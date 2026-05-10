La Policía de la Ciudad detuvo a “Los Cerrajeros”: tenían más de 150 llaves duplicadas y sumaban 19 antecedentes

El video del allanamiento de la Policía de la Ciudad, en el que detuvo a una banda de ladrones de casas y departamentos.

Una serie de allanamientos simultáneos en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense permitió a la Policía de la Ciudad desarticular a “Los Cerrajeros”, una organización criminal dedicada al robo de propiedades. En el operativo se decomisaron más de 150 llaves duplicadas y se detuvo a tres personas con antecedentes penales. La operación, en la que se constató la posesión de armas de fuego y dinero de nueve países diferentes, se desarrolló tras una investigación coordinada desde la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N° 48, según informaron fuentes oficiales.

La Policía de la Ciudad exhibe dinero en efectivo, armas de fuego, municiones, teléfonos celulares y herramientas incautadas durante un operativo.

El procedimiento se concretó como resultado de una investigación iniciada por un robo ejecutado en marzo de 2021, en la calle Posadas al 1600, en el barrio porteño de Recoleta, y en donde la banda sustrajo dinero en efectivo, alhajas y otros objetos de valor. Durante la investigación se vinculó a los detenidos con al menos dos robos en inmuebles adicionales cometidos durante 2025 y 2026, una conexión que permitió avanzar hacia la desarticulación del grupo y localizar los domicilios operativos.

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Varias armas cortas, incluyendo pistolas y revólveres, junto con municiones y otros objetos, fueron incautadas durante una operación.

La identificación de los sujetos, precisada por la División Investigaciones Comunales 1 y 2, mostró que uno de ellos —argentino, 48 años— registraba 14 antecedentes, la mitad ligados a delitos contra la propiedad y el resto a venta de drogas, estafas y delitos contra las personas. El segundo detenido, de nacionalidad paraguaya y 43 años, acumulaba cinco antecedentes, mayoritariamente por comercialización de estupefacientes. El tercer integrante también es argentino y tiene 56 años. La combinación de antecedentes entre los detenidos suma un total de 19 antecedentes, cifra que evidencia reincidencia y especialización en delitos contra la propiedad y la comercialización de drogas.

Los agentes especializados de los grupos DOEM y DOU participaron en las inspecciones a las propiedades, ubicadas en Monserrat, Ezeiza y Florencio Varela. Las tareas permitieron el secuestro, además de las llaves duplicadas, de tres armas de fuego, una réplica, municiones y una variada colección de anillos, pulseras y relojes. Los equipos encontraron también un duplicador de llaves, herramientas específicas para violentar accesos y elementos de logística como escaleras, sogas y precintos.

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Una colección variada de herramientas manuales, que incluye martillos, destornilladores, alicates y una palanca, se muestra lista para tareas de metalurgia y reparación.

El despliegue judicial, liderado por el Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 16 (a cargo de Mariano Iturralde, Secretaría 111 de María Laura Turconi) y con aporte de la UFI 6 de Florencio Varela y la UFI 2 de Ezeiza, se formalizó a través de cuatro órdenes de allanamiento.

Hace cinco días, Policía de la Ciudad informó sobre la detención de dos delincuentes de nacionalidad colombiana y una argentina, tras ingresar a robar en un edificio de la zona e intentar escapar por los techos, en Caballito. Luego de consultar los registros penales de la argentina, los agentes corroboraron que contaba con antecedentes por homicidio.

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Fuentes policiales precisaron a Infobae que los tres delincuentes irrumpieron el pasado 25 de abril, alrededor de las 16:30, en una torre ubicada sobre Otamendi al 400, entre Doctor Juan Felipe Aranguren y el pasaje Escribano.

Dos hombres de nacionalidad colombiana y una mujer con antecedentes por homicidio fueron detenidos en Caballito por un intento de robo.

Una vez dentro del edificio, los ladrones subieron hasta el segundo piso e irrumpieron en un departamento para desvalijarlo. La policía fue alertada por una vecina que denunció que un grupo de personas intentaba ingresar a una unidad de su edificio, por lo cual personal de la Comisaría Vecinal 6A se desplazó hasta el lugar.

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Al llegar, los oficiales advirtieron que en el segundo piso, efectivamente, había personas ajenas al inmueble y dieron la voz de alto. Sin embargo, los delincuentes no hicieron caso a la orden y escaparon por los techos hacia un edificio lindero ubicado sobre Aranguren al 100, donde forzaron una puerta para salir a la calle. De inmediato, los agentes emitieron una alerta y desplegaron un operativo cerrojo en la zona.

Se muestran teléfonos móviles, diversas herramientas y pertenencias personales dispuestas sobre una superficie blanca, presumiblemente incautadas por las autoridades.

La mujer, identificada como Violeta Macarena Aranda, y uno de los hombres fueron interceptados en el Pasaje Numancia, mientras que el tercer implicado fue detenido en las inmediaciones del Parque Centenario. Durante la requisa, la fuerza secuestró una mochila, una llave de fuerza, tres destornilladores y un par de guantes.

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En cuanto a Aranda, la única integrante mujer de la banda, fuentes policiales confirmaron a este medio que la consulta en el SIFCOP (Sistema Federal de Comunicaciones Policiales) arrojó que tenía un pedido de captura vigente por homicidio simple, emitido el 21 de abril de este año, solicitado por el Juzgado Nacional de Menores N° 4.