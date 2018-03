"Ahora que puedo voy a aprovechar y comer por dos". ¿Quién no ha pensado eso apenas se enteró de que estaba embarazada? Acá la realidad: no es lo recomendable. "Durante el embarazo debemos comer de manera saludable y asesorada por profesionales. Es decir, no se debe comer de más ni tampoco hacer dieta", aclara la obstetra Geraldine Voto.