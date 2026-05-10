Etapa 3 del Giro de Italia 2026 - EN VIVO: siga aquí a Egan Bernal y a Einer Rubio en la segunda llegada al sprint de la ‘Corsa Rosa’

Egan Bernal es el mejor colombiano en el Giro de Italia, luego de la segunda jornada, a 4 segundos del líder de la carrera - crédito Giro de Italia

Bienvenidos al minuto a minuto del tercer día de competencias en el Giro de Italia 2026, en donde Egan Bernal es el mejor colombiano y uno de los candidatos al título, luego de terminar la segunda etapa en el tercer puesto de la clasificación general a 4 segundos del líder, el uruguayo Guillermo Thomas Silva del XDS Astana Team. Einer Rubio del Movistar Team es el otro colombiano en carrera, en el puesto 20 a 10 segundos del liderato.

La tercera fracción de la carrera partira desde la ciudad de Plovdiv y llegará a la capital de Bulgaria, Sofia. En total serán 175 kilómetros y los ciclistas tendrán que superar un puerto de segunda categoría antes de enfilar esfuerzos en conformar los trenes de embalaje para el sprint que definirá al ganador de la etapa.