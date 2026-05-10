Policía desmanteló laboratorio clandestino de drogas sintéticas en el sur de Bogotá: capturaron a tres personas

Tres personas fueron detenidas por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes durante la jornada de control policial en Bogotá - crédito Mebog

El hallazgo de un laboratorio clandestino de drogas sintéticas sorprendió a los habitantes del barrio Restrepo, en Bogotá, durante una intervención policial.

Entre los principales resultados de la megatoma en la localidad de Antonio Nariño, los uniformados capturaron a tres personas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Las inspecciones incluyeron la revisión de 26 establecimientos, abarcando paga diarios, expendios de licor y locales de repuestos.

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Así como lo explicó el teniente coronel Carlos Rodríguez, comandante de la estación de Policía Antonio Nariño: “En el marco de la estrategia de seguridad, dignidad y democracia, la Policía Nacional, en la localidad de Antonio Nariño, en el barrio Restrepo, realiza una megatoma, articulando todas las capacidades institucionales y en compañía de las autoridades distritales y locales. Se realiza la intervención a más de veintiséis diferentes establecimientos que realizan una actividad comercial, algunos de ellos de venta y consumo de licor, pagadiarios y también establecimientos donde se genera la venta de repuestos y autopartes, así como talleres”.

Las autoridades incautaron 850 gramos de marihuana, 163 pastillas de drogas sintéticas y 32 frascos de ketamina en el inmueble intervenido - crédito Mebog

Durante la intervención en una vivienda, los funcionarios hallaron el laboratorio ilegal. En el lugar, incautaron 850 gramos de marihuana, 163 pastillas de drogas sintéticas, 32 frascos de ketamina y 9 frascos de analgésicos, además de elementos usados para la producción, como 3 grameras digitales y una prensa manual. También fueron decomisados 10 celulares y dinero en efectivo.

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Las autoridades informaron que el operativo se realizó como parte de la estrategia Seguridad, Dignidad y Democracia, que impulsa la Policía Metropolitana de la ciudad.

En el barrio Restrepo, la Policía detuvo al propietario de un establecimiento comercial por el delito de corrupción de alimentos, tras encontrar 10 botellas de aguardiente adulterado. Esta acción formó parte de los controles de los comercios dedicados a la venta de licor.

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Una de las consecuencias inmediatas fue la suspensión temporal de una actividad comercial por incumplir el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Al mismo tiempo, las unidades de Tránsito y Transporte impusieron 10 órdenes de comparendo durante los operativos.

La Policía decomisó, además de drogas, tres grameras digitales, una prensa manual, diez teléfonos celulares y dinero en efectivo - crédito Mebog

“Por otra parte, se realiza la captura del dueño de un establecimiento comercial donde se encuentra diez botellas de licor adulterado por el delito de corrupción de alimentos. Importante mencionar que en este establecimiento comercial se realiza la suspensión temporal de la actividad por el incumplimiento a la Ley 18/01″, detalló el oficial.

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La Policía Nacional confirmó que “continuará realizando este tipo de controles y megatomas, impactando los diferentes delitos que afectan la seguridad y convivencia ciudadana”, afirmó el teniente coronel Carlos Rodríguez.

El operativo en Antonio Nariño se suma a una serie de intervenciones que buscan reducir la circulación de estupefacientes y evitar la comercialización de productos adulterados en la ciudad.

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Operativo policial desmanteló un laboratorio industrial de cocaína en Silvania, Cundinamarca, que procesaba 500 kilos al mes

El desmantelamiento de un laboratorio clandestino de clorhidrato de cocaína en la vereda Agua Bonita, en el municipio de Silvania, Cundinamarca, resultó en una pérdida de más de 3.600 millones dólares para las estructuras dedicadas al narcotráfico, según estimaciones oficiales.

La destrucción de esta infraestructura, que tenía capacidad industrial para procesar hasta 500 kilos mensuales, planteó un serio obstáculo para las economías ilegales en el centro de Colombia.

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La operación policial en zona rural de Silvania impactó las estructuras criminales, incautando insumos y equipos usados para la producción mensual de cocaína e impidiendo el fortalecimiento de bandas en áreas próximas a Bogotá - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Durante la Operación Vulcano, las autoridades incautaron 200 kilos de insumos sólidos y 3.778 litros de sustancias químicas, además de equipos utilizados en el procesamiento de drogas. El procedimiento surgió tras varias semanas de inteligencia y vigilancia en el área rural, reflejando la presión sostenida de la fuerza pública contra los eslabones más rentables de la cadena del narcotráfico.

La operación, coordinada por el Departamento de Policía de la Sabana, la Dirección de Antinarcóticos, la Dijín y los Comandos Jungla, generó un impacto inmediato en las finanzas de las organizaciones criminales que operan en zonas cercanas a Bogotá.

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La incautación y destrucción de insumos y equipos industriales clave interrumpió la logística de producción y distribución, debilitando rutas de abastecimiento hacia redes de comercialización ilícita.