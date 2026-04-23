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Jorge Araujo confesó su deseo de quedarse como DT de Universitario y metió presión a Álvaro Barco: “Hay que cristalizarlo”

El técnico peruano ganó 4-1 a Deportivo Garcilaso y habló sobre el respaldo que recibió del director deportivo en la previa

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El 'Coco' le mandó un mensaje a Álvaro Barco. Créditos: L1 Max / X.

Jorge Araujo debutó con triunfo como técnico interino de Universitario de Deportes en 2026. El ‘Coco’ revitalizó al equipo tras la salida de Javier Rabanal y logró una goleada 4-1 sobre Deportivo Garcilaso en el partido pendiente por la décima fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

En conferencia de prensa y zona mixta, el técnico peruano se refirió a la posibilidad de continuar al frente del equipo durante el resto de la temporada. Además, envió un mensaje a Álvaro Barco, director deportivo del club.

A mí me parece espectacular. Solo hay que cristalizarlo. Si ya lo dijo él, sería importante“, expresó en declaraciones a L1 Max, en alusión a la posibilidad de que se confirme oficialmente su continuidad para las últimas jornadas del Apertura, el Clausura y la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Araujo también afirmó estar preparado para el desafío. “Cada oportunidad es importante. Yo me siento, más allá de todo, fuerte y preparado. Siento que, con el tiempo que ha transcurrido, tengo la fortaleza necesaria para encarar cualquier proyecto, más aún en el club donde me formé desde los nueve años. Me siento comprometido con el club y con los jugadores”, sostuvo.

Jorge Araujo confesó su deseo de quedarse como DT de Universitario y metió presión a Álvaro Barco.
Jorge Araujo confesó su deseo de quedarse como DT de Universitario y metió presión a Álvaro Barco.

En conferencia de prensa, Jorge Araujo resaltó su formación para asumir la dirección técnica de Universitario: “Yo me vengo preparando desde hace mucho tiempo, no solo después de dejar de ser jugador. Creo que, quizá sin proponérmelo, ya me estaba preparando. Han sido muchos años de trabajo, formación, entrenamientos y partidos. Ya dirigí en primera división hace unos años, considero que me fue muy bien y tengo dos etapas”.

Araujo también subrayó su confianza para conducir a la ‘U’, respaldado en el trabajo diario de los futbolistas y en su entrega para revertir la situación actual, reducir la diferencia con el líder Alianza Lima y buscar el tricampeonato al final de la temporada.

“Tengo mucha confianza en mí y en los jugadores. Sé lo que pueden hacer en el campo, los he observado durante todo este tiempo, muchas veces de cerca, conozco su potencial y hasta dónde pueden llegar. Día a día son espectaculares, competitivos, dan todo en cada entrenamiento, todos quieren estar y no se quieren perder nada. Para mí, estar a la altura de ellos siempre es una exigencia que me motiva. Y no hay mayor motivación que estar en el club que me formó”, afirmó.

El cuadro 'crema' se recuperó de las derrotas y goleó 4-1 a los cusqueños en el Monumental - Crédito: L1MAX.

Aunque expresó su intención de continuar como entrenador de Universitario, mencionó que aún tiene una conversación pendiente con Álvaro Barco. “Vamos a hacerle caso a Álvaro, entonces. Que se prolongue todo lo que se pueda. Seguramente mañana vamos a hablar más tranquilos”, indicó.

Próximo partido de Universitario

Universitario enfrentará a Alianza Atlético el domingo 26 de abril a las 18:00 horas de Perú en el Estadio Monumental de Ate. En otros países, el encuentro comenzará a las 17:00 en México; a las 18:00 en Colombia y Ecuador; a las 19:00 en Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Miami); y a las 20:00 en Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay.

El próximo rival de la ‘U’ llega tras caer 1-0 frente a Comerciantes Unidos, con un tanto de Juan Rodríguez, en condición de visitante. Por este motivo, el elenco norteño buscará sumar en Lima para escalar en la tabla de posiciones y distanciarse de la zona baja.

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