primera vuelta de las Elecciones 2026 y mientras continúa el trabajo operativo de cara a la segunda vuelta presidencial. En ese contexto, el perfil de Pachas Serrano cobra relevancia no solo por su cargo actual, sino porque su experiencia en gestión, derecho y procesos electorales lo ubica como el funcionario llamado a asumir la conducción temporal de la entidad, mientras la Junta Nacional de Justicia (JNJ) define los pasos formales posteriores.

¿Quién es Bernardo Pachas y por qué asumiría la jefatura de la ONPE?

Composición: Infobae Perú

El abogado Bernardo Juan Pachas Serrano se desempeña como gerente general de la ONPE desde el 7 de septiembre de 2020, posición clave dentro de la estructura del organismo electoral. Su eventual designación como jefe interino responde a lo establecido en la ley orgánica de la institución, que dispone que el funcionario de mayor jerarquía inmediata asuma el cargo en caso de vacancia o salida del titular.

Este procedimiento ya ha sido aplicado anteriormente en el sistema electoral peruano, lo que refuerza la continuidad institucional en momentos de crisis. En este caso, Pachas no sería elegido mediante concurso ni designación directa, sino que asumiría automáticamente el mando de manera provisional hasta que la Junta Nacional de Justicia convoque a un proceso público para nombrar a un nuevo jefe de la ONPE.

Su rol será clave en un contexto particularmente sensible: la organización de la segunda vuelta electoral prevista para junio, además de la culminación del conteo oficial de votos y la resolución de actas observadas. La propia ONPE ha señalado que los procesos logísticos y administrativos ya están en marcha, lo que implica que el cambio de liderazgo no debería detener el desarrollo del cronograma electoral.

Perfil y hoja de vida: la trayectoria de Bernardo Pachas

Fotografía: ONPE - Facebook

El perfil de Bernardo Juan Pachas Serrano está vinculado principalmente al ámbito jurídico y a la gestión pública. Es abogado de profesión y cuenta con estudios completos de maestría en Derecho Constitucional, además de formación de posgrado en administración de empresas. A ello se suma capacitación en áreas como recursos humanos, operaciones y servicios al cliente, lo que refleja un enfoque técnico en la administración institucional.

Uno de los aspectos más destacados de su hoja de vida es su experiencia profesional de más de 20 años, tanto en el sector público como en el privado. En el ámbito estatal, ha ocupado cargos de dirección y asesoramiento en entidades clave del sistema electoral, como el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y la propia ONPE, donde ha desarrollado labores vinculadas a la gestión administrativa y electoral.

Su especialización también abarca temas de derecho laboral y seguridad social, así como la gestión de recursos humanos, lo que resulta relevante en una institución que moviliza a miles de trabajadores durante los procesos electorales. Además, ha participado en diversas misiones electorales en América Latina, representando al Perú a través de organismos como Reniec y ONPE, lo que le ha permitido adquirir experiencia comparada en sistemas de votación y organización de comicios.

En términos operativos, su actual cargo como gerente general lo posiciona como uno de los principales responsables de la gestión interna de la ONPE, incluyendo la administración de recursos, logística y coordinación institucional. Esta experiencia resulta determinante en un momento en el que la entidad enfrenta el reto de recuperar la confianza ciudadana y garantizar la transparencia del proceso electoral en curso.

De confirmarse su asunción interina, Bernardo Pachas quedará al frente de una de las instituciones más sensibles del país en un contexto de alta tensión política y cuestionamientos al sistema electoral. Su gestión estará marcada por la necesidad de asegurar la continuidad del proceso y el cumplimiento del calendario electoral, mientras la Junta Nacional de Justicia define al próximo jefe titular de la ONPE mediante concurso público.