Cómo limpiar el colchón con bicarbonato paso a paso

El bicarbonato ayuda a conservar la higiene y el confort del colchón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La limpieza de colchones con bicarbonato de sodio se ha posicionado como un procedimiento esencial para preservar la higiene y el confort del entorno de descanso.

Al aplicar este polvo de manera adecuada, se logra neutralizar olores, reducir la presencia de alérgenos y eliminar residuos orgánicos sin introducir humedad que pueda afectar negativamente la estructura interna del colchón.

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Este método, avalado por expertos en mantenimiento doméstico, permite mantener la superficie de descanso libre de microorganismos y contribuye a prolongar la vida útil del colchón, ofreciendo un ambiente más saludable para quienes lo utilizan.

Por qué es necesario higienizar el colchón de forma regular

La higiene del colchón es fundamental no solo por razones estéticas, sino también por motivos de salud respiratoria.

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Este mueble puede acumular ácaros, bacterias y restos biológicos capaces de provocar alergias y problemas dermatológicos.

El mantenimiento periódico con bicarbonato favorece la reducción de estos riesgos, logrando una desodorización real y la eliminación de humedad superficial.

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El bicarbonato de sodio destaca por su capacidad para neutralizar los ácidos responsables de los malos olores y por su acción higroscópica, que absorbe eficazmente la humedad atrapada en los textiles.

Además, su estructura física permite desprender suavemente partículas y residuos adheridos en las fibras del colchón, lo que lo convierte en un aliado fundamental para la limpieza en seco de superficies delicadas.

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Mantener el colchón limpio previene alergias y protege la salud respiratoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bicarbonato de sodio: ventajas y precauciones en el uso doméstico

El proceso de limpieza con bicarbonato es sencillo, seguro y puede aplicarse sin equipos especiales. Se recomienda repetirlo cada dos o tres meses, o con mayor frecuencia si hay mascotas, niños o personas con alergias en la vivienda.

Este método resulta especialmente útil para colchones de espuma viscoelástica, donde el uso de agua está contraindicado.

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La humedad puede quedar atrapada en el núcleo y favorecer el desarrollo de moho y bacterias. Por ello, el bicarbonato actúa como agente desecante y desodorizante, sin poner en riesgo la integridad del material.

Cómo limpiar el colchón con bicarbonato paso a paso

Retirar la ropa de cama: Quita todas las sábanas, fundas y protectores del colchón. Lava estos textiles por separado en agua caliente, idealmente entre 55 y 60 ℃, para asegurar la eliminación de ácaros y bacterias. Aspirado minucioso: Con el colchón completamente desnudo, pasa una aspiradora con filtro HEPA sobre toda la superficie. Presta especial atención a costuras, bordes y zonas de mayor uso, ya que ahí suele acumularse polvo, cabello y restos biológicos. Aplicación de bicarbonato: Esparce una capa uniforme de bicarbonato de sodio por todo el colchón. Para lograr una distribución homogénea, utiliza un colador de cocina o tamiz. Cubre bien las áreas más propensas a manchas o sudor. Añade aceites esenciales (opcional): Si deseas un efecto desodorizante y antimicrobiano adicional, mezcla el bicarbonato con entre 10 y 20 gotas de aceite esencial de árbol de té, eucalipto o lavanda por cada taza (200 gramos) de bicarbonato. Revuelve bien antes de espolvorear. Tiempo de reposo: Deja actuar el bicarbonato al menos dos horas sobre el colchón. Para una limpieza más profunda, extiende el tiempo entre seis y ocho horas. Durante este periodo, ventila la habitación y, si es posible, expón el colchón a la luz solar directa para potenciar el efecto antimicrobiano y favorecer la evaporación de la humedad. Aspirado final: Tras el tiempo de exposición, aspira nuevamente toda la superficie para retirar por completo el bicarbonato y los residuos absorbidos. Esta segunda pasada evita que queden restos de polvo que puedan generar incomodidad. Coloca un protector: Antes de volver a tender la cama, coloca un protector impermeable sobre el colchón. Este paso previene la penetración de nuevos fluidos y facilita futuras limpiezas, manteniendo el colchón en mejores condiciones.

Realizar este procedimiento con regularidad no solo elimina olores y manchas, sino que también reduce la acumulación de microorganismos en el colchón, ofreciendo un entorno de descanso más saludable y confortable.

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Infografía que ilustra cómo limpiar un colchón con bicarbonato de sodio, desde la preparación inicial hasta la protección final, para un descanso más saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones adicionales para prolongar la vida útil del colchón

Fuentes oficiales en higiene y salud recomiendan complementar este método con la ventilación diaria del dormitorio y la rotación del colchón cada dos o tres meses.

Abrir ventanas y permitir la entrada de luz solar ayuda a disipar la humedad y a evitar la proliferación de microorganismos.

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La rotación, en tanto, permite que el colchón se desgaste de manera uniforme y ayuda a prevenir hundimientos en las zonas de mayor uso.

El uso constante de un protector impermeable y lavable es fundamental para evitar que los líquidos, manchas y restos biológicos penetren en el núcleo del colchón, facilitando la limpieza y mejorando la higiene general del entorno de descanso.

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Implementar estas rutinas junto con la limpieza periódica con bicarbonato de sodio asegura un colchón más duradero, saludable y libre de alérgenos.