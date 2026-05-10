Etapa 3 del Giro de Italia 2026 - EN VIVO: siga aquí a Egan Bernal y a Einer Rubio en la segunda llegada al sprint de la ‘Corsa Rosa’

Bienvenidos al minuto a minuto del tercer día de competencias en el Giro de Italia 2026, en donde Egan Bernal es el mejor colombiano y uno de los candidatos al título, luego de terminar la segunda etapa en el tercer puesto de la clasificación general a 4 segundos del líder, el uruguayo Guillermo Thomas Silva del XDS Astana Team. Einer Rubio del Movistar Team es el otro colombiano en carrera, en el puesto 20 a 10 segundos del liderato.
La tercera fracción de la carrera partira desde la ciudad de Plovdiv y llegará a la capital de Bulgaria, Sofia. En total serán 175 kilómetros y los ciclistas tendrán que superar un puerto de segunda categoría antes de enfilar esfuerzos en conformar los trenes de embalaje para el sprint que definirá al ganador de la etapa.
Así va la clasificación general del Giro de Italia 2026
1. Guillermo Thomas Silva (Uruguay - XDS Astana Team): 9 horas y 23 segundos.
2. Florian Stork (Alemania - Tudor Pro): a 4 segundos.
3. Egan Bernal (Colombia - Netcompany Ineos) m.t.
4. Thymen Arensman (Países Bajos - Netcompany Ineos): a 6 segundos.
5. Giulio Ciccone (Italia - Lidl-Trek): m.t.
6. Jan Christen (Suiza - UAE Emirates XRG): a 10 segundos.
7. Johannes Kulset (Noruega - Uno X-Mobility): m.t.
8. Lennert van Eetvelt (Bélgica - Lotto Intermarche): m.t.
9. Martin Tjøtta (Noruega - Uno X-Mobility): m.t.
10. Darren Rafferty (Irlanda - EF - Education EasyPost): m.t.
20. Einer Rubio (Colombia - Movistar Team): m.t.